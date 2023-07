PlayStation Plus verliert 10 Games – das solltet ihr jetzt noch spielen

Im August verlassen wieder einige Spiele Sonys Abo-Dienst. (Bildquelle: GIGA, Sony)

Zehn Spiele verlassen Sonys Abo-Service PlayStation Plus. Darunter fallen drei grandiose Spiele einer Kultreihe, die ihr euch jetzt noch schnell anschauen solltet, bevor es zu spät ist. Alle Infos dazu gibt's hier auf einen Blick.

Diese 10 Spiele verlassen PlayStation Plus

Der Spielekatalog der Abonnenten von PlayStation Plus ist immer prall gefüllt. Von Assassin's Creed bis hin zu XCOM 2 bietet die Bibliothek eine Menge Games, die einfach heruntergeladen und gespielt werden können.

Leider verlassen Spiele den Dienst immer mal wieder. So sollen nun auch am 15. August wieder zehn Spiele den Abo-Dienst verlassen. Sony hat seine „The Last Chance to Play“-Seite aktualisiert und somit angekündigt, welche Games PlayStation Plus Extra und Premium verlassen.

Darunter befinden sich gleich drei Yakuza-Spiele: der Fanliebling Yakuza Zero sowie Kiwami und Kiwami 2 – Remakes der allerersten beiden Games der Reihe.

Bei den anderen Spielen, die ihr bald nicht mehr im Abo bekommt, handelt es sich um Niddhogg, Borderlands 3, Grip, Carmageddon: Max Damage, The Crew 2, DCL: The Game und 8-Bit Armies. (Quelle: PushSquare)

Wenn ihr noch eines dieser Spiele an – oder gar durchzocken wollt, solltet ihr euch sputen. Bis zum 15. August bleibt euch noch Zeit. Gerade bei größeren Spielen, wie den Yakuza-Games, könnte das jedoch etwas knapp werden, wenn ihr euch nicht ranhaltet.

Empfehlenswert ist ein Abstecher in die abgedrehte Mafia-Welt von Yakuza aber auf alle Fälle. Was euch in Yakuza 0 erwartet, zeigt euch der folgende Trailer:

Yakuza Zero - Launchtrailer (Deutsche Version)

PlayStation Plus: 18 neue Spiele im Juli

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium haben vor kurzem erst 18 neue Spiele bekommen. Seit Juli könnt ihr euch Spiele wie It Takes Two, SnowRunner, Undertale und Dynasty Warriors 9 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Weitere neue Spiele im Abo-Dienst für Extra sind Sniper Elite 5, World War Z, The Ascent, SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated, Melty Blood: Type Lumina, Dysmantle, Circus Electrique, Samurai Warriors 5, My Little Pony: A Maretime Bay Adventure, Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R und Monster Jam Steel Titans.

Besitzer des Premium-Abos bekommen zusätzlich noch Gravity Crash Portable, Twisted Metal und Twisted Metal 2.

Bis zum 31. Juli 2023 können alle Abonnenten von PlayStation Plus, also auch über die Essential-Lizenz, außerdem Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle, Alan Wake Remastered und Endling – Extinction is Forever spielen.