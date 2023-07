Overwatch 2 wird als erstes Blizzard-Spiel auch auf Steam erscheinen. (Bild: Blizzard / Valve)

Blizzard kündigt überraschend an, dass Overwatch 2 schon bald auch auf Steam verfügbar sein wird. Darüber hinaus sollen auch weitere Spiele des Publishers in Zukunft auf Valves Plattform angeboten werden.

Steam-Release für Overwatch 2 angekündigt

Seit 1996 veröffentlicht Blizzard die PC-Versionen der eigenen Spiele über den Battle.net-Launcher. Die Einführung der Plattform kam kurz vor der Veröffentlichung von Diablo 1 und war seit jeher das zu Hause für Warcraft, Starcraft und alle weiteren Spiele aus dem Hause Blizzard.

Diese Ära hat ab dem 10. August 2023 ein Ende, denn erstmals erscheint ein Spiel von Blizzard auf Steam. Der Team-Shooter Overwatch 2 soll als erstes Spiel auf Valves Plattform verfügbar sein und hat dank Free2Play-Modell auch keine finanzielle Einstiegshürde. Der Steam-Release fällt nicht ohne Grund auf den Start des Invasion-Updates, bei der es sich allerdings um eine kostenpflichtige Erweiterung handelt, die auch die zusammengekürzten PvE-Inhalte mit sich bringen wird.

Overwatch 2 bietet auch auf Steam Crossplay an. Um einen Battle.net-Account kommt ihr übrigens trotzdem nicht herum, der ist auch zum Spielen via Steam notwendig. Lediglich auf den Launcher könnt ihr verzichten.

Weitere Blizzard-Spiele sollen folgen

In der Pressemitteilung heißt es, „dass eine Auswahl unserer Spiele von nun an auch auf Steam veröffentlicht wird“. (Quelle: Blizzard). Welche Spiele von Blizzard, zukünftig neben Overwatch 2 ihren Weg zu Steam finden werden, wurde also noch nicht verraten.

Wahrscheinlich werden Spiele wie das Free2Play-Kartenspiel Hearthstone oder die Remaster Diablo 2: Resurrected und Warcraft 3: Reforged folgen, um Spieler anzusprechen, die bisher einen Bogen um das Battle.net gemacht haben. Ob Dauerbrenner WoW oder das aktuell sehr gut laufende Diablo 4 so schnell den Sprung auf Steam wagen, ist eher unwahrscheinlich.

Mit Ausnahme des ersten Diablo und Warcraft 1 und 2, die es auf GOG gibt, ist Overwatch 2 das erste Blizzard-Spiel, dessen PC-Version in einem anderen Store erscheint.