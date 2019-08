von: Marco Tito Aronica (02. August 2019)

Geld verdienen - so einfach werdet ihr reich - GTA Online

Wer sich in GTA Online ein traumhaftes Leben ermöglichen möchte, der muss zunächst viel Geld verdienen. Das ist leichter gesagt als getan. Dank kontinuierlicher Updates wird der Online-Modus immer wieder um neue Möglichkeiten ergänzt, die wir in diesem Guide vereinen.

Seit dem 23. Juli 2019 hat das Casino in GTA Online geöffnet - hier dreht sich alles um Geld. Mit schlauen Einsätzen könnt ihr hier richtig viel Geld verdienen. Auch dazu haben wir einige Tipps parat.

Das Casino in GTA Online ist endlich da und ihr könnt hier richtig viel Kohle machen:

Geld verdienen im Casino - geht das überhaupt?

Eine ganz wichtige Regel vorweg: Das Casino wird am Ende immer gewinnen. Egal, ob ihr Blackjack, Roulette oder Poker spielt. Auf wundersame Weise werdet ihr fast immer verlieren. Allerdings gibt es im Casino eine Methode, mit der ihr sehr einfach viel Geld verdienen könnt: Pferderennen. Es ist nicht die unterhaltsamste Möglichkeit an Geld zu kommen, aber es funktioniert.

Ihr wollt 400.000 bis 500.000 Dollar pro Stunde verdienen? Dann begebt euch im Casino zum Stand, der Pferderennen anbietet. Ihr werdet vielleicht etwas Kapital verlieren, doch am Ende werdet ihr mehr Geld gewinnen als ihr verloren habt. So geht ihr vor, wenn ihr Geld verdienen wollt:

Wählt das Einzelrennen aus und platziert eure Wette.

Setzt immer auf das erste Pferd. Dieses hat meistens eine Gewinnchance von 2 zu 1, 3 zu 1 oder 4 zu 1.

Vermeidet Pferderennen, bei dem Chancen von 1 zu 1 an der Spitze stehen oder zwei Pferde mit gleicher Gewinnchance auf Position 1 und 2 zu finden sind. Geht dann einfach zurück zum Startbildschirm der Pferdewetten, um neue Rennen zu generieren.

Ihr könnt jedes Mal 100 Chips setzen oder euren Einsatz auch gern auf 1.000 oder 10.000 erhöhen, insofern ihr schon etwas Geld verdienen konntet.

Die Pferderennen sind nicht sehr spannend, dafür könnt ihr damit viel Geld verdienen.

Ihr werdet schnell merken, dass ihr immer mehr Gewinn erzielt als ihr Verlust verzeichnet. Da es sich hier auch nicht um einen Geld-Glitch handelt, dürfte die Methode mit den Pferderennen noch lange bestehen - hoffen wir zumindest. Knapp eine halbe Million Dollar sind in einer Stunde möglich.

Das Glücksrad im Casino

Die einfachste Methode schnell an Geld zu kommen ist das Glücksrad im Casino von GTA Online. Hier erwarten euch mit etwas Glück hohe Gewinne und tolle Extras wie exklusive Klamotten, Rabatte oder ein Auto.

Der einzige Knackpunkt am Glücksrad: Ihr könnt es nur ein Mal pro Tag drehen. Damit ist allerdings kein Tag im Spiel sondern 24 Stunden in Echtzeit gemeint. Ihr solltet allerdings daran denken, jedes Mal das Glpcksrad zu drehen, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt.

Testet euer Glück! Das Glücksrad lässt sich nur ein Mal alle 24 Stunden drehen, aber es lohnt sich!

Nachfolgend haben wir einige Tipps für euch, wie ihr im "Finance and Felony"-Update an viel Geld kommt.



Das "Fiance and Felony"-Update für GTA Online macht euch zum CEO und lässt euch in die Geschäfte von ganz Los Santos eingreifen. Wichtigster Bestandteil eines eigenen Imperiums ist natürlich das Geld. Damit ihr die Wirtschaft der Stadt vollends lenken könnt, verraten wir euch an dieser Stelle, wie ihr schnell viel Geld verdienen könnt und wie ihr Kauf- und Verkaufsmissionen erfolgreich abschließt.

Als CEO in "Finance and Felony" könnt ihr viel Geld verdienen und ein schönes Leben führen.

Bevor ihr euer Geld als Konzernchef aus dem Fenster werfen könnt, müsst ihr zunächst CEO werden. Wie ihr diesen Status erreicht, verraten wir euch in dem verlinkten Guide. Wir möchten euch nun die Vorteile eines CEOs erläutern und wie ihr richtig viel Geld mithilfe von Kauf- und Verkaufsmissionen verdienen könnt.

GTA Online - Finance and Felony: Tipps zum Geld verdienen

Kauf- und Verkaufsmissionen im neuen Update "Finance and Felony" funktionieren ähnlich wie die bekannten Heists. Bedeutet: Startet ihr eine solche Mission als CEO von eurem Büro aus, benötigt ihr eine starke Gruppe, um den größtmöglichen Gewinn aus den Aufträgen zu erzielen. Agiert ihr allein, werdet ihr wenig bis keine Erfolge verbuchen können, da sowohl die Polizei, als auch andere Organisationen und Firmen eingreifen werden.

Übernehmt ihr die Rolle des CEOs, müsst ihr Mitarbeiter einstellen, die von anderen Spielern verkörpert werden. Habt ihr das vorige Update gespielt, dürfte euch dies an die VIPs und ihre Bodyguards erinnern.

Vorteile von CEOs und Mitarbeitern

Jede Rolle während einer Kauf- oder Verkaufsmission bringt verschiedene Vorteile mit sich. Allgemein gilt: Die Vorteile, die ihr als VIP oder Bodyguard genossen habt, dürft ihr nun in Finance and Felony auch als CEO oder Mitarbeiter erwarten. Als Konzernchef schaltet ihr zudem neue Vehikel frei, wenn ihr Büros und Lagerhäuser für euren Konzern kauft. Besitzt ihr ein eigenes Büro, ist eure Amtszeit als CEO unbegrenzt. Auch euer Kontostand muss nicht zwingend ausgeglichen sein.

Steigt ihr als Mitarbeiter ins Geschäft ein, erhaltet ihr eine verbesserte Gesundheitsregeneration, damit ihr euren CEO besser schützen könnt. Haltet ihr euch in seiner Nähe auf, erhaltet ihr zudem einen RP-Bonus. Schließt ihr mehrere Frachtmissionen hintereinander ab, erhaltet ihr einen Treuebonus, wenn ihr euer Gehalt bezieht. Dieses wird von SecuroServ ausbezahlt und kann bis auf 10.000 Dollar steigen.

Lagerhäuser kaufen für weitere Boni

Über den Computer in eurem CEO-Büro greift ihr auf das Logistiknetzwerk von SecuroServ zu. Hier startet ihr Missionen und habt einen Überblick über eure Lagerhäuser. Wir empfehlen euch zunächst eine kleine Halle zu kaufen, da ihr sie später bei Bedarf wieder verkaufen könnt. So gebt ihr nicht all euer hart verdientes Geld auf einmal aus. Das sind die Kapazitäten der Lagerhäuser:

Kleines Lagerhaus: 16 Frachtkisten

Mittleres Lagerhaus: 42 Frachtkisten

Großes Lagerhaus: 111 Frachtkisten

Die Lagerhäuser nehmen eine wichtige Rolle im neuen Update ein.

Insgesamt könnt ihr fünf Lagerhäuser gleichzeitig besitzen. Im Konferenzraum eures Büros seht ihr, welche Hallen in Los Santos zum Verkauf stehen. In den Lagerhäusern startet ihr Verkaufsmissionen, lagert die gewonnenen Waren aus Kaufmissionen oder optimiert eure Wagen und Motorräder.

Tipps zu den Kaufmissionen

Ihr habt Zugriff auf 20 Kaufmissionen, die mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgestattet sind. Ähnlich wie bei den Heists, solltet ihr euch vor dem Start eine geeignete Gruppe an Mitarbeitern bzw. Spielern zusammenstellen. Wir möchten euch hier einige Tipps zum erfolgreichen Abschluss der Kaufmission liefern:

Ihr erhaltet Geld für jede abgelieferte Frachtkiste. Sollte während der Mission eine Kiste zerstört werden, bekommt ihr dafür folglich keinen Bonus. Nachdem ihr einige dieser Frachtmissionen erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr Zugang zu Aufträgen mit Spezialfrachten. Diese besitzen meist einen angehobenen Schwierigkeitsgrad, die besonderen Frachten liefern euch aber Diamanten, Uhren, seltene Felle und weiteres. Bedenkt dabei, dass ihr nur eine Spezialfracht in einem Lagerhaus aufbewahren könnt. Die Spezialfracht kann nur von einem Spieler befördert werden. Zudem werden beim Aufheben der Fracht alle anderen Spieler auf der Karte alarmiert. Mindestens zwei andere Teammitglieder sollten die Spezialfracht also eskortieren und die Beute vor dem Bruch schützen. Nutzt eure Vorteile als CEO und Mitarbeiter! So schaltet ihr für drei Minuten sämtliche sichtbaren Aktivitäten auf der Karte ab oder ihr verändert den Sichtkegel der Polizei. Habt ihr eine spezielle Frachtmission abgeschlossen, müsst ihr zunächst fünf Minuten warten, bis ihr die nächste starten könnt.

Tipps zu den Verkaufsmissionen

Durch Kaufmissionen füllt ihr eure Lagerhäuser mit wertvollen Waren. In den Verkaufsmissionen schließt ihr Deals ab, um diese Güter gewinnbringend zu verkaufen. Bedient dafür einen Laptop im Lagerhaus und geht auf eine von drei Anfragen ein.

Bringt eure Waren in den Verkaufsmissionen sicher ans Ziel!

Je mehr Waren ihr zu Land, Wasser oder in der Luft transportiert, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad für die Verkaufsmission angesetzt. Hier einige Tipps, wie ihr mit den Aufträgen viel Geld verdienen könnt:

Ihr bekommt einen Abholungspunkt für die Frachtkisten angezeigt. Geht die Ware vorher verloren, erhaltet ihr kein Geld und eure wertvollen Güter sind fort. Je mehr Spieler eurer aktiven Gruppe beigetreten sind, desto höher wird der Bonus für eine erfolgreiche Zustellung der Ware - der Gewinn wird an den CEO ausbezahlt. Wählt ihr den leichten Schwierigkeitsgrad und verkauft lediglich 20% eurer Waren, wenden konkurrierende Firmen und Gesetzeshüter erst spät über euren Standort alarmiert. Ihr habt also genügend Zeit, den Deal erfolgreich abzuschließen. Bevor ihr die Verkaufsmission startet, solltet ihr eure Fahrzeuge im Lagerhaus optimieren und panzern. Dies verschafft euch einen großen Vorteil bei Verfolgungsjagden. Schließt ihr eine Verkaufsmission ab, wird das Lagerhaus für 30 Minuten gesperrt. Ihr müsst also warten oder eine andere Halle aufsuchen, wenn ihr einen neuen Auftrag absolvieren möchtet.

Verteidigung der Lagerhäuser nicht vergessen!

Je mehr Waren ihr in euren Lagerhäusern aufbewahrt, desto mehr Kriminelle und Gangs werden euer Hab und Gut angreifen. Es ist also durchaus sinnvoll, Waren schnell an den Mann zu bringen und Deals abzuschließen. Obwohl ihr von feindlichen Spielern verschont werdet, solltet ihr sofort zum Lagerhaus fahren und eure Ware verteidigen. Andernfalls geht euch ein Teil davon verloren.