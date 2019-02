von: Spieletipps Team (14. Februar 2019)

Ein Crossover der bekanntesten japanischen Manga- und Anime-Helden, die sich in fotorealistischer Grafik auf Schauplätzen der Erde kloppen: das ist Jump Force. Die Charaktere sind unter anderem aus Serien wie Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach und vielen weiteren bekannt. Wir stellen euch hier alle Charaktere im Detail vor.

Update vom 14. Februar 2018: Alle bestätigten Charaktere findet ihr nun in der Liste unten. Wir haben die Bilderstrecke mit allen Schnappschüssen ergänzt.

Alle Charaktere in Jump Force aufgelistet

Der Schritt vom gewohnten Comic-Stil zu einer fotorealistischen Darstellung ist gewagt, lässt die Charaktere aber in völlig neuem Glanz erstrahlen. Die Kämpfer stammen allesamt aus dem Jump-Universum, dem bekannte Manga und Anime wie Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach oder Yu-Gi-Oh! angehören. Bisher unbestätigte Charaktere können also aus diesen und vielen weiteren Serien stammen.

Auf der Erde herrscht ein Kampf zwischen Gut und Böse: Einige Charaktere nutzen die ungewöhnlichen Schauplätze zu ihrem Vorteil, indem sie Wolkenkratzer zum Einstürzen bringen oder mit verheerenden Angriffen Gebirge zweiteilen. Das Aufeinandertreffen der Charaktere, die in Dreierteams agieren, hat also auch einen Einfluss auf die Spielwelt. Nachfolgend listen wir euch alle bestätigten Charaktere in Jump Force auf:

Manga oder Anime Charaktere Dragon Ball Z • Son-Goku

• Freezer

• Vegeta

• Trunks

• Piccolo

• Cell (Perfekte Form) One Piece • Monkey D. Ruffy

• Lorenor Zorro

• Sanji

• Sabo

• Marshall D. Teach

• Boa Hancock Naruto • Naruto Uzumaki

• Sasuke Uchiha

• Kaguya Otsutsuki

• Gaara

• Kakashi Hatake

• Boruto Uzumaki Bleach • Ichigo Kurosaki

• Rukia Kuchiki

• Sōsuke Aizen

• Renji Abarai Saint Seiya • Pegasus Seiya

• Dragon Saint Shiryu City Hunter • Ryo Saeba Fist of the North Star • Kenshiro Hunter x Hunter • Gon Freeks

• Hisoka Morow

• Killuah Zoldyck

• Kurapika Jojo's Bizarre Adventure • Jotaro Kujo

• Dio Yu-Gi-Oh! • Yugi Muto Yu Yu Hakusho • Yusuke Urameshi

• Jüngerer Toguro Rurouni Kenshin • Kenshin Himura

• Makoto Shishio My Hero Academia • Izuku Midoroya

• Asta Dragon Quest • Dai Exklusive Charaktere von Akira Toriyama • Galena

• Glover

• Kane

• Navigator

Akira Toriyama hat diese vier Charaktere exklusiv für Jump Force erschaffen.

Die vier Charaktere oben wurden exklusiv für Jump Force von Akira Toriyama entworfen. Während Glover und der kleine Navigator auf eurer Seite stehen, werdet ihr gegen Galena und Kane kämpfen müssen.

Das Video führt euch in die Geschichte von Jump Force ein. Schaut mal rein:

