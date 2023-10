Das neue "Meta Quest 3"-Headset ist erschienen und bei o2 in einem Top-Bundle erhältlich.

Sichert euch das brandneue "Meta Quest 3"-VR-Headset jetzt bei o2 im genialen Tarif-Bundle für nur 1 Euro! Wir verraten euch, warum sich das Angebot lohnt.

Erlebe Mixed Reality: "Meta Quest 3" für 1 Euro im o2-Tarif-Bundle

Mit dem brandneuen "Meta Quest 3" bricht ein aufregendes Zeitalter der Mixed Reality an. Das VR-Headset ermöglicht es euch, euer Zuhause in einen virtuellen Spielplatz zu verwandeln, indem es AR- und VR-Elemente nahtlos mit eurem Wohnzimmer kombiniert. Das Resultat ist ein beeindruckendes Erlebnis, welches eine noch nie dagewesene Immersion ermöglicht.

Normalerweise ist das neue "Meta Quest 3" mit 128 GB für 549,99 Euro und mit 512 GB für 699,99 Euro zu haben. Bei o2 könnt ihr euch das VR-Headset jetzt allerdings im Bundle mit dem Tarif "o2 Mobile M" mit 25 GB Datenvolumen für nur 1 Euro Zuzahlung sichern. Für den Tarif selbst bezahlt ihr 32,99 Euro pro Monat bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten und für die Versandkosten kommen noch 4,99 Euro auf euch zu.

Aktuell gibt es bei o2 sogar noch einen 200-Euro-Bonus bei Rufnummernmitnahme obendrauf!

Die Tarif-Details im Überblick:

Netz: o2

Tarif: o2 Mobile M

25 GB+ 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download) + 5 GB weitere jedes Jahr

EU-Roaming inklusive

"Meta Quest 3": 1 Euro Zuzahlung

Kosten: 32,99 Euro pro Monat (36 Monate Mindestlaufzeit)

"Meta Quest 3" im o2-Bundle: Kosten-Rechnung

Wir rechnen euch folgend die Gesamtkosten des Angebots anhand einer Ratenzahlung über 36 Monate und der "Meta Quest 3" mit 128 GB vor.

Grundgebühr (monatlich) 32,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis Versandkosten (einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 36 Monaten 1.193,63 Euro Gerätewert 459 Euro (Konsole) + 240 Euro (PS Plus) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 549,99 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 17,88 Euro

"Meta Quest 3": Das kann das Mixed-Reality-Headset

Das brandneue "Meta Quest 3" vereint einen leistungsstarken Hardware-Stack mit einem VR-Headset, zwei Touch-Controllern und einem Snapdragon-XR2-Gen-2-Prozessor. Im Vergleich zum Vorgänger bietet das Meta Quest 3 eine beeindruckende Verdopplung der Grafikleistung, kürzere Ladezeiten und ein noch reibungsloseres Spielerlebnis. Eine weitere Neuerung ist, dass die Controller nun kein zusätzliches Kunststofftracking-Ring mehr benötigen, wodurch sie leichter und handlicher zu bedienen sind.

Die Auflösung des Meta Quest 3 beträgt 2.064 x 2.208 Pixel pro Auge, was fast 30 Prozent höher ist als beim "Meta Quest 2". Mit einem 4K+-Infinite-Display, das 25 Pixel pro Grad (PPD) und 1.218 Pixel pro Zoll (PPI) bietet, setzt es einen neuen Maßstab für die Auflösung in der gesamten Quest-Serie. Diese hohe Auflösung ermöglicht es, schnelle Actionspiele und hochauflösende Durchsichtaufnahmen in voller Farbpracht mühelos zu genießen.

Zusätzlich sind im "Meta Quest 3" Stereolautsprecher mit 3D-Raumklang integriert, die ein immersives Klangerlebnis bieten. Sie liefern 40 Prozent mehr Lautstärke, erweiterten Bass und eine verbesserte Links/Rechts-Abstimmung, die euch in neue Klangdimensionen entführt.

Als Laufzeit verspricht das "Meta Quest 3":

Bis zu 2,2 Stunden Nutzung im Durchschnitt

Gaming: 2,4 Stunden Nutzung im Durchschnitt

Social: 2,2 Stunden Nutzung im Durchschnitt

Produktivität: 1,5 Stunden Nutzung im Durchschnitt

Medien: 2,9 Stunden Nutzung im Durchschnitt

Wer nun neugierig auf die neue "Meta Quest 3" ist und nach einem genialen Tarif-Schnäppchen sucht, findet mit dem aktuellen o2-Bundle einen echt fairen Deal mit satten 25 GB Datenvolumen, die sich jährlich erweitern.

