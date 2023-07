Pokémon stellt Shiny-Jäger vor eine unmögliche Herausforderung

Schlafende Taschenmonster: So spielt ihr Pokémon Sleep

Pokémon Sleep wird allem Anschein nach Shiny-Pokémon haben. Doch um diese zu bekommen, müssen Fans anscheinend pünktlich ins Bett gehen und genug Schlaf bekommen. Nachdem Shiny-Jäger jahrzehntelang Nächte durchgemacht haben, um ihre liebsten schillernden Monster zu fangen, ist das eine echte Abwechslung.

Pokémon Sleep ermöglicht Shiny-Jagd

Die Shiny-Jagd in den Pokémon-Spielen ist fast schon zu seinem eigenen Spielmodus geworden. Ziel der Jagd ist das Fangen von schillernden Pokémon – also Monstern, die andere Farbpaletten als gewöhnlich haben. Dieses Feature hat es bisher in fast jeden Ableger der Reihe geschafft: von Pokémon Gold und Silber bis hin zu Pokémon GO. Nun soll die Mechanik auch im neuesten Produkt von The Pokémon Company Einzug halten, und zwar in der Schlaf-App Pokémon Sleep.

Richtig gelesen. Bald soll es Fans möglich sein, auch im Schlaf auf Shiny-Jagd zu gehen. In Pokémon Sleep werden neue Pokémon freigeschaltet, indem ihr – naja – schlaft. Umso mehr ihr in einer Nacht schlaft, umso mehr Punkte bekommt ihr im Spiel, welche wiederum neue Pokémon anlocken. Auch die Art und Weise wie ihr schlaft, soll eine Auswirkung haben. So bestimmt euer Schlaftyp, welche Pokémon ihr anlockt.

Joe Merrick, der Webseitenverantwortliche von der beliebten Pokémon-Seite serebii.net, meint nun es gäbe Shiny-Pokémon in Pokémon Sleep. So schreibt er auf Twitter:

„Es sieht so aus als gäbe es Shiny-Pokémon in Pokémon Sleep. Ich hoffe ihr bereitet euch auf die Shiny-Hunt-Streams und alles vor.“

Was hat Pokémon Sleep außerdem drauf?

Pokémon Sleep lässt euch natürlich nicht nur Pokémon fangen, sondern hat auch den ein oder anderen Nutzen. So könnt ihr mit der App einsehen, wie lange ihr pro Nacht schlaft, aber auch wann ihr zu Bett gegangen und wann ihr aufgewacht seid.

Auch detailliertere Informationen sollen euch zur Verfügung stehen, zum Beispiel ob ihr euch viel im Schlaf bewegt oder ob ihr Geräusche von euch gebt. Diese sollt ihr euch sogar noch Mal anhören können. Die App scheint also alles aufzunehmen, was in der Nacht passiert.

Dafür müsst ihr euer Handy jedoch die ganze Nacht über am Aufladekabel stecken lassen, den Bildschirm an lassen und das Gerät auf euer Bett neben das Kopfkissen legen. So cool die App also zu sein scheint, so müssen Pokémon-Fans sich mit der einen oder anderen Unannehmlichkeit auseinandersetzen um die App zu nutzen.

Nach diesen Gruselgeschichten aus den Pokémon-Spielen ist euch sicherlich nicht mehr zum Schlafen zumute: