Diablo 4: Meistgewünschtes Feature scheitert an Sorge um eure Hardware

Spieler in Diablo 4 wissen gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Loot. (Bild. Blizzard)

Schon zur Beta von Diablo 4 gab es Befürchtungen, dass Spielern schnell der Platz im Inventar ausgeht. Season 1 hat dieses Problem noch verschlimmert und Blizzard erklärt endlich, was der Grund für den Platzmangel ist.

Diablo 4: Spieler haben ein großes Platzproblem

Wie es sich für ein Diablo gehört, wirft euch auch Teil 4 einen steten Schwall an Loot vor die Füße, um euch für das Besiegen der Monster-Horden zu belohnen. Bei all den ganzen Rüstungen, Waffen, Edelsteinen, Aspekten und Elixieren geht euch selbst nach der Erweiterung der Beutetruhe schnell der Platz aus. Wer dann auch noch einen zweiten oder dritten Charakter spielen will, weiß ganz schnell nicht mehr wohin mit dem ganzen Loot.

Diablo 4: Saison der Boshaftigkeit – Ankündigungstrailer

Da ihr in Season 1 nun auch noch die boshaften Herzen findet, quillt euer Inventar förmlich über. Die Lösung liegt für viele auf der Hand: Die Entwickler müssen einfach das Lager erweitern. Das Problem wurde von der Community bei jeder Gelegenheit an Blizzard herangetragen, doch es gab bisher nur kleinere Verbesserungen, wie die Erhöhung der Stapel für Elixiere.

Es ist kein Platzproblem, sondern ein Performanceproblem

Diablo-4-Entwickler Joseph Piepiora brachte inzwischen endlich Licht ins Dunkel. Laut ihm liegt es daran, dass zu viele Items eure Hardware überfordern würden. Das Spiel lädt nämlich nicht euer eigenes Inventar und die Truhe, sondern auch die von jedem anderen Spieler, dem ihr begegnet.

Die gute Nachricht ist, dass Blizzard bereits eine Lösung für das Problem sucht. Die schlechte Nachricht ist, sie verraten nicht, wann es so weit ist. Es wird allerdings am 28. Juli 2023 einen weiteren Campfire Chat geben, bei dem über den kommenden Patch 1.1.1 gesprochen wird. Vielleicht gibt also bereits morgen Abend ein Update zum Platzproblem.

Für den letzten Patch hagelte es Kritik:

Der außerplanmäßige Livestream ist eine Reaktion auf die harte Kritik am Patch zum Start der 1. Season. Die Community zeigte sich gänzlich unzufrieden mit den vielen Änderungen, sodass Blizzard schnell handeln musste. Den Stream könnt ihr morgen ab 20:00 Uhr deutscher Zeit via Twitch oder YouTube verfolgen.