Per Update wird der Fuhrpark von Need for Speed - Payback um stillgelegte Autos erweitert. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge wie den Mazda RX-7 oder den BMW M3 E30, die für einen bestimmten Zeitraum in Fortune Valley zu finden sind. Wir möchten euch die Fundorte aller stillgelegten Autos zeigen, damit ihr sechs zusätzliche Wagen fahren und aufmotzen könnt.

Update vom 29. Januar 2019: Habt ihr den Ford Crown Victoria verpasst? Dann könnt ihr ihn euch jetzt wieder schnappen! Wir zeigen euch, wo der Polizeiwagen steht.

Seit dem 29. Januar 2019 wieder zu finden: der Ford Crown Victoria.

Ihr solltet wissen, dass ihr den kostenpflichtigen Speedcross-DLC nicht für stillgelegte Autos benötigt. Auch ohne Erweiterung könnt ihr die Fahrzeuge ausfindig machen. Achtet dafür einfach auf das blaue Kreis-Symbol auf eurer Karte, das mit einem Brecheisen versehen ist. Dieses erscheint, wenn sich ein stillgelegtes Auto in Reichweite befindet.

Wichtig: Sollten sich die Autos nicht an den angegebenen Orten befinden, müsst ihr zunächst den neuesten NfS-Patch laden und das Spiel neu starten.

Ihr wollt den Ford Crown Victoria finden? Das folgende Video zeigt euch, wo das Auto steht:

Stillgelegte Autos und wo ihr sie findet

Nicht alle sonderbaren Fahrzeuge sind sofort auf der Karte zu finden. Den Anfang machte der Mazda RX-7, den viele Autoliebhaber schmerzlichst vermisst haben. Seit dem 20. Juni 2018 gibt es neue Wagen, die ihr wöchentlich finden könnt. Habt ihr ein stillgelegtes Auto entdeckt, schnallt ihr euch einfach hinter das Steuer und bringt den Boliden zu Rav beim Flugfeld.

Die Cops wollen euer Vorhaben natürlich verhindern und jagen euch, sobald ihr die Fahrt startet. Schnappen sie euch, müsst ihr das stillgelegte Auto nochmals zum Ziel bringen. Einmal sicher in die Garage gebracht, könnt ihr die Wagen künftig auch bei Händlern kaufen. Das Tuning erlaubt ein Maximallevel von 399 - top! Diese Boliden wird es als stillgelegte Autos geben:

Übersicht zu allen stillgelegten Autos, die bisher erschienen sind:

Wir haben eine Bildergalerie zu allen stillgelegten Autos erstellt, die bisher veröffentlicht wurden. Hier könnt ihr euch anschauen, welche Tuning-Optionen in etwa möglich sind. Auch die neuen Wagen werden wir ergänzen:

Fundort des Ford Crown Victoria

Sucht ihr seit dem 29. Januar 2019 ganz im Osten der Karte nach dem stillgelegten Auto, werdet ihr den Ford Crown Victoria finden. Das Polizeiauto steht bei den Büschen neben dem Casino. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Standort:

Fundort vom Dodge Challenger SRT8 "Cold Rim"

Seit dem 22. Januar 2019 könnt ihr euch den Dodge Challenger SRT8 "Cold Rim" holen, der ganz im Westen der Karte zu finden ist. Er steht etwas versteckt neben einem LKW-Anhänger. Den genauen Fundort haben wir euch auf der Karte markiert:

Fundort des BMW M3 GTR aus Most Wanted

Der BMW M3 GTR aus Need for Speed - Most Wanted ist seit dem 15. Januar 2019 wieder verfügbar. Er steht im markierten Gebiet zwischen einigen Felsen, Bäumen und Containern. Der blaue Lichtstrahl sollte kaum zu übersehen sein:

Dieses Mal findet ihr den BMW M3 GTR ganz im Südwesten der Karte.

Fundort von Rachels Nissan 350Z

Wer mochte ihn nicht? Den Nissan 350Z, den ihr zu Beginn von Need for Speed - Underground 2 fahren durftet. Jetzt könnt ihr ihn wieder in der Stadt finden, wenn ihr euch in den Osten der Karte begebt.

Der Nissan 350Z steht auf dem Parkplatz der Tankstelle.

Fundort vom Lamborghini Diablo SV "Silvester"

Den Lamborghini Diablo SV mit besonderer Silvester-Lackierung findet ihr im Nordosten der Karte. Er steht versteckt hinter den Zäunen und zwischen den Bergen an der markierten Stelle, die wir euch auf dem folgenden Bild zeigen:

Der Lamborghini ist noch bis zum 8. Januar zu haben. Schnappt ihn euch!

Fundort vom Mercedes-AMG G63 "Santa Claus"

Die Weihnachtszeit rückt immer näher, daher könnt ihr ab dem 18. Dezember 2018 den Mercedes-AMG G63 "Santa Claus" absahnen. Er steht ganz im Süden der Karte in der Wüste. Hier stehen meterhohe Telefonmasten, unter einem ihr den AMG findet.

Fundort von Holtzmans Chevrolet C10 Stepside Pickup

Habt ihr schon alle stillgelegten Autos beisammen? Falls nicht, steht seit dem 4. Dezember 2018 der Chevrolet C10 Stepside Pickup zur abholung bereit. Wir zeigen euch auf der Karte, wo genau er steht:

Fundort des Nissan GT-R Premium Diamond Block

Weiter geht's mit dem Nissan GT-R Premium Diamond Block, der seit dem 27. November 2018 zur Abholung bereit steht. Ihr findet ihn im Süden der Stadt. Den genauen Fundort zeigen wir euch hier:

Seit dem 27. November 2018 steht der Nissan GT-R Premium Diamond Block genau hier.

Fundort von Natalia Novas Pagani Huayra BC

Falls ihr Natalia Novas Pagani Huayra BC noch nicht in eurer Sammlung verzeichnet habt, solltet ihr jetzt schnell sein! Seit dem 20. November 2018 steht der Luxuswagen im Westen der Stadt. Auf der folgenden Karte zeigen wir euch den Fundort:

Im Westen steht das Auto etwas versteckt neben einem em LKW-Anhänger.

Fundort von Aki Kimuras Nissan Silvia Spec-R Aero

Der 13. November 2018 dürfte vor allem Fans von Import-Tunern gefallen. Seit diesem Datum könnt ihr nämlich Aki Kimuras Nissan Silvia Spec-R Aero im Südwesten der Stadt finden. Den genauen Fundort haben wir euch hier auf der Karte markiert:

Der Wagen steht versteckt zwischen einigen Steine, Büschen und Bäumen im Südwesten der Stadt.

Fundort von Faith Jones Ford F-150 Raptor

Seit dem 7. November 2018 steht Faith Jones Ford F-150 Raptor wieder in Fortune Valley. Wollt ihr euch das stillgelegte Auto schnappen, müsst ihr im Süden der Karte suchen. Hier steht der Ford F-150 Raptor:

Schnappt euch den Ford F-150 Raptor von Faith Jones ab dem 7. November 2018.

Fundort des Ford Roadster (Halloween-Special)

Schaurig-schön: Den Ford Roadster in der speziellen Halloween-Variante könnt ihr seit dem 30. Oktober finden. Reist in den Westen der Stadt und holt euch den Hotrod bei der Tankstelle. Ihr könnt direkt dorthin reisen, der Fundort wird euch dann markiert:

Ganz im Westen der Karte könnt ihr einfach zur Tankstelle reisen, die hier steht. Der Ford Roadster steht hinter der Tankstelle.

Fundort von Gallos Porsche 911 Carrera RSR

Seit dem 23. Oktober 2018 könnt ihr euch Gallos Porsche 911 Carrera RSR schnappen. Der Klassiker steht im Südosten der Karte bereit. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort für diese Woche:

Gallos Porsche steht seit dem 23. Oktober 2018 in der Stadt. Schnappt ihn euch!

Fundort von Underground Soldiers Nissan Skyline GT-R V-spec

Der goldene Oktober liefert euch seit dem 16. ein neues stillgelegtes Auto. Ihr könnt nun Underground Soldiers Nissan Skyline GT-R V-spec ganz im Norden und etwas weiter östlich finden. Er steht neben zwei auffälligen Dixi-Klos. Hier der Fundort:

Underground Soldiers Nissan Skyline GT-R V-spec steht ganz im Norden der Karte für euch bereit.

Fundort von Big Sisters Ford Mustang

Neue Woche, neues stillgelegtes Auto: Der Ford Mustang von Big Sister steht seit dem 9. Oktober im Südosten der Karte bereit. Wollt ihr euch den Klassiker schnappen, müsst ihr einen komplizierten Weg durch die riesige Baustelle nehmen. Den Fundort zeigen wir euch oben im Video. Hier ein Kartenausschnitt dazu:

Im Südosten der Karte findet ihr Big Sisters Ford Mustang.

Fundort von Udos Subaru Impreza WRX STI

Seit dem 2. Oktober 2018 habt ihr die zweite Chance, den Subaru Impreza WRX STI von Udo abzustauben. Fahrt dafür ganz in den Westen der Karte und schnappt euch das stillgelegte Auto an folgendem Fundort:

Zweiter Versuch: Dieses Mal steht der Subaru von Udo ganz im Westen der Stadt.

Fundort von La Catrinas Nissan Fairlady 240ZG

Der 25. September 2018 lässt den Zyklus wieder von vorne beginnen. La Catrinas Nissan Fairlady 240ZG ist zurück und steht im Südosten der Karte bereit. Fahrt in den Süden der Stadt und schaut auf dem Parkplatz neben dem schönen Haus nach dem stillgelegten Auto. Hier findet ihr den Nissan:

Fundort des Land Rover Defender 110 ("SHRKATK")

Das Warten hat endlich ein Ende. Mit dem Land Rover Defender 110 ("SHRKATK") kommt ein neues stillgelegtes Auto ins Spiel, dass ihr seit dem 20. Juni 2018 finden könnt. Den Fundort für den Jeep zeigen wir euch auf der nachfolgenden Karte:

Ihr könnt direkt zu der Tankstelle im Süden schnellreisen und den Land Rover Defender 110 ("SHRKATK") auf dem Schrottplatz abholen.

Den Land Rover Defender 110 ("SHRKATK") könnt ihr leider nicht optisch anpassen. Womöglich wird das auch mit den anderen Fahrzeugen der Fall sein. Wir werden auch die künftigen stillgelegten Autos für euch finden und ihre Standorte mit euch teilen.

Fundort des Mazda RX-7 Spirit R

Auf eurer Karte wird euch in der unteren rechten Bildschirmhälfte angezeigt, wie lange das stillgelegte Auto noch an seinem Fundort stehen wird. Als Tipp empfehlen wir euch den offiziellen Twitter- oder Facebook-Account von Need for Speed. Hier werdet ihr regelmäßig mit Hinweisen zu den Fahrzeugen versorgt.

Seit dem 9. Mai 2018 ist der Mazda RX-7 wieder zu finden. Das ist der Fundort des Import-Tuners in dieser Woche:

Im Nordosten der Karte findet ihr das stillgelegte Auto: den Mazda RX-7 Spirit R.

Fundort des Volvo Amazon P130

Seit dem 12. April 2018 könnt ihr den Volvo Amazon P130 an einem neuen Fundort abholen. Ihr findet ihn ganz im Westen der Stadt. Der folgende Kartenausschnitt zeigt euch, wo der Volvo Amazon P130 steht:

Der neue Fundort für den Volvo Amazon P130.

Fundort des Volvo 242DL

Seit dem 15. Mai 2018 könnt ihr den Volvo 242DL erneut finden. Die folgende Karte zeigt euch den Fundort des Volvo 242DL:

Seit dem 15. Mai könnt ihr den Volvo 242DL hier finden!

Fundort des BMW M3 Evolution II E30

Seit dem 5. Juni 2018 ist ein deutscher Klassiker wieder in Fortune Valley zu finden. Der folgende Kartenausschnitt zeigt euch den Fundort des BMW M3 Evolution II E30.

Wieder da! Der BMW M3 Evolution II E30 ist seit dem 5. Juni 2018 wieder hier auffindbar.

Fundort des Plymouth Barracuda

Seit dem 29. Mai 2018 könnt ihr das begehrte Muscle-Car im Nordosten der Karte finden. Der Plymouth Barracuda wird noch bis zum 5. Juni 2018 hier stehen. Die Karte zeigt euch den genauen Fundort:

Die markierte Stelle zeigt den Fundort des Plymouth Barracuda in Need for Speed - Payback.

Fundort des Nissan Skyline 2000 GT-R

Der Nissan Skyline 2000 GT-R steht seit dem 22. Mai 2018 wieder in Fortune Valley. Wir zeigen euch den neuen Standort des japanischen Klassikers auf der folgenden Karte:

Hier findet ihr den Nissan Skyline 2000 GT-R seit dem 22. Mai 2018.

Wir lagen mit unserer Annahme, die Wagen würden in regelmäßigen Abständen rotieren, richtig. Die Fundorte der stillgelegten Autos bleiben gleich, ihr könnt euch also immer wieder an den gezeigten Kartenausschnitten orientieren, falls euch noch Wagen fehlen.