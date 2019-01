von: Spieletipps Team (28. Januar 2019)

Die Ostseite des Gebäudes untersuchen

In der Eingangshalle des Polizeireviers sammelt ihr das Erste-Hilfe-Spray rechts auf der Kiste sowie die Munition auf dem Tresen vor euch auf (im OG liegt noch mehr). Untersucht dann den Laptop, um euren nächsten Zielort zu erhalten – den Ostkorridor.

Westlich der Eingangstür müsst ihr den Hebel ziehen, auf den euch eine rot leuchtende Lampe aufmerksam macht. Das Tor will nicht aufgehen, sodass ihr euch durch den kleinen Spalt zwängen müsst. Übrigens: Den kompletten Inhalt dieser Seite könnt ihr euch auch bequem in unserer Videolösung ansehen.

Videolösung: Löwen- und Einhornmedaillon im Polizeirevier!

Im folgenden Korridor gibt es nichts zu finden, sodass ihr bis zum umgeworfenen Spind sprinten könnt, der euch den Weg versperrt. Geht schnell in den Presseraum links und sammelt die Munition ein, die bei der Leiche liegt.

Eilt danach zurück zum Spind und drückt ihn zur Seite, in dem ihr X/A gedrückt haltet. Biegt dann nach links in die Toiletten ab, um in einer der Kabinen ein Erste-Hilfe-Spray zu finden. Geht dann in den Raum der Wache und versucht das Tor anzuheben, um dem Polizisten zu helfen.

Keine Sorge, die Toiletten sind zwar schaurig, aber hier lauern keine Zombies.

Leider könnt ihr den Tod des Polizisten nicht verhindern, aber sein Notizbuch wird euch noch nützlich sein. Wenig später stürmt ein erster Zombie den Raum. Zielt am besten auf die Beine und lauft an ihm vorbei, sobald er umfällt.

Lauft jetzt schnell zurück Richtung Eingangshalle. Dabei werden euch zwei weitere Zombies über den Weg laufen. Haltet euch nicht lange mit ihnen auf und versucht wieder, sie zu umlaufen.

Das Löwen-Medaillon

Officer Marvin Branagh zieht euch unter dem Tor zurück in die Eingangshalle. In einer Zwischensequenz erzählt er euch von einem Geheimweg und überreicht euch anschließend ein Kampfmesser. Um den Geheimgang zu öffnen, müsst ihr drei Medaillons in die Göttinenstaue einsetzen, die in der Eingangshalle steht.

Das erste Medaillon könnt ihr euch direkt holen. Geht dazu zur Löwenstatue im oberen Stockwerk der Eingangshalle und gebt folgende Symbole ein (die Hinweise findet ihr im Notizbuch), um das Rätsel zu lösen:

Löwe

Zweig

Adler

Das Bild zeigt euch, wie die Symbolfelder bei euch aussehen sollten.

Achtung: In der „2. Mal“-Kampagne gibt es eine andere Lösung – sie lautet folgendermaßen:

Krone

Feuer

Taube

Daraufhin erhaltet ihr das Löwen-Medaillon, das ihr direkt in die Göttinenstaue einsetzen könnt, um keinen Inventarplatz zu verschwenden.

Über den Westkorridor zum Schließfächerraum

Geht anschließend zum Sicherungskasten auf der Westseite, der mit gelbem Klebeband ummantelt ist. Benutzt euer Messer, um das Klebeband durchzuschneiden und zieht anschließend am Hebel.

Bewegt euch in den Empfangsraum und sammelt hier die Munition, Holzbretter und das Grüne Kraut ein. Verlasst den Raum danach durch die Westtür.

Dank des Messers verschafft ihr euch Zugang zum Empfangsraum.

Im nächsten Korridor gibt es erneut keine Items zu finden. Folgt einfach dem Flur, bis ihr zu einem Fenster kommt, das von einem Zombie kräftig abgeklopft wird. Erledigt den Zombie und geht anschließend durch die breite rote Türe in das Besprechungszimmer.

Ihr findet hier noch mehr Munition, einen Ergebnisbericht und eine Karte der Polizeistation (1F). Klettert danach auf die Holzpaletten und springt durch das kaputte Fenster.

Hinter euch liegt eine Leiche mit Munition. Benutzt diese direkt, um den üppigen Zombie zu erledigen, der den Snackautomaten bearbeitet. Biegt dann links ab und geht in den Schließfächerraum.

Sammelt links eine Notiz ein, um mehr zu den Schließfächern zu erfahren. In einigen Schließfächern liegen wertvolle Items. Um die Schließfächer zu öffnen, müsst ihr lediglich die Schließfachnummer beim Terminal eintippen. Problem: Es fehlen einige Tasten. Folgende Schließfächer könnt aktuell ihr öffnen:

106 (Film)

109 (Munition)

Kommt in den Schließfächerraum zurück, sobald ihr Ersatztasten gefunden habt.

Safe-Kombinationen und Dunkelzimmer

Verlasst den Schließfächerraum und geht in das Büro (Westseite) gegenüber. Erledigt den Zombie am Schreibtisch und untersucht den Raum, um Munition (Spind), Schießpulver samt Notiz, einen Einsatzbericht und eine Notiz für Leon zu finden. Leons Schreibtisch ist mit zwei Schlössern (1/8 und 2/8) gesichert, die Kombinationen lauten NED und MRG. Ihr erhaltet Folgendes als Belohnung:

Erweitertes Magazin für Matilda (Leon)

Schnelllader für SLS 60 (Claire)

Blickt zudem auf einen Schrank, der im Norden des Büros steht, um einen Mr. Raccoon (1/15) zu finden. Im Nebenzimmer des Büros bewacht ein weiterer Zombie einen Tresor (3/8), den ihr mit folgender Kombination öffnen könnt:

Links 9, Rechts 15, Links 7

Den Code für den Tresor erfahrt ihr eigentlich erst viel später im Spiel.

Als Belohnung gibt es eine Gürteltasche (1/6), die euer Inventar um zwei Plätze erweitert. Geht danach zurück in den Korridor und folgt dem östlichen Weg bis zur Treppe. Neben der Treppe liegen Holzbretter und ein Grünes Kraut. Die Bretter könnt ihr direkt benutzen, um das Fenster zu sichern.

Geht danach durch die blaue Tür neben der Treppe in das Dunkelzimmer. Eine Notiz erklärt euch, wie ihr Kräuter mischen könnt – ein Rotes Kraut, Schießpulver und Munition gibt es obendrauf. Außerdem könnt ihr den Film entwickeln, den ihr zuvor gefunden habt.

Schloss im 2F öffnen

Verlasst das Dunkelzimmer und geht die Treppe hinauf ins obere Stockwerk. Erledigt den Zombie auf der Treppe und geht danach in den Umkleideraum. In einem der Spinds versteckt sich ein Zombie – nicht erschrecken. Ein anderer Spind ist mit einem Schloss (4/8) gesichert. Die Buchstabenkombination lautet: CAP. Im Spind liegt reichlich Munition für euch.

Auf der rechten Seite des Umkleideraums findet ihr einen Tragbaren Tresor (1/2) – daneben hängt eine Anleitung dafür. Untersucht den Tresor im Inventar und drückt die Tasten so, dass die Lampen nacheinander aufleuchten.

Schreibt euch am besten auf, welche Taste, welche Lampe aufleuchten lässt.

Die Kombinationen werden zufallsgeneriert, sodass wir euch hier nicht helfen können. Im Tresor liegt eine Ersatztaste für den Schließfächerraum. Wenn ihr wollt, könnt ihr zurücklaufen und die Taste direkt einsetzen.

Ansonten geht zurück in den Flur und sammelt das Rote Kraut rechts neben dem Getränkeautomaten ein. Jetzt könnt ihr wieder zur Treppe und ein Stockwerk weiter nach oben laufen.

Fundort des Pikschlüssels

Sammelt die Muniton auf der Kiste ein und geht zum Spind neben dem Loch in der Wand. Die Kombination für das Schloss (5/8) lautet: DCM. Im Spind findet ihr Munition. Durchquert dann das Loch und schnappt euch den Pikschlüssel, der auf dem Tisch liegt.

Den Pikschlüssel benötigt ihr, um die Ostseite der Station erreichen zu können.

Verlasst den Raum durch die westliche Tür und durchquert den Korridor bis zum Ende, um eine Notiz über Licker zu finden. Anschließend geht ihr in den Lagerraum (West) und durchsucht diesen gründlich. Hier findet ihr u.a. eine weitere Gürteltasche (2/6), die euer Inventar um zwei Plätze erweitert.

Das Einhorn-Medaillon

Durch die östliche Tür gelangt ihr in die Bibliothek. Wenig später funkt euch Marvin an und beordert euch zurück in die Eingangshalle. Begebt euch nach unten und erledigt fix die Zombies, die euch mit Freude attackieren. In der Bibliothek findet ihr ein Kampfmesser, ein Rotes Buch und Munition hinter einem verschiebbaren Bücherregal.

Über die südliche Tür neben der Treppe erreicht ihr die Lounge. Hier findet ihr eine Karte, Schießpulver und eine Einhornstatue. Gebt folgende Symbole ein, um das Rätsel zu lösen:

Fische

Skorpion

Wassermann

Das Bild zeigt euch, wie die Symbolfelder bei euch aussehen sollten.

In der „2. Mal“-Kampagne lautet die Lösung hingegen:

Zwillinge

Waage

Schlange

Mit dem Einhorn-Medaillon im Inventar könnt ihr jetzt zurück in die Bibliothek gehen und die Tür im Osten mit dem Pikschlüssel öffnen. Geht zu Marvin, der euch Claire/Leon zeigt, die/der das Revier über den Hof erreicht hat.

Setzt das gefundene Medaillon in die Statue ein, öffnet die Tür zum Büro (Westseite) mit dem Pikschlüssel und sortiert anschließend euer Inventar. Auf der nächsten Seite erklären wir euch, wie ihr Claire/Leon erreicht und das letzte Medaillon findet.