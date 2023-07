Diablo 4: „So wie die Server laufen, hat Blizzard niemanden für Season 1 erwartet“

Zum Start der 1. Season von Diablo 4 gab es wieder hohe Wartezeiten. (Bild: Blizzard)

„Never play on patch day“ ist eine inoffizielle Regel, die Blizzard-Veteranen sehr gut kennen und genau so gerne ignorieren. Der Start der 1. Season von Diablo 4 verlief holprig. Der Klassiker in Form von langen Warteschlangen durfte nicht fehlen, aber auch im Spiel selbst gab es Probleme.

Diablo 4: Gewohnt holpriger Start für Season 1

Seit gestern Abend können Spieler in die 1. Season von Diablo 4 starten. Die langen Wartezeiten zum Release blieben auch dieses Mal nicht aus und so mussten Spieler eine Stunde, zum Teil auch länger, in der virtuellen Schlange stehen. Blizzard-Veteranen kennen diese Prozedur. (Quelle: Blizzard via Twitter).

Doch auch um laufenden Spiel kam es zu erheblichen Einschränkungen. Einige Spieler konnten die Hauptstädte nicht verlassen beziehungsweise andere Gebiete nicht betreten und liefen einfach auf der Stelle, wie in diesem Reddit-Beitrag zu sehen:

Scheinbar waren die Server auf mehreren Ebenen mit dem großen Andrang der Spieler überfordert, der Reddit-Nutzer AdventurousCoconut38 scherzt: „So wie die Server laufen, hat Blizzard niemanden für Season 1 erwartet.“ (Quelle: Reddit). Der Hintergrund dieses Witzes ist die große Ablehnung des im Vorfeld veröffentlichten Patches zu 1. Season seitens der Community.

Den großen Boykott nach dem „schlechtesten Patch in der Geschichte der ARPGs“, hat es offenbar nicht gegen, auch wenn dieser im Reddit von vielen angekündigt wurde.

Erste Änderungen wurden bereits vorgenommen

Blizzard hat auf den Frust der Community bereits reagiert und zwei Änderungen mit einem weiteren Patch vorgenommen. Zum einen gewähren die boshaften Herzen nun zusätzlich Rüstung, die ihrer Gegenstandsmacht entspricht. Des Weiteren wurden die Stufenanforderungen für die Weltstufen 3 und 4 wieder entfernt.

Der Ankündigungstrailer zur 1. Season in Diablo 4:

Diablo 4: Saison der Boshaftigkeit – Ankündigungstrailer

Heute Abend (21. Juli 2023) wird es einen neue „Campfire Chat“ geben. In diesem Livestream werden einige Entwickler von Diablo 4 über die Season und Patch 1.1 reden. Inwiefern auf das Feedback aus der Community eingegangen wird, erfahrt ihr ab 20:00 Uhr auf Twitch oder YouTube.