Nach Vampire Survivors: Neuer Genre-Hit erobert Steam mit Diablo-Look

Halls of Torment: Ankündigungs-Trailer

2022 triumphierte Vampire Survivors als wahrer Überraschungs-Hit und machte das anhaltende Abschlachten von Gegner-Horden zum Trend. Jetzt überzeugt ein neuer Genre-Vertreter und soll laut Steam-Spielern sogar besser sein als das Original. Besonders der Diablo-Look hat es den PC- Spielern angetan.

Vampire Survivors meets Diablo: Ein neuer Steam-Überraschungs-Hit?

Schaut man aktuell in die Trends von Steam, kann ein kleines Indie-Game in Spitzenzeiten bis zu 26.000 Spielende um sich versammeln (Quelle: SteamDB).

Bei dem Spiel handelt es sich um das am 24. Mai in den Early Access gestartete Halls of Torment. Dieses bedient sich am äußerst erfolgreichen Spielkonzept von Vampire Survivors, also schickt euch ebenfalls in knallharte Kämpfe gegen endlose Gegner-Massen.

Derweil müsst ihr euren gewählten Helden mit erbeuteten Items, neuen Fähigkeiten und frischen Eigenschaften verbessern. Die Möglichkeiten der Customization sind auf jeden Fall größer als bei Vampire Survivors.

Halls of Torment setzt auf einen Look, der an alte Rollenspiele der 90er Jahre erinnert – allen voran Diablo. Das scheint den Steam-Spielern besonders gut zu gefallen. Gerade jetzt, wo Diablo 4 in aller Munde ist:

Besonders der erarbeitete Fortschritt soll bei Halls of Torment motivieren, dafür sorgen die mit Klassen verknüpften Quests und Ausrüstungen. Der Schwierigkeitsgrad bleibt knackig schwer und soll eine andauernde Herausforderung bieten.

Die meisten der 96 Prozent positiven Bewertungen der Steam-Spieler heben den unschlagbaren Preis hervor. Genau wie Vampire Survivors bietet Halls of Torments anhaltenden Spielspaß bei einem schmalen Preis unter 5 Euro. Momentan gibt es das Spiel sogar für 3,99 Euro im Angebot:

Halls of Torment Chasing Carrots

Streamer und Co. heizen den Trend an

Bereits mehrere Content Creator – darunter auch Steam-Spürnase Hand of Blood – haben auf das Indie-Game der deutschen Entwickler von Chasing Carrots aufmerksam gemacht. Der neueste und bisher größte Anstieg in den Spielerzahlen dürfte auf Streamer und YouTuber Asmongold zurückzuführen sein, der eine flammende Empfehlung für das Survivors-like im Diablo-Look ausspricht.

Wenn andauerde Gameplay-Loops euer Ding sind, solltet ihr auf jeden Fall auch diese beliebten Roguelikes auschecken: