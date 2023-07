Die Sims 4: Jemand muss EA sagen, wie Pferde funktionieren

Von wegen niedliche Pferde – einige Sims-Fans erleben skurrile Glitches mit der neuen Erweiterung. (Bild: Electronic Arts)

Keine Sims-Erweiterung ohne die obligatorischen Bugs – so ist die Regel. Und auch mit der neuen Pferderanch-Erweiterung haben sich lustige und nervige Glitches ins Spiel geschlichen. Die Fans haben mit verrenkten Vierbeinern zu tun, die EA eigentlich vor Release beheben wollte.

So haben sich die Sims-Fans das Reiten nicht vorgestellt

Seit dem 20. Juli können Spielende von Die Sims 4 einem lang gehegten Wunsch nachgehen: Pferde reiten. Doch wie das mit neuen Erweiterungen bei der Lebenssimulation so ist, schleicht sich zum Release sehr gerne der Fehlerteufel ein. Das Ergebnis: Furchterregende Pferdekörper.

Angsteinflößende Gestalten und weitere absurde Glitches haben lange Tradition. Hier seht ihr ein Best-Of der Vergangenheit:

Wie der YouTuber Onlyabidoang schon in der Preview-Phase des neuen DLCs feststellte, verhalten sich schnell aufgezogene Fohlen besonders merkwürdig, wenn ihr mit diesen eine kleine Runde um den Block drehen wollt:

Statt euch mit verfügbaren vier Beinen durch die Gegend zu tragen, entscheiden sich die Pferde dank des Glitches lieber für einen aufrechten Gang. Ob das gemütlich ist? Wer weiß.

Pferde sind nicht so süß, wie erwartet

Auf TikTok und Co. zeigen sich einige Fans enttäuscht über die Pferde-Abscheulichkeiten. Sie hatten auf niedliche Pferde gehofft und erhalten Albtraum-Kreationen aus der Hölle:

In den Kommentaren beschweren sich auch einige über die vorhandenen Glitches. Denn dieser Fehler wurde bereits im Vorfeld an EA gemeldet und hat dennoch seinen Weg in den fertigen Release gefunden.

Ein Kommentator witzelt sogar über die Möglichkeit, dass EA solche Bugs absichtlich zum Start im Spiel lässt, um für solche lustigen Glitch-Zusammenschnitte zu sorgen. Diese finden sich in den sozialen Medien zu genüge.

Während ein erster Fix fehlenden Text beim Steam-Download des DLC behebt, hat EA das Problem mit den zweibeinigen Pferden noch nicht öffentlich adressiert (Quelle: Twitter).

