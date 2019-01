von: Spieletipps Team (28. Januar 2019)

Willkommen zu unserer Komplettlösung zu Resident Evil 2 Remake. Unser Text orientiert sich hauptsächlich an der Leon-Kampagne, die aber größtenteils identisch zur Claire-Kampagne ist. Die Spielabschnitte, die sich unterscheiden, werden wir aber selbstredend abdecken. Ihr könnt die Lösung also für beide Charaktere nutzen. Rätsellösungen für die „2. Mal“-Kampagne listen wir ebenfals auf!

Inhalt der Kompettlösung

Nutzt die folgenden Verlinkungen, um zum gewünschten Spielabschnitt in unserer Komplettlösung zu springen:

Vor dem Spielstart

Bevor es losgeht, wollen wir euch ein paar nützliche Informationen zum Spiel liefern. Wie bereits erwähnt, unterscheiden die Leon- und Claire-Kampagne spielerisch nicht allzu sehr. Sie treffen aber andere Charaktere, sodass ihr andere Zwischensequenzen genießen dürft.

Nachdem ihr das Spiel einmal durchgespielt habt, schaltet ihr das B-Szenario/2. Mal-Kampagne für den jeweils anderen Charakter frei . Wir empfehlen euch, mit dem zweiten Charakter das B-Szenario zu spielen, da es sich mehr unterscheidet. Euer Startpunkt ist ein anderer, Objekte sind anders verteilt und Rätsel haben neue Lösungen.

Außerdem gibt es das wahre Ende nur im B-Szenario zu sehen. Obendrauf schaltet ihr den Zusatzmodus „The 4th Survivor“ frei, wenn die ihr B-Kampagne einmal abschließt.

Ein Spieldurchlauf, bei dem ihr euch viel Zeit lasst und alles erkundet, dauert zwischen 8 und 10 Stunden . Mit dem gesammelten Wissen, schafft ihr es aber locker, euren nächsten Durchlauf in unter 3 Stunden abzuschließen. Ab dieser Marke wird euch der S-Rang verliehen (A-Szenario/Standard-Modus).

Wenn ihr nicht genug von Resident Evil 2 Remake bekommen könnt, schaut euch die Herausforderungen an, die ihr über das Pausenmenü erreichen könnt. Das Spiel bietet euch jede Menge Challenges für deren Abschluss ihr Figuren, Konzeptzeichnungen oder gar Waffen freischalten könnt. Im Spiel gibt es zudem 15 Sammelobjekte in Form von Mr. Raccoon-Figuren.

Falls ihr noch mehr Tipps für den Einstieg sucht, sei euch der verlinkte Guide empfohlen. Dort bereiten wir Neulinge bestens auf den Überlebenskampf vor. Und jetzt geht's los mit der Komplettlösung!

Intro in der Tankstelle

Resident Evil 2 Remake startet mit einer kurzen Zwischensequenz, die subtil auf den Zombie-Ausbruch hindeutet. Anschließend seht ihr eine weitere Szene, in der Leon/Claire auf dem Weg nach Raccoon City sind und an einer Tankstelle einen Zwischenstopp einlegen. Das komplette Intro könnt ihr euch auch in unserer Videolösung ansehen!

Videolösung: Intro und Straßen von Raccoon City!

Ihr dürft jetzt erstmals euren gewählten Charakter steuern und geht direkt in die Tankstelle hinein. Das Gebäude erstickt in Dunkelheit und auf dem Boden sind Blutspuren – hier stimmt etwas nicht.

Mit einer Taschenlampe „bewaffnet“ geht ihr in die nordwestliche Ecke, wo ein verletzter Angestellter sitzt und auf den Lagerraum hinweist. Durchquert den Gang und geht durch die Tür. Nachdem der Zombie den Polizisten verspeist hat, müsst ihr eure Waffe zücken.

Verpasst dem Zombie ein paar Kugeln, bis dieser umfällt. Die Tür aus der gekommen seid, ist verschlossen – ihr müsst einen anderen Weg finden. In der nordöstlichen Ecke des Lagerraums steht ein Schreibtisch, neben dem ein Schlüssel hängt. Schnappt euch den Schlüssel und öffnet damit die Tür in der südöstlichen Ecke.

Im Hauptraum der Tankstelle haben sich mittlerweile weitere Zombies eingenistet. Lauft schnell um die Regale herum und eilt zur Ausgangstür. In einer Zwischensequenz trefft ihr auf Claire/Leon und flüchtet gemeinsam.

Straßen von Raccoon City

Leon und Claire erreichen Raccoon City, das langsam aber sicher im Chaos versinkt. Das gemeinsame Abenteuer endet schnell, als ein Lastwagen die Helden auf explosive Weise trennt.

Als lebender Mensch fallt ihr in Raccoon City sehr schnell auf.

Ihr befindet euch jetzt auf den Straßen von Raccoon City, in denen es nur so von Zombies wimmelt. Versucht nicht, sie mit eurer Waffe zu erledigen, sondern nehmt die Beine in die Hand und lauft.

Rennt die Straße runter, bis zahlreiche Autos den Weg blockieren. Biegt hier nach links in die Seitengasse ab, die euch direkt vor die Polizeistation führt. Eilt zum Eingangstor und verriegelt es hinter euch. Links und rechts von euch gibt es nichts zu finden, sodass ihr direkt die Polizeistation betreten könnt.