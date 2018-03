Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

Technische Voraussetzungen

Technische Voraussetzung ist ein marktüblicher und aktueller Internet-Browser. Um alle Funktionalitäten nutzen zu können, müssen Java Script und Cookies aktiviert sein.

Standardleistungen der Ströer Media Brands AG

Über das Portal stehen Gewinnspiele der Ströer Media Brands AG (nachfolgend SMB genannt) verschiedenster Art zur Verfügung. Sie unterliegen unterschiedlichen Spielregeln, die bei Aufruf des jeweiligen Gewinnspiels gesondert eingesehen werden können. Aus ihnen ergeben sich u.a. die zu gewinnenden Preise, weitere Teilnahmebedingungen, Einsendeschluss, Ziehung und Veröffentlichung von Gewinnern. Über das Portal sind auch Gewinnspiele dritter Anbieter zugänglich. Sofern der Internetnutzer an diesen Gewinnspielen teilnimmt, finden ausschließlich die Regelungen des jeweiligen Anbieters Anwendung.

Nutzungsvoraussetzungen

Zur Teilnahme an Gewinnspielen ist es erforderlich, dass die persönlichen Daten des Teilnehmers in das entsprechende elektronische Formular eingegeben werden.

Berechtigte Teilnehmer

Das Portal steht grundsätzlich jedem Internetnutzer zur Verfügung. Nichtberechtigt zur Teilnahme an Gewinnspielen sind die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter der SMB und anderer Unternehmen, die mit der Durchführung dieses Gewinnspiels befasst sind sowie deren Angehörige. Minderjährige dürfen grundsätzlich nicht an Gewinnspielen teilnehmen. Bei Zuwiderhandlung besteht kein Anspruch auf Gewinn sowie Prämien. Die Teilnahme von Minderjährigen an Gewinnspielen darf nur mit der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erfolgen.

Ausschluss von der Teilnahme

Die SMB ist berechtigt, Teilnehmer von dem Gewinnspiel sofort aus wichtigem Grunde auszuschließen. Dies ist insbesondere der Fall bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen sowie vor allem bei vollendeter oder versuchter Manipulation der Gewinnspiele oder versuchter Störung oder Beeinflussung des ordnungsgemäßen Spielablaufs. Hierunter zählt auch die Bedrohung oder Belästigung von Mitarbeitern der SMB, anderen Teilnehmern oder sonstigen Dritten.

Ausschüttung

Die Ausschüttung des Gewinns / Preises erfolgt über die SMB, einen von der SMB beauftragten Dritten oder einen Kooperationspartner der SMB. Der Name und die Anschrift des Teilnehmers können zum Zwecke der Ausschüttung des Gewinns / Preises an die vorgenannten Partner weitergegeben werden. Maßgeblich sind für die Ermittlung des Gewinners die von der SMB ermittelten Daten. Eine Barauszahlung des Gewinns / Preises ist nicht möglich.

Bekanntgabe der Gewinner

Soweit in den jeweiligen Spielregeln keine abweichende Regelung getroffen wurde, erfolgt die Bekanntgabe der Gewinner im jeweiligen Gewinnspielartikel. Gewinner werden zusätzlich per E-Mail und/oder schriftlich informiert. Der Gewinnanspruch verfällt nach Ablauf von drei Monaten, wenn der Gewinner nicht ermittelbar ist, oder wenn sich dieser nicht innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Gewinns beim Veranstalter des Gewinnspiels meldet.