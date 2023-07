Stardew Valley: Neues Update sorgt für Mega-Hype – dank einem Wort

Ein Update für Stardew Valley bringt neue Inhalte. (Bildquelle: ConcernedApe)

Entwickler ConcernedApe kündigt ein neues Update für Stardew Valley an. Die Version 1.6 soll dabei einige neue Inhalte ins Spiel bringen. Die Fans sind deswegen komplett aus dem Häuschen.

Neues Festival und mehr: Das bringt das Stardew-Valley-Update

Stardew Valley ist schon mehr als sieben Jahre alt und bekommt trotzdem noch neue Updates. In letzter Zeit hat sich Entwickler ConcernedApe eher um kleinere technische Verbesserungen in der Landwirtschaftssimulation gekümmert. Jetzt kündigt er aber an, dass Update 1.6 auch neue Inhalte bringen wird. Großes Highlight für die Fans ist ein neues Festival.

In einem Tweet verrät ConcernedApe die neuen Inhalte:

Ein neues Festival

Neue Items

Mehr Dialoge

Geheimnisse

???

(Quelle: Twitter)

Die Fans auf Reddit können ihre Freude kaum zurückhalten und bedanken sich überschwänglich bei ConcernedApe für seine harte Arbeit. Vor allem die Ankündigung eines neuen Festivals lässt die Spieler aufhorchen. Immerhin zählen die Events zu den Highlights im Spiel, bei denen sich alle Dorfbewohner versammeln und es meistens auch etwas zu gewinnen gibt.

Nutzer TheSeaMeat rätselt bereits, worum es im neuen Festival gehen könnte. Er stellt sich einen Kochwettbewerb, ein Erntefest oder ein Pferderennen vor. Sein Favorit wäre allerdings ein Valentinstags-Event (Quelle: Reddit).

Stardew-Valley-Update: Viele offene Fragen

Auch die Ankündigung von neuen Dialogen löst bei den Fans viel Hype aus. Wenn ihr viele Jahre in Stardew Valley verbringt, können sich die Sprüche der Bewohner doch schnell wiederholen. Ein Spieler lebt sogar seit 100 Jahren auf seinem Bauernhof und will jetzt vermutlich mit niemandem mehr reden. Seine Farm ist dafür allerdings mehr als beeindruckend.

Ein Release-Datum für Stardew Valley 1.6 gibt es aktuell noch nicht. Fans haben also noch jede Menge Zeit, um sich über die neuen Inhalte den Kopf zu zerbrechen. Immerhin kündigt ConcernedApe nicht nur neue "Geheimnisse" an, sondern beendet die Auflistung sogar noch mit mysteriösen Fragezeichen.