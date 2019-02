von: Spieletipps Team (18. Februar 2019)

Alle Mr. Raccoons mit Fundorten (inkl. DLC "The Ghost Survivors")

Anders als im Original, gibt es in Resident Evil 2 Remake Sammelobjekte in Form von „Mr. Raccoon“-Figuren. Spielerisch haben sie zwar keinen Nutzen für euch, aber Spaß macht die Suche trotzdem. In der folgenden Bilderstrecke haben wir die Fundorte aller Figuren für euch zusammengetragen!

Update vom 18. Februar 2019: Wir haben die 10 neuen Mr. Raccoons ergänzt, die ihr im DLC „The Ghost Survivors“ finden könnt!

Das müsst ihr über die Mr. Raccoons wissen

Ihr könnt die Figuren von Anfang an finden. Die Umgebung ist aber so finster, dass ihr sie ganz leicht übersehen könnt. Von der Existenz der Figuren erfahrt ihr dann im Schießstand der Polizeistation (1F), wenn ihr dort eine Akte lest. Nebenan steht auch direkt ein Mr. Raccoon, den ihr mit eurer Pistole abschießen könnt.

Die meisten der 25 Figuren (15 im Hauptspiel; 10 im DLC) sind sehr gut hinter Objekten oder auf Schränken versteckt. Stehen sie auf Augenhöhe, könnt ihr die auch mit dem Messer zerstören, um eine Kugel zu sparen.

Diese „Mr. Raccoon“-Figur werden viele Spieler vermutlich zuerst finden.

Befindet ihr euch in der Nähe einer Figur, könnt ihr ein Rascheln wahrnehmen, das auf den Mr. Raccoon aufmerksam macht. Das hilft bei der Suche ungemein.

Ihr müsst die Mr. Raccoons nur einmalig finden. Habt ihr eine Figur zerstört, taucht sie in einem erneuten Spieldurchlauf nicht mehr auf. Findet ihr alle Figuren (Hautspiel), werdet ihr mit einem verstärkten Kampfmesser belohnt. Anders als normale Messer, hat es keine Haltbarkeitsleiste und ist demnach unzerstörbar.

Alle Mr. Raccoons im Überblick

Benutzt die folgenden Verlinkungen, um direkt zur gesuchten Figur in der Bilderstrecke zu springen. Beachtet bei eurer Suche, dass einige Figuren exklusiv in der Leon- bzw. Claire-Kampagne auftauchen. Zudem kann einer der Mr. Raccoons nur in einem zweiten Spieldurchlauf gefunden werden.

Hauptspiel

DLC „The Ghost Survivors“

