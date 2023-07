World of Warcraft: Spieler begeht den schrecklichsten Verrat an seiner Gilde

Die vier Reiter aus Naxxramas gehören zu den schwersten Bossen der WoW-Geschichte. (Bild: Bliizard)

In World of Warcraft sind Gilden eigentlich ein Ort, an dem Gleichgesinnte zusammenfinden. Viele Spieler finden hier nicht nur Weggefährten fürs Zocken, sondern manchmal sogar Freunde. Mit Tinyviolin69 will aber bestimmt niemand mehr befreundet sein, er verrät seine Gilde auf die schlimmstmögliche Weise.

WoW: Spieler hintergeht seine Hardcore-Gilde

WoW: Classic ist vor allem für Nostalgiker und Veteranen eine beliebte Art Blizzards MMO zu spielen. Wer es besonders spannend mag, spielt auf einem Hardcore-Server. Das bedeutet, dass der Tod eines Charakters endgültig ist, Spieler haben quasi nur ein Leben.

Was der Spieler Tinyviolin69 seiner Hardcore-Gilde angetan hat, ist gleichermaßen hingebungsvoll wie bösartig. Ihm gelang vermutlich einer der schlimmsten Fälle von Verrat, die WoW je gesehen hat. Aber der Reihe nach:

Die vier Reiter sind die letzte Herausforderung im Militärviertel von Naxxramas und stellen die mitunter schwersten Raid-Bosse der WoW-Geschichte dar. Der Kampf gegen die vier Reiter ist so schon schwer genug, doch hat der Boss Sir Zeliek noch einen besonders fiesen Angriff parat. Erfahrenen Spielern dürfte schon jetzt klar sein, worin der Verrat des Tanks Tinyviolin69 bestand.

Sir Zeliek setzt regelmäßig einen Kettenblitz ein, der mit jedem Sprung mehr Schaden macht. Positioniert sich der Tank falsch, bedeutet das häufig einen kompletten Wipe des Raids. Genau diesen Fehler beging Tinyviolin69 – allerdings mit voller Absicht. Er sorgte dafür, dass 36 der 38 Raid-Mitglieder das Zeitliche segneten und das für immer, denn es waren Hardcore-Charakere.

In diesem Video von DwarfLord seht ihr, was passiert ist:

Spieler war bekannt als Griefer

Laut DwarfLord war Tinyviolin69 ein bekannter Griefer, also jemand, der absichtlich das Spiel anderer stört und sabotiert. In einem Interview zwischen dem populären WoW-Streamer Asmongold und der betroffenen Gilde wird klar, dass sie über die Vergangenheit von Tinyviolin69 Bescheid wusste und sich bewusst dafür entschied in der Gilde zu lassen. (Quelle: Asmongold via Twitch).

Tinyviolin69 war gut ein Jahr lang wöchentlich viele Stunden mit der Gilde unterwegs und schien nur auf den passenden Moment gewartet zu haben. Durch seine Aktion hat er vermutlich Tausende Spielstunden von ihm und den anderen Spielern zunichtegemacht.

Wenn andere WoW-Spieler viel Zeit aufwenden, geht es häufiger um ehrbare Ziele: