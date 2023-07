Diablo 4: Kiste entpuppt sich als Loot-Jackpot, von dem jeder Spieler träumt

Ein Diablo-4-Spieler hat mit einer Kiste den absoluten Jackpot gezogen. (Bild: Blizzard)

Besser als jeder Schatzgoblin: Ein Diablo-4-Spieler findet eine Kiste, die ein absoluter Loot-Traum ist und ihn mit Items überhäuft. Hin und wieder sind Bugs auch mal etwas Positives.

Diablo 4: Verbuggte Kiste wird zum Loot-Jackpot

In Diablo 4 dreht sich vielleicht nicht alles, aber dennoch ein Großteil des Spiels um die Jagd nach dem perfekten Loot. Für gewöhnlich ist die Anzahl an Items, die ein Gegner oder eine Kiste einbringt, limitiert. Da sich hinter jedem Drop aber das eine einzigartige Item mit den besten Affixen befinden könnte, treibt es Spieler weiter an, Dungeons, Quests und Events abzuschließen.

Um in der 1. Season richtig durchzustarten, müsst ihr drei Dinge noch vorher erledigen:

Reddit-Nutzer High-Witch-You fand dabei eine besonders großzügige Kiste. Während der Quest „Ein durchtränkter Pakt“ in Scosglen fand er eine Kiste, die einfach nicht aufhören wollte Loot auszuspucken. Jeder Klick auf die Truhe förderte einen neuen Schwall an Gold, Materialien und Items jeder Seltenheitsstufe zutage.

Mit Level 56 und nur auf Weltstufe 3 waren die Gegenstände natürlich nicht das Beste vom Besten, aber dennoch gelang es High-Witch-You, das halbe Lager mit einzigartigen Gegenständen zu füllen. Auf lange Sicht ist das zwar kein allzu großer Vorteil, doch sollten der Verkauf und auch das Zerlegen sehr ertragreich werden.

High-Witch-You holte sich sogar noch einige andere Spieler in seine Gruppe, die auch von der spendierfreudigen Kiste profitieren durften. Die unendliche Loot-Quelle versiegte dann, als das Spiel selbst kapitulierte und abstürzte. Wie die verbuggte Kiste zustande kam, ist nicht bekannt.

Der Ankündigungstrailer zu 1. Season in Diablo 4:

Diablo 4: Saison der Entartungen – Anküdigungstrailer

Weitere Loot-Panne bei Diablo 4

Vergangene Woche gab es eine weitere Loot-Panne in Diablo 4. Blizzard führte die Möglichkeit ein, aus den Kisten des Höllenflut-Events auch die sechs seltensten einzigartigen Gegenstände erhalten zu können. Nach ein paar Stunden musste diese Drop-Chance temporär deaktiviert werden, da viel zu viele dieser Items aus den Kisten sprudelten.

Die sechs Items wurden allerdings vorher schon gefunden:

Insgesamt sollen 142 Spieler auf diese Art an die Items gekommen sein. Blizzard entschied, dass alle ihre Items behalten dürfen.