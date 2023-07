Ubisoft droppt Hinweis: Heiß erwartetes Assassin’s Creed könnte früher kommen als gedacht

Ubisoft hat mit Assassin’s Creed alle Hände voll zu tun. Ein lange gewünschter Teil soll schon 2024 erscheinen. (Bild: Ubisoft)

Während Assassin’s Creed Mirage schon so gut wie in den Startlöchern steht, müssen sich Fans der Reihe bei anderen Teilen noch etwas gedulden. Doch vielleicht nicht mehr so lange, wie angenommen. Denn Ubisoft selbst hat einen Hinweis auf den Release-Zeitraum für AC Codename Red fallen lassen.

Kommt Assassin’s Creed Codename Red schon 2024?

Seit Äonen haben die Fans von Assassin’s Creed nur einen Wunsch an Ubisoft: Meuchel-Action im feudalen Japan. Und spätestens seit dem Ubisoft Forward Showcase 2022 ist klar: Es wird ein Teil in dieser Epoche kommen.

Viel mehr ist über das Projekt mit dem Codenamen Red noch nicht bekannt. Hier haben wir euch einige bekannte Informationen zusammengefasst:

Beim Release-Zeitraum lagen die Vermutungen nah, dass Ubisoft schon 2024 mit dem Japan-Setting um die Ecke biegen könnte. Ein nun entdeckter LinkedIn-Post verdichtet diese Gerüchte noch mehr. Darin sucht Arisa Lagunzad, welche im Bereich Business Development und Brand Partnership für Ubisoft tätig ist, nach Sponsor-Partnern für das in Entwicklung befindliche Projekt Red und bezeichnet es als den größten Blockbuster für 2024.

Damit ist das Release-Fenster im nächsten Jahr noch wahrscheinlicher. Twitter-User Access The Animus hat den Post ausgekramt und per Twitter geteilt:

Assassin's Creed Mirage Launch Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.07.2023 17:13 Uhr

Das entsteht noch in der Ubisoft-Schmiede

Ubisoft gibt bei der Marke Assassin’s Creed gerade mächtig Gas. Aktuell sollen sich ganze elf Spiele in der Entwicklung oder Konzeption befinden. Während Ubisoft Quebec (zuletzt für AC Odyssey verantwortlich) gerade an dem oben erwähnten Red werkelt, könnt ihr schon ab dem 12. Oktober in den nächsten Ableger Mirage reinspielen. Bei diesem möchte Ubisoft wieder mehr zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren:

Weitere bestätigte Projekte sind Assassin’s Creed Nexus, welches 2023 als VR-Game erscheinen soll, Codename Jade, ein Mobile-Game, was Spekulationen zufolge ebenfalls noch 2023 auf uns zukommt, sowie Codename Hexe und Invictus, welche nach Codename Red aufschlagen sollen. Invictus soll dabei ein Multiplayer-Game sein, während Hexe euch als Singleplayer-Game in ein deutsches Setting verschleppen könnte. Wir haben dieses mögliche Szenario hier näher beleuchtet: