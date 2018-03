Der WhatsApp-Service von spieletipps

So nehmt ihr am WhatsApp-Service teil:

Auf dem Widget unten klickt ihr auf den Button "Jetzt anmelden".

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. 4915792391834

Als nächstes seht ihr eine Nummer auf dem Display. Diese Nummer speichert ihr einfach unter euren Kontakten - zum Beispiel als "spieletipps" oder "Die mit den tollen Infos".

Jetzt sendet ihr eurem neuen Kontakt in die Nachricht "Start" in WhatsApp.

Geschafft! Ab jetzt seid ihr Teil der elitären WhatsApp-Leserschaft. Herzlichen Glückwunsch! Falls ihr irgendwann keine Lust mehr auf uns habt, sendet uns einfach eine Nachricht mit "Stop" in WhatsApp.

Ihr habt Angst vor Spam? Dann können wir euch beruhigen: Ihr bekommt von uns meistens höchstens zwei bis drei Nachrichten am Tag - außer in extremen Ausnahmesituationen. Etwa, wenn auf einer Spielemesse vier neue Konsolen am gleichen Tag angekündigt werden.

Was ihr noch über den WhatsApp-Service wissen solltet: