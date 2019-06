von: Marco Tito Aronica (13. Juni 2019)

Rüstungen: Fundorte und Zusatzeffekte (inkl. DLCs) - Zelda: Breath of the Wild

In Hyrule tummeln sich so einige Gefahren herum, vor die ihr euch mit Rüstungen schützen müsst. Sogar die tobenden Blitze eines Gewitters können euch mit der falschen Kleidung auf der Stelle töten. Daher ist es sinnvoll, in immer verschiedene Rüstungen dabei zu haben, damit ihr flexibel agieren könnt. Die Fundorte, Status-Boni und Kosten aller Rüstungen listen wir euch hier auf.

Update: Auch die Rüstungen von DLC 2 „Die Ballade der Recken” haben wir nun im Guide ergänzt. Videos zeigen euch die Fundorte des Leibwächter-Sets, Phantom-Ganon-Sets und mehr.

Wir zeigen euch alle Rüstungen in Zelda - Breath of the Wild mitsamt DLCs.

Das Feuer des Todesberges verbrennt eure müden Füße. Pfeile der Goblins schießen durch eure Kleidung und sogar kaltes Wasser schadet eurer Gesundheit, wenn ihr nicht die richtige Rüstung tragt. Umso wichtiger ist es also, dass ihr den Händlern in Hyrule einen Besuch abstattet und euch so viele Kleidungsstücke wie nur möglich zulegt.

Die folgende Bilderstrecke zeigt euch alle Rüstungen in schicken Schnappschüssen. Klickt euch einfach durch, wenn ihr euch die Sets und Masken mal genauer anschauen möchtet.

Nun, da ihr alle Rüstungen gesehen habt, zeigen wir euch, wo ihr diese bei Händlern kaufen könnt.

Rüstungen bei Händlern kaufen

In Breath of the Wild trefft ihr viele bekannte Völker, die euch Läden mit ihren Spezialitäten bereitstellen. So könnt ihr bei den Gerudos, die gerne mit dem Feuer spielen, eine Anti-Feuer-Rüstung mit Resistenz gegen das brennende Element kaufen. Im Tausch gegen Rubine könnt ihr euch sogar einzelne Teile kaufen, allerdings liefert euch ein angelegtes Rüstungsset zusätzliche Boni.

Zunächst möchten wir euch alle Rüstungen vorstellen, die ihr bei Händlern erwerben könnt. Dabei gehen wir auf die Kosten und Boni ein, die euch die Kleidungen verleihen. Vorher solltet ihr aber einige Dinge beachten:

Set-Boni : Tragt ihr alle drei Teile eines Rüstungssatzes, so wird ein spezieller Set-Bonus aktiv. Dafür müssen alle Bestandteile auf Stufe 2 sein.

Rüstungen verbessern : Wenn ihr Rüstungen upgraden möchtet, müsst ihr Große Feen aufsuchen. Zudem benötigt ihr bestimmte Materialien, um den Abwehr-Wert eurer Kleidung zu erhöhen.

Benötigte Materialien: Die Rohstoffe für ein Upgrade könnt ihr jederzeit im Menü einsehen. Daher haben wir die Materialien nicht in die Tabellen gepackt.

Viele Händler bieten euch verschiedene Rüstungen und Kleidungen im Tausch gegen Rubine an.

Die folgende Tabelle listet euch alle Rüstungen auf, die ihr im Tausch gegen Rubine bei Händlern in ganz Hyrule erwerben könnt.

Teile der Rüstungen Verkaufspreis Zusatzeffekte und Set-Boni Fundorte • Ninja-Maske

• Ninja-Anzug

• Ninja-Hose • 600 Rubine

• 700 Rubine

• 500 Rubine • Zusatzeffekt: Verbessert Schleichen

• Set-Bonus: Erhöht Nachttempo Laden in Kakariko • Hylia-Kapuze

• Hylia-Gewand

• Hylia-Hose • 60 Rubine

• 120 Rubine

• 90 Rubine - Laden in Kakariko oder Hateno • Hylia-Helm

• Hylia-Rüstung

• Hylia-Beinschutz • 180 Rubine

• 250 Rubine

• 200 Rubine - Laden in Hateno • Winterwarms • 180 Rubine • Zusatzeffekt: Erhöht Kälteschutz Laden in Hateno • Anti-Feuer-Helm

• Anti-Feuer-Rüstung

• Anti-Feuer-Hose • 700 Rubine

• 600 Rubine

• 2.000 Rubine • Zusatzeffekt: Erhöht Brandschutz

• Set-Bonus: Verhindert Verbrennungen Laden in Goronia • Damenschleier

• Damengewand

• Damenhose • 180 Rubine

• 180 Rubine

• 180 Rubine • Set-Bonus: Hitze-Resistenz Laden in Gerudo-Stadt • Leuchtmaske

• Leuchtanzug

• Leuchthose • 200 Rubine

• 200 Rubine

• 200 Rubine • Zusatzeffekt: Stals anlocken

• Set-Bonus: Tarnung und Knochenwaffen Laden im Gerudo-Geheim-Club • Anti-Schnee-Federn

• Orni-Gewand

• Orni-Hose • 1.000 Rubine

• 600 Rubine

• 550 Rubine • Zusatzeffekt: Erhöht Kälteschutz

• Set-Bonus: Verhindert Verbrennungen Laden im Dorf der Orni • Antiker Helm

• Antike Rüstung

• Antiker Beinschutz • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Zusatzeffekt: Erhöht Antik-Abwehr

• Set-Bonus: Verbessert Nutzung mit Antiken Waffen Laden im Akkala-Institut

Wichtig: Die Rüstungsteile links bilden immer jeweils ein Rüstungsset. Dies sind bei Weitem noch nicht alle Rüstungen. Der Guide befindet sich im Aufbau und wird künftig von uns aktualisiert. Fehlt euch ein Kleidungsstück, schaut ihr einfach später noch einmal vorbei.

In der riesigen Spielwelt von Zelda - Breath of the Wild findet ihr einige Rüstungsteile ganzer Sets an verschiedenen Orten. Wollt ihr beispielsweise die komplette Barbaren-Rüstung erhalten, müsst ihr drei verschiedene Schreine besuchen. Die folgende Tabelle zeigt euch alle übrigen Rüstungen und deren Einzelteile. Die DLC-Sets findet ihr ganz unten.

Rüstungen Verkaufspreis Zusatzeffekte und Set-Boni Fundorte • Barbarenmaske

• Barbarenkleider

• Barbarenhose • 600 Rubine

• 600 Rubine

• 600 Rubine • Zusatzeffekt: Erhöht Angriff

• Set-Bonus: Erhöht Aufladeangriff-Ausdauer • Toh-Karo-Schrein

• Deira-Ma-Schrein

• Kaza-Tokki-Schrein • Kletterkopftuch

• Kletterhandschuhe

• Kletterstiefel • 600 Rubine

• 600 Rubine

• 600 Rubine • Zusatzeffekt: Erhöht Klettertempo

• Set-Bonus: Erhöht Kletterausdauer • Ri-Dahi-Schrein

• Chasu-Keta-Schrein

• Tahno-A-Schrein • Dunkelkapuze

• Dunkelgewand

• Dunkelhose • 600 Rubine

• 600 Rubine

• 600 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Nachttempo • Kiltons Monsterladen • Grimmige-Gottheit-Mütze

• Grimmige-Gottheit-Panzer

• Grimmige-Gottheit-Stiefel - • Zusatzeffekt: Erhöht Angriff

• Set-Bonus: Erhöht Aufladeangriff-Ausdauer • Freischaltung per Amiibo-Figur • Himmelsmütze

• Himmelsgewand

• Himmelshose • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Master-Schwert-Strahlen • Freischaltung per Amiibo-Figur • Zeitmütze

• Zeitgewand

• Zeithose • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Master-Schwert-Strahlen • Freischaltung per Amiibo-Figur • Schattenmütze

• Schattengewand

• Schattenhose • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Master-Schwert-Strahlen • Freischaltung per Amiibo-Figur • Windmütze

• Windgewand

• Windhose • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Master-Schwert-Strahlen • Freischaltung per Amiibo-Figur • Ursprungsmütze

• Ursprungsgewand

• Ursprungshose • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Master-Schwert-Strahlen • Freischaltung per Amiibo-Figur • Wildernismütze

• Wildnisgewand

• Wildnishose • 125 Rubine

• 125 Rubine

• 125 Rubine • Set-Bonus: Erhöht Master-Schwert-Strahlen • Nebenquest: "Ein Geschenk der Priester" • Isolierhelm

• Isolierrüstung

• Isolierhose • 600 Rubine

• 600 Rubine

• 600 Rubine • Zusatzeffekt: Elektroschutz

• Set-Bonus: Kein Schockschaden • Nebenquest: "Blitzableiter"

• Toh-Yassa-Schrein

• Kyuta-Nata-Schrein • Zora-Helm

• Zora-Rüstung

• Zora-Beinschutz - • Zusatzeffekt: Erhöht Schwimmtempo, Wasserfälle hochschwimmen, Drehattacke

• Set-Bonus: Erhöht Schwimmausdauer • Schatz: Toto-See

• Hauptquest: Wassertitan Vah Ruta

• Nebenquest: "Suche nach dem Leunen" • Tingles Kaputze

• Tingles Hemd

• Tingles Strumpfhose - • Set-Bonus: Erhöht Nachttempo • Nebenquest: "Feengewand" • Phantom-Helm

• Phantom-Rüstung

• Phantom-Beinschutz - • Zusatzeffekt: Erhöht Angriff • Nebenquest: "Geisterhafte Rüstung"

Rüstung färben und Kleidung anpassen

Euren neuen Rüstungssets und Kleidungen könnt ihr schon früh im Spiel frische Farbtöne verleihen. Dafür begebt ihr euch zur Färberei "Tornado" in Hateno - Ladenbesitzer Balsai verspricht bunte Kleider für bunte Kunden. Sobald ihr den Parasegel erhalten habt, könnt ihr alle Orte von Hyrule und somit auch die Färberei erreichen. In diesem kurzen Video zeigen wir euch den Fundort des Ladens und wie ihr Rüstungen färben könnt.

Alternativ wartet ihr auf die Hauptquest von Impa, die er euch in Kakariko überliefert. Diese schickt euch automatisch an diesen Ort, wo ihr eure Kleidung einfärben könnt.

Leibwache-Set - Die Ballade der Recken (DLC 2)

Die Rüstung der Leibwache, die mit DLC 2 „Die Ballade der Recken” eingeführt wurde, besteht aus drei Set-Teilen. Darunter die Leibwache-Mütze, die Leibwache-Stiefel und das Leibwache-Gewand. Habt ihr DLC 2 installiert, habt ihr die entsprechende Quest automatisch im Quest-Log. Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller Teile der Leibwache-Rüstung:

Wir zeigen euch im Video, wie ihr alle Teile des Leibwache-Sets finden könnt:

Phantom-Ganon-Set - Die Ballade der Recken (DLC 2)

Eine der hübschesten Rüstungen findet ihr in DLC 2 - es ist die Phantom-Ganon-Rüstung. Das Set besteht ebenfalls aus drei Teilen: Phantom-Ganon-Helm, Phantom-Ganon-Rüstung und Phantom-Ganon-Stiefel. Entziffert ihr die Rätsel der Notizen, gelangt ihr an folgende Fundorte, die wir euch im Video zeigen:

In diesem Video zeigen wir euch die Fundorte aller Teile der Phantom-Ganon-Rüstung aus DLC 2:

Zantos Helm - Die Ballade der Recken (DLC 2)

Habt ihr The Legend of Zelda - Twilight Princess gespielt, wird euch Zantos Helm sicherlich bekannt vorkommen - mehr wollen wir dazu aber nicht sagen. Dank des zweiten DLCs könnt ihr diesen Helm finden, der euch vor dem Einfrieren bewahrt. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort von Zantos Helm:

Wir zeigen euch, wo ihr Zantos Helm in Zelda - Breath of the Wild (DLC 2) finden könnt:

Ravios Mütze - Dia Ballade der Recken (DLC 2)

Mit „Die Ballade der Recken” könnt ihr auch Ravios Mütze finden. Diese findet ihr beim Dracoto-See. Anstatt verzweifelt zu suchen, könnt ihr euch das folgende Video ansehen, in dem wir euch den Fundort von Ravios Mütze zeigen:

In diesem video zeigen wir euch den Fundort von Ravios Mütze in DLC 2 von Zelda - Breath of the Wild:

Blaues Hummerhemd - Die Ballade der Recken (DLC 2)

Blaues Hummerhemd gefällig, das euch vor Hitze schützt und gleichzeitig stylisch aussieht? Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort des blauen Hummerhemdes aus DLC 2:

Wo ihr das blaue Hummerhemd finden könnt, zeigen wir euch in diesem kurzen Video:

Majora's Maske - Die legendären Prüfungen (DLC 1)

Im ersten DLC zu Links neuestem Abenteuer - "Die legendären Prüfungen" - könnt ihr ein paar neue Masken, Kronen und Rüstungen finden. Wir haben hier ein Video für euch erstellt, das euch den Fundort von Majora's Maske zeigt. Tragt ihr diese gruselige Maske, werden euch Feinde auf niedrigem Level ignorieren. Majora's Maske solltet ihr außerdem nicht verkaufen, da ihr sie sonst nicht noch einmal finden könnt.

Wenn ihr Majora's Maske finden wollt, müsst ihr in der Nebenquest "Die uralte Maske" zur Komolo-Garnisonsruine reisen. Direkt links neben dem Eingang des eingestürzten Gebäudes setzt ihr euer Magnetmodul ein, um die Kiste aus dem Boden zu ziehen, die noch zur Hälfte im Erdboden feststeckt. Öffnet das gute Stück und sichert euch Majora's Maske.

Krog-Maske - Die legendären Prüfungen (DLC 1)

Das nächste Rüstungsteil aus "Die legendären Prüfungen" ist äußerst nützlich, wenn ihr alle Krog-Samen finden möchtet. Die Krog-Maske fängt an eurem Kopf nämlich leicht an zu rütteln, wenn ein Krog-Samen in der Nähe ist. Auch hier gilt: Verkauft ihr die seltene Maske, könnt ihr sie kein zweites Mal finden. Das folgende Video zeigt euch den Fundort der Krog-Maske.

Um die Krog-Maske finden zu können, müsst ihr die Verlorenen Wälder im Rahmen der Nebenquest "Die seltsame Maske" aufsuchen. Lauft durch die Bäume und folgt dem Weg, der durch Feuerstellen markiert wird. Seht ihr die zwei letzten Flammen vor dem großen alten Baum, dreht ihr euch gen Westen und sucht nach einem weiteren Baum, in dem ihr die Truhe und die Krog-Maske findet.

Midnas Krone - Die legendären Prüfungen (DLC 1)

Auch Midna aus TLoZ - Twilight Princess hat ihr Hab und Gut in "Die legendären Prüfungen" hinterlassen. Midnas Krone findet ihr im Rahmen der Nebenquest "Krone der Schatten". Diese Rüstung erhöht eure Antik-Abwehr. Wieder könnt ihr den Fundort von Midnas Krone hier im Video verfolgen.

Begebt euch zum Tempel der Weisen und lauft geradewegs durch das Wasser zu den Trümmern. Den Fundort von Midnas Krone erkennt ihr an dem Schwert, das hier im Stein steckt. Direkt darunter zieht ihr die Kiste wieder mit dem Magnetmodul heraus. Auch Midnas Krone ist verloren, wenn ihr sie einmal verkaufen solltet.

Tingle-Rüstung - Die legendären Prüfungen (DLC 1)

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Hylianer, der viel lieber eine zauberhafte Fee sein möchte. Die Rüstung von Tingle erhöht euer Tempo beim Anbruch der Nacht und besteht aus drei Teilen: Tingles Kaputze, Tingles Hemd und Tingles Strumpfhose. Die Fundorte aller drei Rüstungsteile zeigen wir euch in dem folgenden Video.

Die Nebenaufgabe "Feengewand" schickt euch an drei unterschiedliche Orte, an denen ihr jeweils ein Teil von Tingles Rüstung finden könnt. Das wären der Alte Umschlagplatz, die Gefängnisruinen und die Möwendorf-Ruinen. Wieder haltet ihr nach versteckten Truhen Ausschau, die ihr mit eurem Magnetmodul aus der Erde zieht.

Phantom-Rüstung - Die legendären Prüfungen (DLC 1)

Mächtige Krieger schwören auf die Phantom-Rüstung, die euren Angriffswert ordentlich aufstockt. Auch dieses Set besteht aus drei Teilen: Phantom-Helm, Phantom-Rüstung und Phantom-Beinschutz. Damit ihr gar nicht lange suchen müsst, haben wir auch für dieses Set die Fundorte in einem kurzen Video zusammengeschnitten - ist das nicht toll?

In der Nebenquest "Geisterhafte Rüstung" besucht ihr drei Orte: Arena-Ruine, Alter Festplatz und Hyrule-Garnisonsruine. Hier findet ihr jeweils ein Teil der Phantom-Rüstung. Habt wieder euer Magnetmodul dabei, ihr werdet es brauchen!