07. Februar 2019

„Besucht alle sieben Expeditionsaußenposten”, heißt es in der Herausforderung aus Woche 7 die in Season 7 erschienen ist. In Woche 10 musstet ihr vier dieser Außenposten in nur einem einzelnen Match besuchen. Gemeint sind die flachen, roten Gebäude, die wie ein großes Zelt aussehen. Wir zeigen euch die Fundorte aller sieben Expeditionsaußenposten in Fortnite und markieren euch die Standorte auf der Karte.

Update vom 7. Februar 2019: Wir haben die Aufgabe aus Woche 10 ergänzt, in der ihr vier Außenposten in einem Match erreichen müsst.

Fundorte aller Expeditionsaußenposten

Wisst ihr, wie so ein Expeditionsaußenposten aussieht, dann werdet ihr die meisten wohl schon mit einem Blick über die Karte entdecken - rote Rechtecke deuten auf einen Außenposten hin. Falls euch das nicht ohne weiteres gelingt, möchten wir euch mit diesem Guide helfen und euch die Fundorte aller sieben Expeditionsaußenposten zeigen.

Sehr auffällig und kaum zu übersehen: Das hier ist übrigens ein Expeditionsaußenposten.

Wollt ihr die Herausforderung aus Woche 7 abschließen, müsst ihr den Expeditionsaußenposten lediglich einen kurzen Besuch abstatten. Es reicht schon, auf dem Dach der roten Gebäude zu landen. Da es hier ab und an passablen Loot gibt, solltet ihr mal durch die Tür gehen und euch ausrüsten. Hier seht ihr die Fundorte aller sieben Expeditionsaußenposten:

Gut verteilt: In fast jeder Himmelsrichtung steht ein Expeditionsaußenposten. Ergibt Sinn, oder?

Die Herausforderung aus Woche 7 (Season 7) habt ihr schnell erledigt. Versteift euch nicht zu sehr auf diesen Auftrag und landet lieber nur bei einem Expeditionsaußenposten, wenn es die Flugroute des Busses zulässt. Früher oder später werdet ihr sicherlich an einem der Außenposten vorbeikommen.

Woche 10: Vier Außenposten in einem Match besuchen

Die Expeditionsaußenposten sind über die gesamte Karte verteilt. Mehrere in nur einem Match zu besuchen dürfte etwas schwierig werden. Alternativ krallt ihr euch ein Flugzeug und klappert die Fundorte ab. Das ist auch eine Option, die Außenposten schnell anzufliegen.

Die Flugzeug-Taktik empfehlen wir euch für Woche 10 aus Season 7. Hier müsst ihr nämlich vier Außenposten in nur einem Match besuchen. Es bieten sich eher die Expeditionsaußenposten im Norden der Karte an. Die Strecke von Dusty Divot Richtung Snobby über Pleasant Park und Tomato Temple sollte mit einem Fahrzeug machbar sein.

Alle Expeditionsaußenposten gefunden?