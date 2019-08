von: Marco Tito Aronica (23. August 2019)

In Yu-Gi-Oh! Duel Links könnt ihr viele weitere Charaktere freischalten, deren Decks ihr anpassen und gegen eure Freunde einsetzen könnt. Wollt ihr legendäre Duellanten wie Weevil, Ishizu oder Odion freischalten, müsst ihr zunächst eine Herausforderung absolvieren und anschließend die Vorgaben einiger Missionen erfüllen. Die Charaktere tauchen zudem in eurer Duell-Welt auf. Ihr könnt sie zu einem Duell herausfordern und so seltene Karten erspielen.

Update: Wir haben die Freischaltbedingungen für alle Charaktere von Yu-Gi-Oh! GX und 5D's ergänzt.

So könnt ihr Freundschaftsduelle starten:

So könnt ihr alle Charaktere freischalten

Wie wir euch bereits in unseren Tipps verraten haben, könnt ihr euch nach dem Start für Yami Yugi oder Seto Kaiba entscheiden. Den jeweils anderen Duellanten schaltet ihr dann etwas später im Spiel frei. Hinzu kommen bekannte Duellanten wie Joey Wheeler, Mai Valentine, Mako Tsunami oder Rex Raptor, für deren Freischaltung ihr bestimmte Bedingungen erfüllen müsst. Erst wenn diese Charaktere im Tor auftauchen, könnt ihr die sogenannten Charakterfreischaltungsmissionen einsehen.

Diese Aufträge müsst ihr nun absolvieren, damit ihr die Duellanten als aktiven Charakter auswählen könnt. Außerdem erhaltet ihr Zugang zu ihrem Starter-Deck und findet sie an unterschiedlichen Orten in der Stadt, wo ihr sie herausfordern könnt. Hier ein kurzes Beispiel mit Téa Gardner: Sobald ihr Stufe 5 erreicht habt, erscheint die Duellantin im Tor, wo ihr sie im Tausch gegen Schlüssel jederzeit herausfordern könnt. Wollt ihr sie als spielbaren Charakter freischalten, müsst ihr nur noch fünf Zauber- oder Fallenkarten einsetzen und sie im Tor auf Level 20 besiegen.

Löst ihr die erste Freischaltbedingung aus, erscheinen die Charaktere zunächst im Tor.

Die folgende Tabelle zeigt euch also die Freischaltbedingungen für alle Charaktere, sowie die darauffolgenden Missionen für alle Duellanten.

Charaktere Freischaltbedingungen Freischaltungsmissionen Yami Yugi Als Start-Charakter auswählen oder ab Stufe 15. • Setzt in einem Duell fünf Zauberkarten ein.

• Sammelt 10 Karten.

• Setzt den Blauäugigen w. Drachen ein Mal ein.

• Besiegt Yami Yugi auf Level 30. Seto Kaiba Als Start-Charakter auswählen oder ab Stufe 15. • Setzt in einem Duell fünf Zauberkarten ein.

• Sammelt 10 Karten.

• Setzt den Dunklen Magier ein Mal ein.

• Besiegt Yami Yugi auf Level 30. Joey Wheeler Erreicht Stufe 3. Besiegt Joey Wheeler auf Level 1. Téa Gardner Erreicht Stufe 5. • Setzt fünf Zauber- oder Fallenkarten ein.

• Besiegt Téa Gardner auf Level 20. Mai Valentine Erreicht Stufe 10. • Gewinnt drei Duelle hintereinander.

• Besiegt Mai Valentine als Joey Wheeler.

• Besiegt Joey Wheeler auf Level 20. Weevil Underwood Erreicht Stufe 20. • Besiegt 100 Standard-Duellanten.

• Setzt 30 Zauberkarten ein.

• Stellt 1.000 LP in einem Duell wieder her.

• Besiegt Weevil Underwood auf Level 30. Rex Raptor Besiegt 100 Standard-Duellanten. • Teilt 2.000 Effekt-Schaden aus.

• Führt drei Tributbeschwörungen in einem Duell durch.

• Besiegt Rex Raptor auf Level 30. Mako Tsunami Führt 150 Tributbeschwörungen durch. • Führt 150 Tributbeschwörungen durch.

• Setzt 20 Fähigkeiten ein.

• Führt sechs Beschwörungen in einem Duell durch.

• Besiegt Mako Tsunami auf Level 30. Bandit Keith Besiegt 50 legendäre Duellanten. • Besiegt 50 legendäre Duellanten.

• Sammelt zwei Karten vom Typ Maschine.

• Besiegt Bandit Keith auf Level 30. Ishizu Ishtar Beschwört 200 Licht-Tributmonster. • Beschwört 200 Licht-Monster.

• Gewinnt ein Duell gegen Ishizu Ishtar mit 6.000 LP verbleibend.

• Besiegt Ishizu Ishtar auf Level 30. Odion Aktiviert 300 Fallenkarten. • Aktiviert 300 Fallenkarten.

• Aktiviert zehn Fallenkarten in einem Duell.

• Besiegt Odion Ishtar auf Level 30. Yugi Muto Schließt die finale Duel Zone zum ersten Mal ab. (Event: „Duell Geschichten - Segel setzen für das Königreich“) - Maximilian Pegasus Erreicht 250.000 Punkte im Event „Willkommen in der Toon-Welt“. - Yami Marek Erreicht 150.000 Punkte im Event „Angriff auf die seltenen Jäger.“ - Yami Bakura Erreicht 200.000 Punkte im Event „Fürchte das Deck des Terrors! Das Schicksalsbrett des Untergangs“. - Gebrüder Paradox Erreicht 180.000 Punkte im Event „Wächter der Tore“. - Arkana Erreicht die erste Runde im Event „Duellanten Geschichten! Battle City“. - Bones Erreicht 1.900 Punkte im Event „Bone's: Gespenstige Zombie Party“. - Espa Roba Erreicht 27.000 Punkte im Event „Espa Robas: Duell Karneval“. -

Charaktere aus Yu-Gi-Oh! GX freischalten

Nachfolgend findet ihr die Freischaltbedingungen für die Charaktere aus Yu-Gi-Oh! GX. Die meisten schaltet ihr in speziellen Events frei.

Charaktere Freischaltbedingungen Jaden Yuki Erreicht Stufe 8 in Yu-Gi-Oh! DM. Aster Phoenix Bechwört 200 Attribut-Monster vom Typ Finsternis. Chazz Princeton Erreicht Stufe 6 in Yu-Gi-Oh! GX. Alexis Rhodes Erreicht Stufe 11 in Yu-Gi-Oh! GX. Bastion Misawa Gewinnt 50 Duelle mit nur drei oder weniger Karten in eurem Deck. Dr. Vellian Crowler Erreicht 300.000 Punkte im Event „Dr. Crowler's Trickreiche Tests“. Jesse Anderson Erreicht 200.000 Punkte im Event „Erwache! Regenbogendrache!“ Syrus Truesdale Erreicht 4.400 Punkte im Event „Syrus' Weg zu Duel Links“. Zane Truesdale Erreicht 600.000 Punkte im Event „Cyberdark Impact! Zane Truesdale Strikes!“. Yubel Absolviert Herausforderung 3 im Event „Rise of Yubel“.

Charaktere aus Yu-Gi-Oh! 5D's freischalten

Ihr mögt die Charaktere aus Yu-Gi-Oh! 5D's am liebsten? Dann haben wir hier die Freischaltbedingungen für euch parat:

Charaktere Freischaltbedingungen Yusei Fudo Erreicht Stufe 10 in Yu-Gi-Oh! DM. Akiza Izinski Erreicht Stufe 6. Jack Atlas Erreicht 500.000 Punkte im Event „Atlas Aufstieg: Die Rückkehr von Jack Atlas“. Trudge Erreicht Stufe 6. Crow Hogan Erreicht 5.000 Punkte im Duell gegen den Standard-Duellanten der Sector-Security. Leo Erreicht Stufe 11. Luna Gewinnt 100 Duelle als Leo.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden noch weitere Charaktere in das Mobile-Game integriert. Sobald es neue Freischaltbedingungen gibt, werden wir diese in den Tabellen oben erweitern.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.