Wenn ihr nicht auf die Lösung kommt, könnt ihr euch Tipps holen. Zieht Codys kleinen Freund (befindet sich in der Ecke unten links) auf ein beliebiges Feld, um den Buchstaben aufzudecken. Pro Tipp verbraucht ihr einen Chip .

Nachdem ihr ein Rätsel gelöst habt, werden zufällige Buchstabenfelder bei anderen Rätseln aufgedeckt. Bevor ihr euch also einen Tipp holt, solltet ihr euer Problemwort überspringen und euch an allen Rätseln versuchen. Vielleicht ergibt sich so die Lösung von selbst.