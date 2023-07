Steam-Überflieger: Um dieses Abenteuer-RPG kommen PC-Spieler gerade nicht herum

Dave the Diver mutiert zum echten Steam-Liebling. (Bild: Mintrocket)

Auf Steam dominiert gerade ein echter Überraschungs-Hit. Das Indie-Game Dave the Diver ist in aller Munde und zieht die PC-Spieler total in ihren Bann. Jetzt hagelt es sogar einen krassen Meilenstein für den ungewöhnlichen Genre-Mix aus Abenteuer, Rollenspiel und Management.

Steam-Rekord: Indie-Game verkauft eine Million Exemplare

Dave the Diver ist ein ungewöhnlicher Genre-Mix: Tagsüber taucht ihr in die Tiefen des Meeres, um nach wertvollen Ressourcen zu schürfen und euch dabei allerlei Gefahren zu erwehren und nachts managt ihr euer trubeliges Sushi-Restaurant und zahlreiche Gäste.

Dieser wilde Mix, gepaart mit motivierenden Gameplay-Loops, jeder Menge Wortwitz und spannenden Charakteren hat es den PC-Spielern auf Steam angetan.

Seit seinem Release am 28. Juni rangiert das charismatische Indie-Game der Entwickler Mintrocket durchgehend auf Top-Plätzen in den Charts der Plattform – ein Traum für Indie-Entwickler. (Quelle: Steam-Topseller).

Das eifrige Zugreifen der PC-Spieler hat jetzt auch schon einen beachtlichen Erfolg für Dave the Diver eingefahren. Wie die Macher in einem Blogeintrag auf Steam verkünden, hat sich das Spiel schon ganze eine Million Mal verkauft. Und das in gerade einmal 10 Tagen. Was für ein Meilenstein!

Dave the Diver: Official Launch Trailer

Was macht Dave the Diver so beliebt?

Nicht nur in den Steam-Topsellern und bei den Höchstzahlen von 98.000 gleichzeitigen Spielern ist die Beliebtheit des Indie-Games zu sehen. Auch unzählige Content Creator haben Dave the Diver auf YouTube oder Twitch hoch und runter gespielt und ihre Liebe für das Unterwasser-Abenteuer entdeckt.

Unter Kritikerstimmen wird das Spiel bereits als Anwärter für das beste Game des Jahres gehandelt und auf Steam fährt es starke 96 Prozent positive Bewertungen ein.

Anscheinend bietet Dave the Diver das ultimative Komplettpaket. Spieler loben die schicke Pixelgrafik, die interessante Story und vor allen Dingen den einnehmenden Gameplay-Mix.

Die sich ständig verändernde Unterwasserwelt, die belohnenden Sammelgegenstände und die stetige Verbesserung der eigenen Ausrüstung treiben die Spielenden an. Das erfolgreiche Management eures Sushi-Restaurants und die daraus resultierenden Gewinne unterstützen diesen Gameplay-Loop perfekt.

Wenn ihr euch nun auch in die Tiefen stürzen wollt, könnt ihr euch Dave the Diver für kurze Zeit noch mit einem kleinen Rabatt von zehn Prozent sichern: