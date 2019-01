von: Spieletipps Team (31. Januar 2019)

Inhalt der Kompettlösung

Nutzt die folgenden Verlinkungen, um zum gewünschten Spielabschnitt in unserer Komplettlösung zu springen:

Intro

Polizeistation

Untergrundanlage/Tiefgarage

G, Karoschlüssel und 1. Schaltschrankteil (diese Seite)

Kampf gegen G

Der Geheimgang der Göttinnenstatue führt euch in einen Geheimraum in der Untergrundanlage. Sammelt hier die Munition und das Schießpulver ein. Sortiert anschließend euer Inventar und benutzt den Lift, um nach unten zu fahren. Übrigens: Den kompletten Inhalt dieser Seite könnt ihr euch auch bequem in unserer Videolösung ansehen.

Videolösung: Kampf gegen G und Karoschlüssel in der Tiefgarage!

Folgt den Gängen in der Untergrundanlage (Items gibt es hier keine), bis ihr einen Spind zu Seite schieben könnt. In einer Zwischensequenz taucht plötzlich ein mutierter Mensch auf, dessen Menschlichkeit fast erloschen ist. Ihr fallt nach unten in den Maschinenraum und es folgt ein Kampf.

G verfolgt euch und attackiert euch hauptsächlich mit einer Eisenstange. Seine Reichweite ist enorm, also solltet ihr Abstand halten. Das tut ihr am besten, wenn ihr im Kreis lauft. Auf keinen Fall solltet ihr euch in die Sackgassen begeben, da ihr hier leichte Beute seit. Allerdings gibt es in den Sackgassen Munition, Kräuter und eine Handgranate. Sollten euch die Ressourcen ausgeben, könnt ihr die Reserven etwas aufstocken.

Haltet das Monster auf Abstand und feuert im besten Fall präzise auf den Kopf. Sobald sich das Auge in der rechten Schulter öffnet, solltet ihr das Ziel wechseln. Schießt auf das Auge, um G großen Schaden zuzufügen.

Große Monsteraugen deuten in Resident Evil immer eine Schwachstelle an – so auch in diesem Kampf.

G wird relativ zügig den Maschinenraum beschädigen, sodass das Areal im Dampf versinkt – dadurch wird eure Sicht getrübt. G sollte immer in eurem Blickfeld bleiben. Lauft ihr zu weit weg, verschwindet er, um euch wenig später zu überraschen – das solltet ihr vermeiden.

Sammelt nach dem Kampf alle erwähnten Items im Maschinenraum auf und klettert die Leiter hinauf. Im östlichen Raum findet ihr Grünes Kraut und etwas Schießpulver im Spind. Lauft dann die Treppe hinauf und zieht im nächsten Raum am Hebel, um die Brücke zu bewegen. Folgt dem Weg bis in den Arbeiter-Raum. In einem der Spinds liegt eine wertvolle Gürteltasche (3/6). Sortiert dann euer Inventar, sichert bei Bedarf das Spiel und klettert anschließend die Leiter hinauf, die zur Tiefgarage führt.

[Leon] – Fundort der Karte und des Werkzeugs

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Leon-Kampagne. Lauft in der Tiefgarage geradeaus zum Kartenlesegerät neben dem Tor, um eine Zwischensequenz zu aktivieren. Dabei rettet euch eine geheimnisvolle Frau, die sicher später als Ada vorstellt, vor einem Zombiehund.

Was hat Ada mit den Geschehnissen in Raccoon City zu tun?

Folgt Ada und geht durch die Tür im Süden der Tiefgarage. Sammelt im Wachraum die Karte der Polizeistation (B1) und die Munition ein. Öffnet dann die Tür zum Zellentrakt und tötet den Zombie, der auf dem Boden liegt.

Lauft an den Zellen vorbei und keine Sorge, die Zombies brechen nicht aus. Biegt am Ende nach links ab und lauft zur letzten Zelle, um eine weitere Zwischensequenz zu starten, in der der Journalist Ben von einem gewaltigen Monster zerquetscht wird.

Ihr müsst irgendwie in seine Zelle gelangen, um an seinen Parkausweis zu kommen. An der Wand hängt ein Schaltschrank, dem zwei Teile fehlen. Wo ihr die Schaltschrankteile finden könnt, erfahrt ihr aus der Notiz, die auf einem Tisch liegt. Auf dem Tisch daneben liegt ein Werkzeug, das ihr einsammeln müsst. Danach könnt ihr die Zellen verlassen.

[Claire] – Fundort der Karte

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Claire-Kampagne. Geht zum Kartenlesegerät in der Tiefgarage, um eine Zwischensequenz zu starten. Der Polizeichef taucht auf und nimmt Sherry mit. Ihr müsst jetzt irgendwie einen Parkausweis auftreiben, um die Tiefgarage verlassen zu können.

Der Polizeichef ist nicht ganz koscher, so viel ist sicher.

Geht in der Tiefgarage durch die Tür im Nordosten, aus der der Polizeichef gekommen ist. Hier findet ihr die Karte der Polizeistation (B1) und eine Akte. Der Lift ist deaktiviert und die Tür zum Liftsteuerungsraum wurde mit einem Karoschlüssel verschlossen, den es jetzt zu finden gilt.

Karoschlüssel in der Leichenhalle

Geht in der Tiefgarage durch die Tür im Osten. Biegt im folgenden Gang direkt nach links ab und folgt diesem bis zur Sackgasse. Sammelt das Blaue Kraut ein und geht danach in den Zwinger, in dem im Osten Hochwertiges Schießpulver liegt.

In der Leon-Kampagne wüten hier wilde Zombiehunde in den Käfigen. Sie brechen zwar nicht aus, machen aber jede Menge Krach. Spielt ihr als Claire, erwarten euch stattdessen zwei Licker. Bleibt ganz ruhig und geht langsam an den Lickern vorbei, um Munition zu sparen.

Leon hat Glück: Nur Claire muss sich im Zwinger mit Lickern rumschlagen.

Über die Tür erreicht ihr wieder den Gang. Wendet euch nach Osten, um in die Leichenhalle zu kommen. Links neben der Tür sitzt ein Zombie, den ihr erledigen müsst. Lest die Akte auf dem Tisch und öffnet die Leichenkammern 2 und 6 auf der Südseite, um ein Rotes Kraut und eine Blendgranate zu finden.

Öffnet danach die Leichenkammer 2 auf der Nordseite. Bei dem Körper findet ihr den Karoschlüssel. Nachdem ihr den Schlüssel aufsammelt, entpuppt sich die „Leiche“ als Zombie. Ignoriert den Zombie und verlasst die Leichenhalle.

[Leon] – Fundort des 1. Schaltschrankteils

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Leon-Kampagne. Lauft im Gang nach Norden zum Tor und öffnet es mit dem Werkzeug (Metallkurbel). Nach wenigen Schritten erreicht ihr den Transformatorraum. Links von euch liegt ein Grünes Kraut und genau vor euch ein Verpacktes Elektronikteil. Untersucht die Schachtel und öffnet sie, um das erste Elektroteil zu bekommen. Auf einem der südlichen Regale liegt zudem Schießpulver.

Das Bild zeigt euch die Lösung des Rätsels.

Lauft jetzt zum Ende des Transformatorraums zum Schaltschrank. Hier müsst ihr die Schalter 3 und 4 einschalten, um die Stromzufuhr zu aktivieren. Dadurch geht die Tür auf, die euch zurück zur Polizeistation führt. Anschließend stürmt ein Zombiehund in den Raum, also Vorsicht! Verlasst den Transformatorraum, sobald ihr den Hund erledigt habt.

Autoschlüssel beim Schießstand

Durchquert wieder den Zwinger und geht anschließend im nördlichen Teil des Korridors zum Schießstand. Leon wird auf dem Weg dahin von weiteren Hunden angegriffen, während Claire Lickern aus dem Weg gehen muss.

Auf dem Tisch rechts liegen eine Akte und eine gelbe Blechdose. Untersucht die Blechdose und öffnet sie, um einen Autoschlüssel zu bekommen. Wenige Schritte weiter findet ihr eine weitere Akte auf einem Tresen. Mit dem Karoschlüssel könnt ihr die Tür öffnen und dahinter Rotes Kraut und einen Film einsammeln.

Der Autoschlüssel gehört zu diesem Wagen.

Im hinteren Teil des Schießstands hausen zwei Zombies. Darüber hinaus findet ihr dort Munition und einen Mr. Raccoon (3/15).

Geht jetzt zurück in die Tiefgarage (Achtung, Hunde in der Leon-Kampagne) und untersucht den Autoschlüssel. Drückt auf den Knopf, um den Kofferraum des Polizeiwagens im Südwesten zu öffnen. Im Kofferraum liegt ein Gewehrschaft für die Matilda (Leon) bzw. eine „JMB Hp3“-Pistole (Claire).

[Leon] – Zurück zur Polizeistation

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Leon-Kampagne. Von der Tiefgarage aus geht ihr zurück in den Gang im Osten. Anschließend durchquert ihr die Tür im Norden, die ihr zuvor entriegelt habt.

Die Treppe führt euch zurück in den Ostteil der Polizeistation 1F. Hinter der Treppe liegt etwas Munition auf dem Regal. Geht danach in den Pausenraum und sichert das Spiel. Auf der nächsten Seite der Komplettlösung geht es mit der Suche nach dem 2. Schaltschrankteil in der Polizeistation weiter.

[Claire] – Über den Lift ins Chefbüro

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Claire-Kampagne. Passiert mit Claire die nördliche Tür in der Tiefgarage und öffnet mit dem Karoschlüssel die Tür zum Liftsteuerungsraum. Sammelt das Blaue Kraut in der Ecke auf und schnappt euch den Schulterschaft (GM 79) aus dem Spind. Auf einem Pappkarton liegt zudem Hochwertiges Schießpulver.

Zieht danach am Hebel und steigt in den Lift, um zum Chefbüro zu fahren. Auf dem Weg dahin könnt ihr noch ein Grünes Kraut einsammeln. Im Chefbüro könnt ihr das Spiel speichern. Was euch hier erwartet, erklären wir euch auf der nächsten Seite der Komplettlösung.