von: Marco Tito Aronica (16. Oktober 2019)

Mit Kapitel 2 hat sich vieles in Fortnite geändert. Auch das Level-System wurde angepasst und für Stufenaufstiege müsst ihr jetzt nur noch EP farmen, die Battle-Sterne gibt es nicht mehr. Wir klären euch auf, welche Neuerungen es gibt, was es mit den Medaillen auf sich hat und wie ihr ganz einfach schnell leveln könnt. Außerdem schlüsseln wir die Erfahrungspunkte in einer übersichtlichen Tabelle auf.

Kapitel 2: Neuerungen im Level-System

Vor Kapitel 2 gab es zwei separate Level: das Season- und „Battle Pass“-Level. Diese wurden nun vereint und können über das ursprüngliche Maximal-Level von 100 hinaus erhöht werden. Ihr müsst EP farmen, um im Level aufzusteigen. Ihr erhaltet Erfahrungspunkte für nahezu alle Aktionen im Spiel. Öffnet Truhen und Munitionsbehälter, erzielt Eliminierungen oder überlebt so lange wie möglich.

Nach jedem Match werden euch verdiente Erfahrungspunkte aufgeschlüsselt dargestellt.

Battle-Sterne gibt es nicht mehr. Für abgeschlossene Missionen (ehemals Herausforderungen) erhaltet ihr statt der Sterne nur noch Erfahrungspunkte. Neu ist zudem die Medaillen-Stempelkarte. Täglich könnt ihr zehn Medaillen verdienen, die euch einen EP-Boost gewähren und schnell leveln lassen. Je nach Leistung variieren die Medaillen von Bronze über Silber bis Gold. Jeden Tag um 15 Uhr wird die Lochkarte zurückgesetzt.

EP-Tabelle für alle Aktionen

Im Spiel seht ihr euren Level-Fortschritt in der unteren Bildschirmhälfte. Füllt sich der lila Balken, steigt ihr im Rang auf. Sobald ihr XP verdient, wird euch das angezeigt. Auch das ist eine willkommene Neuerung, denn zuvor waren verdiente Erfahrungspunkte nur am Ende eines Matches einsehbar und das mehr als kryptisch. In der folgenden EP-Tabelle listen wir euch alle Aktionen auf, die ihr für Levelaufstiege nutzen könnt:

Aktionen Erfahrungspunkte Benannten Ort entdeckt 2.000 EP Orientierungspunkt entdeckt 2.000 EP Early Bird (engl. / als erster Spieler einen legendären Gegenstand gefunden) 105 EP Gegner eliminiert 85 EP Assist (bei Eliminierung) 70 EP Truhe durchsucht 70 EP Seltene Truhe durchsucht 70 EP Munitionsbehälter durchsucht 65 EP Neues Auge des Sturms erfasst 50 EP Sturmgewehrspezialist (200 Schaden mit Sturmgewehren in einem Match) 40 EP Maschinenpistolenspezialist (150 Schaden mit Maschinenpistolen in einem Match) 40 EP Scharfschützenspezialist (200 Schaden mit Scharfschützengewehren in einem Match) 40 EP Schrotflintenspezialist (200 Schaden mit Schrotflinten in einem Match) 40 EP Explosionsspezialist (150 Explosionsschaden in einem Match) 40 EP Waffe verbessert 40 EP (+ 100 EP beim ersten Mal in einem Match) An einer Angelstelle geangelt 35 EP Kopfschuss erzielt 25 EP Kampfmedaille (mind. eine Eliminierung erzielt) 280 EP Plünderermedaille (mind. zwei Behälter durchsucht) 250 EP

Hinweis: Wir erweitern die EP-Tabelle, sollten wir neue Methoden finden, wie ihr XP verdienen und schnell leveln könnt.

So könnt ihr schnell leveln

Wollt ihr schnell leveln, solltet ihr eine Gameplay-Änderung unbedingt berücksichtigen. Ihr könnt jetzt Truhen oder Munitionsbehälter plündern, indem ihr sie zerstört. Der Loot springt zwar heraus, allerdings erhaltet ihr dadurch keine Erfahrungspunkte. Nähert euch Behältern und durchsucht sie mit der angezeigten Taste, um mehr EP farmen zu können.

Einen großen EP-Boost erhaltet ihr außerdem dank der neuen Medaillen. Täglich könnt ihr zehn Auszeichnungen verdienen. Die fünfte und zehnte Medaille auf der Stechkarte bringen euch 4.000 EP - alle anderen 2.000 EP. Wollt ihr schnell leveln, solltet ihr täglich ab 15 Uhr auf EP-Jagd gehen - dann wird nämlich die Lochkarte zurückgesetzt. Allerdings gibt es auch Auszeichnungen, die ihr über die zehn Medaillen hinaus verdienen könnt. Darum nutzt so viele Waffentypen wie möglich, um die Schadensmedaillen in der jeweiligen Kategorie zu verdienen - mehr Informationen dazu entnehmt ihr der Tabelle oben. Habt ihr eine Auszeichnung erhalten, wechselt ihr im besten Fall die Waffe und erreicht die nächste. Dank der Bots dürfte das kein Problem mehr sein.

Ruft ihr die Karte auf, könnt ihr oben rechts die Medaillen sehen, die ihr erhalten habt.

Ganz allgemein gilt in Kapitel 2 von Fortnite die Regel: Überleben gibt mehr Erfahrungspunkte als Kills. Natürlich werdet ihr schnell leveln, wenn ihr in einem Match über zehn Eliminierungen erzielt, allerdings ist das um einiges schwerer als das reine Überleben. Denkt daran, dass ihr euch nun auch in Containern oder Heuhaufen verstecken könnt. So schafft ihr es das ein oder andere Mal in die Top 10.

Zu guter Letzt solltet ihr immer ein Auge auf die Missionen werfen und diese im besten Fall im Duo- oder Team-Modus abschließen. Pro abgeschlossener Herausforderung erhaltet ihr 14.000 EP. Keine andere Quelle liefert euch mehr Erfahrungspunkte. In einer Gruppe aus fähigen Spielern werdet ihr alle Missionen schnell abschließen können, schnell leveln und dadurch auch noch tolle Extras verdienen.

