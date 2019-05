Wer den Kampf um die Krone gegen 99 andere Spieler gewinnen will, der sollte alle Waffen in Fortnite kennen und sie richtig einzusetzen wissen. Wir möchten euch die Farben und Seltenheiten der Waffen erklären, euch alle Kriegswerkzeuge der verschiedenen Kategorien vorstellen und dabei auf Werte wie Schaden, Nachladegeschwindigkeit und Munition eingehen.

Fünf Inventarplätze könnt ihr mit Waffen und allerlei anderen Gegenständen wie Tränken oder Verbänden füllen. Die Schießeisen gibt es dabei in verschiedenen Farben, die die Seltenheit darstellen. Dabei gilt, je seltener die Waffe, desto mächtiger ist sie:

Dabei sollte erwähnt werden, dass es einige besondere Waffen nicht in jeder Seltenheitsstufe zu finden gibt. Die folgenden Tabellen zeigen euch die wichtigsten Werte aller Waffen.

Mit dem Event rund um John Wick wurde auch dieses neue Sturmgewehr eingeführt.

An dieser Stelle möchten wir die neuesten Waffen sammeln, die durch Updates oder Events im "Battle Royale"-Modus eingeführt werden. Später wandern diese Waffen dann in ihre jeweilige Kategorie, damit ihr stets alle Werte einsehen könnt.

Tödlich auf nahezu allen Distanzen: die Sturmgewehre in Fortnite. Die Kombination aus hohem Schaden und angemessener Magazingröße machen diese Waffen besonders beliebt. Die legendäre SCAR ist dabei ein Klassiker und immer noch eine der stärksten Sturmgewehre, die ihr nur selten finden werdet.

Mit John Wick wurde das Taktische Sturmgewehr eingeführt, das auf nahezu allen Distanzen wirklich sehr stark ist. Besonders die Nachladeanimation dürfte euch gefallen. Hier alle wichtigen Werte der Sturmgewehre:

Anmerkung: DPS bedeutet "Damage per Second", also Schaden pro Sekunde. Allerdings dürft ihr diesen Wert nur innerhalb der Waffen-Kategorien vergleichen. Dass die DPS eines Sturmgewehres höher ist, als die eines Scharfschützengewehres, sollte euch nach wenigen Spielminuten klar sein.