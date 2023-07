Steam-Bestseller: Knackiger Koop-Shooter schießt sich sofort an die Spitze

In Remnant 2 schießt ihr euch mit Freunden oder solo durch knackige Bosskämpfe. (Bild: Gearbox Publishing)

An der Spitze der Steam-Topseller thront ein brandneuer Release. Der Nachfolger von Remnant: From the Ashes verdrängt Größen wie Counter-Strike: Global Offensive und Apex Legends von ihren Spitzenplätzen und holt überraschende 82.000 PC-Spieler vor die Bildschirme. Wir fassen euch zusammen, was Remnant 2 so zu bieten hat.

Der Vorgänger des brandneu erschienenen Remnant 2 wurde seinerzeit als Dark Souls mit Schusswaffen bezeichnet. Seit dem 25. Juli ist der Nachfolger auf PS5 und Xbox Series X|S sowie PC erhältlich und begeistert besonders auf Steam aktuell viele PC-Spieler.

Remnant 2 schnappt sich zum Release die Spitze der Steam-Charts

Letzte Woche bewohnte noch Dauerbrenner CS:GO die erste Stufe des Chart-Treppchens und auch Baldur's Gate 3 mischte ganz weit oben mit. Doch jetzt klettert prompt eine taufrische Neuerscheinung auf den Steam-Thron. Der neue König Remnant 2 stammt aus der Feder des Studios Gunfire Games und vereint die typische Dark-Souls-Formel mit Shooter-Elementen und eigenen Ideen (Quelle: Steam-Topseller).

In zufällig generierten Level-Welten stellt ihr euch im Alleingang oder Koop bis zu drei Personen massenweise verderbten Wesen und knackigen Boss-Gegnern entgegen. Dabei nehmt ihr eine bestimmte Klasse (Archetyp) ein und investiert fleißig in eure Fähigkeiten und Ausrüstung, um den Soulslike-Widersachern den Garaus zu machen.

Schaut hier in den Launch-Trailer von Remnant 2 rein:

Remnant 2: Offizieller Launch-Trailer

PC-Spieler laufen dem Soulslike die Bude ein

Zur Veröffentlichung haben gleich 66.000 Spieler auf Steam zu den Waffen im Action-Game gegriffen. In Spitzenzeiten sogar ganze 82.000 Spielende (Quelle: SteamDB).

Und auch bei den Bewertungen zeichnet sich ein durchaus positives Bild ab. Während Remnant 2 von den Kritiker eine Wertung von 80 auf Metacritic einheimst, gehen die Steam-User noch eine Stufe weiter und verpassen dem Soulslike mit 83 Prozent positiven Stimmen eine sehr positive Gesamtwertung.

Absolute Remnant-Neulinge werten den Shooter als absoluten Überraschungserfolg und möchten jetzt sogar den Vorgänger nachholen, so begeistert sind sie vom Gameplay. Viele Rückkehrer, die bereits in Remnant: From the Ashes reingespielt haben, finden die Fortsetzung mindestens genauso gut, erkennen aber auch freudige Neuerungen und Verbesserungen.

Laut einiger Steam-User haben die Entwickler in der Fortsetzung noch größeren Fokus auf den Koop-Modus gelegt – das beweisen auch die neuen, ausgebauten Archetypen. Der Kampf im Singleplayer fühlt sich für viele daher erheblicher schwerer an, als sie es aus dem Vorgänger gewohnt sind.

Wie ihr selbst im Koop-Modus spielt, haben unsere Kollegen von GIGA für euch erklärt:

Zu Diskussionen führen aktuell noch die holprige Performance auf etlichen PC-Systemen – Crashs und Frameeinbrüchen inklusive. Ihr solltet also eventuell noch Updates der Entwickler abwarten.

