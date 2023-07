Diablo-4-Fans reagieren auf Patch: „Wir wollten Endgame, nicht das Ende des Spiels“

Der Auftakt-Patch zu Season 1 in Diablo 4kommt gar nicht gut bei den Fans an. (Bild: Blizzard)

Der große Patch zur in Kürze startenden 1. Season in Diablo 4 hat es in sich. Es gibt eine Vielzahl an Änderungen und Anpassungen, die allerdings den ersten Fan-Reaktionen nach nicht sonderlich gut ankommen. Auf Twitter und im Diablo-Reddit stapeln sich die Beschwerden.

Diablo 4: Patch zu Season 1 bringt jede Menge Nerfs

Seit gestern Abend könnt ihr den Patch 1.1 mit allen Änderungen für die 1. Season in Diablo 4 herunterladen. Die Season selbst startet am 20. Juli 2023 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Der Patch beinhaltet bereits die neuen Items und Aspekte, aber noch nicht die Season-Inhalte. Alle Änderungen am Gameplay, an den Klassen und den Gegenständen sind aber bereits aktiv.

Die Patchnotes sind extrem umfangreich, hier sind ein paar der wichtigsten Änderungen:

Offensive und defensive Affixe auf Items wurden im Allgemeinen stark generft

Bonus-Erfahrung für das Töten von Monstern mit höherem Level wurde reduziert

Alle populären Klassen-Builds erhielten einen Nerf, weniger genutzte Fertigkeiten wurden gebufft

Den heftigsten Nerf bekamen die Zauberer

Es gibt Hunderte Bugfixes, sowie Gameplay- und Klassenanpassungen. Die genauen Details könnt ihr in den deutschen Patchnotes nachlesen.

Der Ankündigungstrailer zur 1. Season in Diablo 4:

Diablo 4: Saison der Boshaftigkeit – Ankündigungstrailer

Community reagiert extrem negativ

„Wir wollten Endgame, nicht das Ende des Spiels“, titelt ein Thread im Diablo 4-Reddit und kritisiert die Änderungen am Spiel, sowie das Fehlen von spannendem Endgame. Der Patch wird dem Stimmungsbild auf Twitter und Reddit zufolge, nicht sehr gut angenommen. Viele Stimmen kritisieren den Patch als eine Verlangsamung des Spiels, so auch dieser sehr populäre Reddit-Thread mit 18.300 Upvotes und 7.400 Kommentaren:

Laut dem Urheber des Posts sorgen unter anderem die Nerfs bei allen Klassen, der fehlende XP-Bonus bei Monstern und die Reduzierung von kritischem und verwundbarem Schaden dafür, dass sich das Diablo 4 noch langsamer spielt, der Spielfortschritt also gebremst wird.

Ein anderer Post fordert von Blizzard, den Start der Season zu verschieben und „erstmal aufzuräumen“. (Quelle: Reddit). Der Reddit-Nutzer hinter diesem Post nennt den Patch „den Schlimmsten in der Geschichte der ARPGs“.

Diese Dinge sollter ihr vor Season 1 noch erledigen:

Es bleibt abzuwarten, ob möglicherweise Season-Thema und-Reise ein paar der Kritikpunkte aufwiegen können. Das bringt Spielern, die auf dem Ewigen Realm unterwegs sind, jedoch nichts.