Zelda: Tears of the Kingdom – Spieler finden Geheimwaffe gegen Ganondorf

Ganondorf wird zur Witzfigur der Community. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / atomicstudio)

Ganondorf soll der furchterregende Gegner in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sein. Einige Fans haben aber anscheinend keine Angst vor ihm, sondern machen sich über ihn lustig. Die besten Clips zeigen wir euch hier.

Zelda TotK: Ganondorf wird zum Gespött gemacht

Die meisten Spieler und Spielerinnen brauchen mindestens 60 Stunden, um zum Endboss von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu kommen. Was sie dort erwartet, ist ein epischer Kampf um die Herrschaft oder Freiheit Hyrules – zumindest, wenn ihr Ganondorf ernst nehmt. (Quelle: HowLongToBeat)

Online kommen aktuell nämlich immer mehr Videos zusammen, in denen Zelda-Fans den mächtigen Antagonisten bloßstellen. Mit Schwert, Pfeil und Bogen mag er gerechnet haben, aber wahrscheinlich nicht damit, dass die Community ihn lächerlich macht.

Fans haben herausgefunden, dass Ganondorf unter bestimmten Bedingungen einfach einfriert und stehen bleibt. So kann er keine U-Blöcke zerstören und bewegt sich nicht, wenn Link den Boden nicht berührt. Dieser kreative Fan hat ihm deswegen einen eigenen Laden gebaut, der es aussehen lässt, als würde Ganondorf Edelsteine verkaufen:

Jemand anderes hat eine extrem langsame, aber effiziente, Tötungsmaschine gebaut. Hierfür wurde Ganondorf in einem Gehege gefangen, in dem ihm ein rotierender Reifen mit Waffe langsam den Garaus macht:

Dieselbe Person hat ihm ein kleines Labyrinth gebaut, aus dem er anscheinend nicht mehr herausfindet. Es sieht aber auch wirklich sehr komplex aus:

In den sozialen Medien gibt es weitere dieser witzigen Ganondorf-Clips zu sehen. Teilweise werden ihm darin Wasserbomben ins Gesicht geworfen oder Kuscheltiere auf den Schultern platziert.

Auch Krogs mussten unter Fans leiden

Das ist nicht das erste Mal, dass die Zelda-Community, insbesondere Spieler und Spielerinnen von Tears of the Kingdom, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einen Charakter auf seltsame Art foltern.

So sind besonders die Krogs vermehrt Opfer von Foltermaschinen und anderen Misshandlungen durch die Spielerschaft geworden. Compliation-Videos zeigen das Ausmaß an Grausamkeit, dem die armen Kinder des Waldes ausgesetzt sind:

Ganondorf scheint also nur das neueste Ziel der Fans zu sein. Was wohl als nächstes kommt?

