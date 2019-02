von: Spieletipps Team (08. Februar 2019)

Inhalt der Kompettlösung

Nutzt die folgenden Verlinkungen, um zum gewünschten Spielabschnitt in unserer Komplettlösung zu springen:

Intro

Polizeistation

Untergrundanlage/Tiefgarage

Zurück in der Polizeistation

Tyrant, Schaltschrankrätsel und Garagenschlüssel (diese Seite)

[Leon] – Elektroteil und Einsatz der Kurbel

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Leon-Kampagne. Nachdem ihr die Tiefgarage hinter euch gelassen habt, kehrt ihr mit Leon in die Polizeistation zurück. Schaltet im Pausenraum das Licht ein und sammelt alle Items auf. Ihr findet hier Blaues Kraut und Munition in einem der Spinde sowie auf dem Waschbecken.

Auf einem Klappstuhl im hinteren Teil des Raums liegt ein Elektroteil, das ihr benötigt. Zudem könnt ihr hinter der Tasche einen Mr. Raccoon (4/15) entdecken. Übrigens: Den kompletten Inhalt dieser Seite könnt ihr euch auch bequem in unserer Videolösung ansehen.

Videolösung: Tyrant und Garagenschlüssel!

Verlasst den Pausenraum und geht im Korridor dann nach Süden. Am Ende lauern einige Zombies in der Ecke, die ihr ausschalten solltet. Setzt danach das Elektroteil in die Sicherung und zieht das Kampfmesser aus der Wand daneben.

Geht vom Raum der Wache aus in den nächsten Korridor und anschließend zur Feuerleiter, um schnell das zweite Stockwerk zu erreichen. Lauft im folgenden Gang am Kunstzimmer vorbei und setzt die Kurbel ein, um das Tor zu öffnen.

[Claire] – Herzschlüssel im Chefbüro

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Claire-Kampagne. Als Claire startet eure Rückkehr ins Polizeirevier im Chefbüro. Sammelt hier die Akte auf dem Schreibtisch ein. Auf dem Tisch in der Mitte des Raums liegt eine weitere Akte sowie etwas Munition.

Über die südliche Tür erreicht ihr das Privatsammlungszimmer. Hier findet ihr einen Schaltschrank, dem zwei Teile fehlen. Ihr müsst die Schaltschrankteile finden, um den Garagenschlüssel hinter der Tür zu bekommen.

Den Herzschlüssel könnt ihr nur in Claires Kampagne finden.

Am Ende des Privatsammlungszimmers findet ihr eine Akte und ein Relief. Untersucht das Relief und nehmt den Herzschlüssel heraus. Öffnet mit dem Herzschlüssel die zweite Tür im Chefbüro, um den Ostkorridor im Polizeirevier 2F zu erreichen.

Großes Zahnrad finden

Vor euch seht ihr eine Treppe, die nach unten und oben führt. Davor steht ein Tisch und darauf befindet sich ein unübersehbarer Mr. Raccoon (5/15). In der Claire-Kampagne solltet ihr erst nach unten gehen, um im Vernehmungsraum das Kästchen einzusammeln.

Ansonsten geht ihr nach oben und untersucht den Zwischenraum. Hier findet ihr Holzbretter, eine Blendgranate (Spind) und Munition (Spind). Geht danach durch die westliche Tür in den Lagerraum Ost. Bewegt euch vorsichtig, da sich hier zwei Zombies befinden. Im Lagerraum findet ihr neben einem Blauen Kraut und etwas Munition auch ein Großes Zahnrad, das ihr später benötigt.

Das Zahnrad benötigt ihr später im Glockenturm.

In der Claire-Kampagne müsst ihr im Lagerraum Ost zudem die südliche Tür mit dem Herzschlüssel öffnen. Dahinter findet ihr ein Verpacktes Elektroteil. Öffnet es, um ein Elektroteil zu bekommen.

Verlasst den Lagerraum Ost und geht dann nach Süden auf den Balkon. Sammelt das Blaue Kraut auf dem Tisch ein und klettert danach die Leiter runter. Spielt ihr als Leon geht die Leiter kaputt, sodass ihr nicht mehr nach oben klettern könnt.

Hubschrauberbrand löschen und Kreuzschlüssel

Auf der roten Bank auf dem Dach liegt Munition. Sammelt sie ein und geht dann nach Norden. Lauft die Treppe hinunter und dreht euch anschließend um, um in der Sackgasse zweimal Grünes Kraut zu finden.

Begebt euch anschließend auf die andere Seite und dreht dort den Hebel um, um das Wasser umzuleiten.

Der Hebel muss auf „L“ zeigen.

Wenn ihr als Leon spielt, müsst ihr zudem in den Heizraum gehen. Hier findet ihr nicht nur etwas Schießpulver, sondern auch den Kreuzschlüssel, der am Whiteboard hängt.

Kehrt danach auf das Dach zurück und zieht am Hebel, um mit dem umgeleiteten Wasser den Brand zu löschen. Geht jetzt durch die westliche Tür, um den Ostkorridor im Polizeirevier 2F zu erreichen.

Der Tyrant taucht auf

Nach wenigen Schritten taucht plötzlich der gewaltige Tyrant auf, der den Hubschrauber zur Seite schiebt. Lauft schnell auf das weitläufige Dach zurück und wartet, bis der Tyrant auf euch zukommt. Rennt dann an ihm vorbei und eilt zur Eingangshalle.

Eine wirkliche Gefahr stellt der Tyrant nur in engen Gängen dar. Ihr könnt ihm sonst leicht ausweichen.

Ihr könnt den Tyrant nicht besiegen. Er sackt nur kurz zusammen, wenn ihr ihm ausreichend Schuss verpasst. Davon raten wir aber ab, da das sehr viel Munition verschwendet. Er wird euch im Polizeirevier ständig verfolgen. Eine bedrohliche Musik peitscht euer Adrenalin an, sobald er in der Nähe ist. Bedenkt dabei, dass ihr eure Position offenbart, wenn ihr Schusswaffen einsetzt. So findet euch der Tyrant schneller.

Optionale Aufgaben im Polizeirevier

An dieser Stelle solltet ihr ein paar optionalen Aufgaben im Polizeirevier erledigen: Spielt ihr als Leon, solltet ihr euch in das Polizeirevier 1F begeben, um mithilfe des Kreuzschlüssels den Beobachtungsraum zu erreichen. Hier findet ihr u.a. ein Kästchen. Sofern ihr das mit Claire noch nicht geholt habt, solltet ihr das auch nachholen. Setzt den Roten Juwelen in das Kästchen ein, um ein S.T.A.R.S.-Abzeichen zu bekommen. Untersucht dieses und schiebt die Fläche auf der Rückseite nach oben, um einen USB-Dongle zu erhalten.

Sobald ihr das Kästchen mit Claire einsammelt, kracht ein Licker durch die Scheibe.

Rennt anschließend in die Bibliothek und dann weiter in den Aufenthaltsraum. Im westlichen Korridor könnt ihr mit dem Karoschlüssel die Tür zur Wäschekammer öffnen. In der Wäschekammer liegt Schießpulver und ein tragbarer Tresor, indem sich die zweite Ersatztaste für den Schließfächerraum befindet.

Geht danach in das S.T.A.R.S.-Büro und steckt den USB-Dongle in den Rechner, um Zugang zur Rüstkammer zu erhalten. Hier findet ihr die Magnum (Leon) bzw. die Maschinenpistole (Claire). Auf der Bank liegt zudem eine Akte.

Jetzt solltet ihr in den Schließfächerraum laufen (Achtung, Licker) und die zweite Taste einsetzen. Öffnet die verbleibenden Schließfächer und freut euch u.a. über eine neue Gürteltasche (4/6).

Werkzeug im Aktenraum

Nachdem ihr alles erledigt habt, wird es Zeit, das zweite Schaltschrankteil einzusammeln. Dazu müsst ihr zuerst in den Aktenraum auf der Westseite des Polizeireviers 1F gehen. Leon kann die westliche Tür mit dem Kreuzschlüssel öffnen, während Claire den Raum durch die nördliche Tür betreten muss. Seid vorsichtig, denn neue Gegner (u.a. Licker) sind auf dem Weg dorthin anzutreffen.

Der Tyrant folgt euch gerne in den Aktenraum, gebt Acht!

Im Aktenraum findet ihr Schießpulver, eine Handgranate und ein Werkzeug. Damit müsst ihr zurück in die Bibliothek (nehmt das Große Zahnrad mit), wo ihr nun das angehobene Bücherregal senken könnt. Verschiebt die drei Regale jetzt nach rechts, damit ihr von oben drüberlaufen könnt. Sollte euch der Tyrant stören, lauft eine große Runde im Polizeirevier, um ihn abzuschütteln oder schießt auf ihn, bis es zusammensackt.

Zahnradrätsel im Glockenturm

Über die östliche Tür in der Bibliothek 3F erreicht ihr die Eingangshalle 3F. Lauft nach Süden, wo sich zwei Zombies hinter den Säulen verstecken. Sammelt das Grüne Kraut neben der Tür ein und geht dann in den Glockenturm.

Rechts müsst ihr das Große Zahnrad einsetzen, damit eine Treppe nach unten fährt. Nehmt das Große Zahnrad direkt wieder mit und lest euch die Akte auf dem Tisch daneben durch.

Ihr benötigt das Große Zahnrad noch – nehmt es also wieder mit.

Geht danach die Treppe hinauf und sammelt beim Zahnradgetriebe das Kleine Zahnrad ein. Setzt dort stattdessen das Große Zahnrad ein. Lauft anschließend wieder runter und setzt das Kleine Zahnrad in die Konstruktion vor euch ein. Daraufhin läutet die Glocke und befördert ein Verpacktes Elektroteil nach unten. Sammelt es ein und öffnet es, um das zweite Elektroteil zu bekommen.

Im Glockenturm gibt es noch eine Tür im Westen, die in einen Korridor mit einer Sackgasse führt. Am Ende des Gangs liegt Schießpulver (groß) und auf der Fensterbank links steht ein Mr. Raccoon (6/15).

Schaltschrankrätsel lösen

Kehrt in der Leon-Kampagne zu den Zellen in der Tiefgarage zurück; als Claire müsst ihr hingegen in das Chefbüro. Setzt die beiden Schaltschrankteile in den Schaltschrank ein und bereitet euch auf ein Rätsel vor. Ihr müsst dabei die Platinen so drehen, dass die Kabelverbindungen den Endpunkt erreichen. Es gibt unterschiedliche Lösungen für das Rätsel, da es zufallsgeneriert wird. Hier sind einige Beispiele, die bei unseren Spieldurchläufen aufgetreten sind.

Dieses Rätsel hatten wir der Leon-A-Kampagne.

Dieses Rätsel hatten wir der Leon-A-Kampagne.

Dieses Rätsel hatten wir der Claire-A-Kampagne.

Dieses Rätsel hatten wir der Claire-B-Kampagne.

Als Claire müsst ihr nur noch in den Raum gehen, der sich geöffnet hat. Es startet daraufhin eine Zwischensequenz, die das Spielgeschehen in das Waisenhaus verlagert. Was euch dort erwartet, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

[Leon] – Flucht vor dem Tyrant

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf die Claire-Kampagne. Geht in die geöffnete Zelle und sammelt den Garagenschlüssel bei Ben ein. Auf dem Tisch liegt zudem eine Akte und neben der Toilette findet ihr ein Erste-Hilfe-Spray.

Auf eurem Rückweg öffnen sich alle Zellen und die Zombies stürmen ins Freie. Zieht am Hebel an der Wand, um die verschlossene Tür zu öffnen. Im nächsten Zellentrakt trampelt jedoch der Tyrant direkt auf euch zu. Wartet im weitläufigen Teil des Raums, bis es bei euch ist und lauft dann an ihm vorbei.

Flüchtet so schnell wie möglich in die Tiefgarage. Hier startet eine abschließende Zwischensequenz. Danach könnt ihr die Tiefgarage zusammen mit Ada verlassen. Was euch u.a. auf den Straßen von Raccoon City erwartet, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.