Xbox-Comeback nach 13 Jahren: Die besten CoDs sind wieder da – Fans rasten aus

Für viele Fans gilt die Zeit von Black Ops 1 und 2 und Modern Warfare 3 als eine der Sternstunden von Call of Duty. Auf der Xbox war es lange nicht möglich, die alten Teile zu spielen, dieses Problem ist nun behoben und die Spieler kehren zu den alten Lieblingen zurück.

Alte CoDs sind wieder die spielbar

Die Xbox-360-Zeit war eine CoD-Phase, an die sich Fans gerne zurückerinnern. Black Ops 1 und 2 oder Modern Warfare 3 zählen zu den beliebtesten Teilen der Reihe, sind mittlerweile über ein Jahrzehnt alt und werden noch heute gespielt. Auf der PlayStation war das auch nie so ein großes Problem, auf der Xbox sah das hingegen anders aus.

Lange Zeit waren die alten Spiele online kaum spielbar, das Problem scheint aber inzwischen behoben worden zu sein. Praktischerweise geschieht dies kurz nachdem der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft so gut wie sicher ist.

Laut dem Xbox-News-Account IdleSloth soll die Zahlen für die alten CoDs rapide gestiegen sein:

In den Kommentaren gibt es allerdings Zweifel daran, dass die knapp 80.000 Spieler in MW 3 und die über 120.000 Spieler in BO 1 korrekt sind. Es wird an Anzeigefehler vermutet, einen Gegenbeweis zu den Screenshots gibt es aktuell nicht. Natürlich haben nicht Tausende Spieler wieder ihre 360 entstaubt, dann Abwärtskompatibilität laufen die Spiele auch auf einer Xbox One oder Xbox Series S|X.

Fans feiern Rückkehr der Xbox-360-Ära

Ob die Zahlen nun korrekt sind oder nicht, die Fans feiern die Rückkehr der Spieler und eine Zunahme an Reddit-Posts zu dem Thema unterstreicht die Steigerung der Popularität der alten CoDs. So freuen sich in diesem Thread viele Spieler, dass das Matchmaking wieder funktioniert.

In diesem Clip erklärt und zeigt ein Spieler, warum die alten CoDs so vermisst hat:

Im CoD-Reddit finden sich noch weitere Threads, in denen Spieler sich über die Möglichkeit freuen, wieder BO 1 oder MW 3 spielen zu können. Außerdem finden sich weitere Screenshots, die zumindest die Aktivität von einigen Tausend Spielern zeigen. (Quelle: Reddit).

Für CoD-Veteranen, die auf der Xbox zu Hause sind, hat sich der kommende Microsoft-Activision-Deal wohl schon gelohnt.