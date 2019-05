von: Sergej Jurtaev (24. Mai 2019)

Ditto ist ein spezielles Taschenmonster in Pokémon GO, das euch nicht so einfach vor die Füße läuft. Allerdings ist das Fangen des Formwandlers eine beliebte Aufgabe, die ihr z. B. für den Abschluss von Feldforschungen erledigen müsst.

Immer dann, wenn man ein Ditto sucht, findet man es nicht. Wir geben euch Tipps, wie ihr den pinken Zeitgenossen fangt.

Ditto fangen – Liste mit allen Pokémon

Ihr werdet Ditto nie in seiner wahren Form auf der Karte entdecken. Der Formwandler nimmt die Gestalt anderer Pokémon an und versteckt sich so vor euch. Glücklicherweise kann sich Ditto in Pokémon GO nicht in jedes Taschenmonster verwandeln. Es gibt aktuell nur 10 Taschenmonster, die für euch relevant sind – nämlich:

1. Generation

Zubat

Paras

Bluzuk

2. Generation

Wiesor

Hoothoot

Ledyba

Yanma

Remoraid

3. Generation

Flurmel

Schluppuck

Wenn ihr ein Ditto fangen wollt, solltet ihr demnach nach diesen Pokémon Ausschau halten. Ob es sich bei den Monstern um ein Ditto handelt, erfahrt ihr erst, nachdem ihr sie gefangen habt. Eine entsprechende Nachricht poppt auf und Ditto zeigt euch seine wahre Gestalt.

Weitere Tipps und Methoden

Die Suche nach einem Ditto kann sich ganz schön in die Länge ziehen und es gibt leider keine blitzschnelle Methode, die euch ein Ditto garantiert. Nichtsdestotrotz werden euch folgende Tipps nützlich sein:

Die Pokémon, in die sich Ditto verwandelt, sind relativ schwach. Wenn ihr merkt, dass ein Pokémon sich hartnäckig zeigt, dann könnte es ein Ditto sein. Ditto hat nämlich eine niedrigere Fangchance als die oben aufgelisteten Taschenmonster.

Die aktuelle Wetterlage sorgt dafür, dass bestimmte Pokémon-Typen häufiger spawnen. Ditto ist vom Typ „Normal“, sodass es bei „teilweise bewölktem“ Wetter häufiger auftaucht . Das bedeutet wiederum, dass eure Chancen nicht steigen, wenn ihr z. B. bei windigem Wetter Zubats jagt, weil sie häufiger erscheinen. Diese Zubats sind wahrscheinlich wirklich Zubats.

Manchmal könnt ihr Ditto auch als Belohnung erhalten, wenn ihr bestimmte Feldforschungen absolviert. Überprüft jeden Monat, welche Feldforschungen es gibt und ob Ditto zu den Belohnungen gehört.

