WoW-Community führt KI mit genialem Streich hinters Licht

Ist das in den Händen des Hexenmeiters das neue Glorbo-Feature? (Bild: Blizzard)

Die WoW-Community wünscht sich nichts sehnlicher als das Glorbo-Feature? Noch nie davon gehört? Kein Wunder, da es frei erfunden ist. Dennoch schaffte es dieser Fan-Wunsch auf eine „Gaming-Website“, die über die enthusiastische Stimmung der Community bezüglich des neuen Features schrieb.

WoW-Community erfindet ein Feature

Die Website The Portal berichtete über ein neues Feature in World of Warcraft. Glorbo soll es heißen und Blizzard-Veteranen schon seit 1994 bekannt sein, als es das erste Mal in Hearthstone erwähnt wurde. Glaubt ihr nicht? Der Reddit-Post von kaefer_kriegerin beschreibt es eindeutig und die Community ist Feuer und Flamme für das neue Feature.

Den Artikel bei The Portal findet ihr leider nur noch über das Web Archive, denn das Glorbo-Feature war eine komplette Lüge. (Quelle: Web-Archive). Tatsächlich zielten kaefer_kriegerin und die Community mit dem Streich genau auf Seiten wie The Portal ab.

KI fällt auf Lügengeschichte herein

Die Artikel auf The Portal sind aller Wahrscheinlichkeit nach KI-generiert, der Bot sucht nach Threads in Gaming-Reddit-Foren mit vielen Upvotes und strickt daraus dann einen Artikel. Bei der Erfindung des Glorbo-Features sollten genau solche KI-Seiten hinters Licht geführt werden.

Die WoW-Community ist immer für eine spannende Geschichte gut:

Zugeben, die Community gab sich im genannten Reddit-Thread durchaus Mühe, doch spätestens beim „Epic Quest To Depose Quackion“ und „Aspect Of Ducks“ hätte ein echter Redakteur, selbst bei voller Ahnungslosigkeit zum Thema WoW, doch mal zwei Minuten Google bemüht. All das schreit ja förmlich „Zeitungsente“.

Aber es wird sogar noch besser. WoWs Senior Game Producer Kyle Hartline scherzt via Twitter, dass er froh ist, endlich über Glorbo reden zu können.

The Portal setzt selbst sogar noch einen drauf und veröffentlichte einen mittlerweile ebenfalls wieder offline genommenen Artikel über die Reaktionen der WoW-Community auf KI-generierte Artikel.

Auf der von „Z League“ betrieben Website ist von KI-generierten Inhalten übrigens nichts zu lesen. Hinter dem Artikel zum Glorbo-Feature soll eine Redakteurin namens Lucy Reed stecken. Neben dem WoW-Artikel soll sie am selben Tag noch gut 80 weitere Texte veröffentlicht haben. Den Recherchen von Wowhead zufolge gibt es The Portal erst seit zwei Monaten. In der Zeit sind dort über 18.500 Artikel veröffentlicht worden. (Quelle: Wowhead).

Mehr zum Thema KI-Probleme erfahrt ihr bei den Kollegen von GIGA Tech:

Der Scherz der WoW-Community ist wirklich gelungen, zeigt aber leider auch, wie leicht durch KI-generierte Massenprodukte Falschinformationen verbreitet werden können.