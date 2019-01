von: Spieletipps Team (28. Januar 2019)

Man glaubt es kaum, doch Kingdom Hearts 3 ist endlich da und stellt eure Fähigkeiten mit einigen kniffligen Trophäen und Erfolgen auf die Probe. Wir listen euch hier alle Trophäen und Erfolge auf und versorgen euch nach und nach mit einigen Tipps zu den zusätzlichen Herausforderungen.

Um Spoiler zu vermeiden, haben wir die versteckten Trophäen und Erfolge in einer separaten Tabelle weiter unten gesammelt. Lest euch diese im besten Fall erst dann durch, wenn ihr Kingdom Hearts 3 zum ersten Mal durchgespielt habt.

Update vom 28. Januar 2019: Wir haben einige Tipps und erste Video-Leitfäden zu ausgewählten Trophäen hinzugefügt, die in Zusammenarbeit mit PowerPyx entstanden sind und die ihr unten findet.

Trophäen und Erfolge in Kingdom Hearts 3

Insgesamt gibt es 46 Trophäen und 45 Erfolge, die ihr auf eurer Reise durch die vielen Welten freischalten könnt. Ihr müsst verschiedene Sektionen eures Gumifons vervollständigen, 5.000 Gegner besiegen, Sora auf Level 99 bringen und das Schlüsselschwert „Ultima” schmieden, wenn ihr die Platin-Trophäe auf der PS4 oder die 100% Gamerscore auf der Xbox One erreichen wollt. Die Aufteilung auf Sonys Konsole sieht so aus:

Bronze-Trophäen : 32

: 32 Silber-Trophäen : 10

: 10 Gold-Trophäen : 3

: 3 Platin-Trophäe: 1

Nachfolgend liefern wir euch die Freischaltbedingungen aller Trophäen und Erfolge. Die originale Reihenfolge der Errungenschaften ergibt durchaus Sinn, weshalb wir diese in der folgenden Tabelle beibehalten und nicht nach Bronze, Silber und Gold geordnet haben.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Ein neues Abenteuer Beginnt euer brandneues Abenteuer. Bronze 10 G Kampf der Götter Bereist den Olymp und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Wunsch im Dämmerlicht Bereist Twilight Town und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Unzertrennliche Freunde Bereist die Spielzeugkiste und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Liebe ist Magie Bereist das Königreich von Corona und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Kraft des Lachens Bereist Monstropolis und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Ein Akt wahrer Liebe Bereist Arendelle und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Waschechter Pirat Bereist die Karibik und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Den Unterschied ausmachen Bereist San Fransokyo und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Wieder zu Hause Bereist den Hundertmorgenwald und schließt die dortige Geschichte ab. Bronze 15 G Ein weiteres Kapitel abgeschlossen Schließt das Spiel ab und seht euch das Ende an. Gold 60 G Verborgene Könige Vervollständigt die Glücksembleme-Sektion des Gumifons.



Lösung: Ihr müsst alle Glücksembleme finden, die ihr nach dem Erreichen von Twilight Town fotografieren könnt. Gold 60 G Kenne deinen Feind Vervollständigt die Gegner-Sektion des Gumifons. Bronze 15 G Jeden Stein umgedreht Vervollständigt die Schätze-Sektion des Gumifons. Silber 40 G Meisterschmied Vervollständigt die Schmieden-Sektion des Gumifons. Silber 40 G Dass ich das noch erleben durfte! Vervollständigt die Spielrekorde-Sektion des Gumifons. Bronze 15 G Groß genug zum Fahren Benutzt zum ersten Mal eine Attraktion, um Gegner zu besiegen.



Lösung: Reiht ihr Kombos aneinander, erscheint über der Kommandoleiste eine oder mehrere Leisten. Diese Angriffe führt ihr mit Dreieck bzw. Y aus. Bronze 10 G Im Herzen verbunden Benutzt zum ersten Mal ein Koop-Kommando, um Gegner zu besiegen.



Lösung: Wählt im Kommandomenü den Reiter „Koop” aus. Das erste Koop-Kommando schaltet ihr beim Erreichen von Twilight Town frei. Bronze 10 G Hochmagier Wirkt zum ersten Mal Hochmagie. Bronze 10 G Springer Besiegt 1.000 Gegner. Bronze 10 G Läufer Besiegt 3.000 Gegner. Bronze 15 G Turm Besiegt 5.000 Gegner. Silber 40 G Bergungsspezialist Benutzt den Gumi-Jet, um 20 unterschiedliche Schätze zu finden. Bronze 15 G Sterngucker Benutzt den Gumi-Jet, um alle Konstellationen zu finden und zu fotografieren.



Lösung: Hiermit sind die Sternenbilder gemeint, die ihr mit dem Gumi-Jet fotografieren könnt. Die Sternenbilder erkennt ihr an den großen weißen Kugeln. Bronze 15 G Zenturio Erreicht mindestens 12.000.000 Punkte in „Verum Rex: Beat of Lead“.



Lösung: Schaut euch das Video unter den Tabellen an! Bronze 15 G Festtagstänzer Erreicht mindestens 70.000 Punkte beim „Festtagstanz“.



Lösung: Schaut euch das Video unter den Tabellen an! Bronze 15 G Schildraspel Erreicht mindestens 600.000 Punkte bei der „Frostigen Talfahrt“.



Lösung: Schaut euch das Video unter den Tabellen an! Bronze 15 G Datensammler Erreicht Rang A auf beiden Lichtsucherkursen. Bronze 15 G Mächtiges Schlachtschiff Rüstet die Leviathan maximal auf. Silber 40 G Ein wahrer Kapitän Versenkt 200 gegnerische Schiffe in der Karibik. Bronze 10 G Bitte lächeln! Schießt euer erstes Foto.



Lösung: Ihr könnt Fotos schießen, nachdem ihr Twilight Town erreicht habt. Bronze 10 G Bleibende Erinnerungen Behaltet 50 Fotos. Bronze 10 G Im Überfluss Sammelt sämtliche Arten von Zutaten ein. Bronze 15 G Angehender Meisterkoch Erhaltet eure erste „Exzellent“-Bewertung beim Kochen. Bronze 10 G Meisterkoch Erhaltet beim Zubereiten von jeder Gerichtart die Bewertung „Exzellent“. Silber 40 G Muskelgedächtnis Stellt in einem der „Klassisches Königreich“-Minispiele einen Punkterekord auf.



Lösung: In den Welten findet ihr klassische Spiele, die ihr auf dem Gumifon zocken könnt. Startet eines davon und stellt einen ersten, persönlichen Rekord auf. Bronze 10 G

Versteckte Trophäen und Erfolge

Wie bereits erwähnt, solltet ihr euch die versteckten Trophäen und Erfolge unten nur dann durchlesen, wenn ihr entweder schmerzfrei seid oder KH3 schon ein Mal durchgespielt habt.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Verbundene Herzen Versammelt die sieben Hüter des Lichts. Bronze 10 G Komme, was da wolle Werdet mit Kairi wiedervereint. Bronze 10 G Die alles entscheidende Schlacht Tretet die letzte Konfrontation mit Meister Xehanort an. Silber 40 G Puddingbändiger Schließt alle „Puddingreiche Sieben“-Missionen ab. Silber 40 G „Thermosphere“ Zerstört Schwarzgeist, die Geißel des Ozeans Dazwischen. Gold 60 G

Hinweis: Die folgenden Leitfaden-Videos sind in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner PowerPyx entstanden. Weitere Videos dieser Art findet ihr auf seinem verlinkten YouTube-Kanal.

„Zenturio” freischalten - Lösung mit Video

Wollt ihr die Trophäe „Zenturio” ergattern, müsst ihr zwölf Millionen Punkte im Minispiel „Verum Rex: Beat of Lead“ erreichen. Dieses könnt ihr in der Welt Toy Box starten, indem ihr den Game Store im „Galaxy Toys”-Spielwarenladen aufsucht. Interagiert einfach mit dem Controller an der Konsole, um das Minispiel zu starten.

Einen Highscore könnt ihr übrigens erst beim zweiten Durchlauf aufstellen - der erste Versuch ist an die Geschichte gebunden. Wir empfehlen euch, den blauen Roboter nur für den Anfang zu nutzen, bis ein lila Mech erscheint. Schießt den lila Roboter nieder und steigt hinein. Dieser verfügt nämlich über eine bessere Spezialwaffe. Die Strategie seht ihr im folgenden Leitfaden-Video:

„Festtagstänzer” freischalten - Lösung mit Video

Erreicht mindestens 70.000 Punkte beim „Festtagstanz“, um diese Trophäe zu erhalten. Begebt euch zum Königreich von Corona, nachdem ihr die Welt mit dem abschließenden Bosskampf beendet habt und reist zum Marktplatz, wo ihr im Rahmen der Geschichte bereits getanzt habt.

Sprecht hier mit Rapunzel und folgt der Strategie, die wir euch im folgenden Leitfaden-Video zeigen:

„Schildraspel” freischalten - Lösung mit Video

Auch für die Trophäe „Schildraspel” müsst ihr einen Highscore in einem Minispiel knacken. Erreicht mindestens 600.000 Punkte bei der „Frostigen Talfahrt“ in Arendelle. Wieder müsst ihr dieses Gebiet beendet haben, ehe ihr ein zweites Mal hier her reisen könnt.

Sprecht mit Elsa vor dem riesigen Eis-Schloss und schon könnt ihr das Minispiel starten. Hier ist die Strategie einfach: Versucht, den Multiplikator oben zu halten, indem ihr Kollisionen vermeidet. Ignoriert Schätze und konzentriert euch auf die Juwelen.

Obwohl es dieses Mal keine Trophäe für das Absolvieren der höchsten Schwierigkeit gibt, wird euch diese Trophäenliste vermutlich länger beschäftigen. Einige Herausforderungen nehmen viel Zeit in Anspruch und setzen einen umfangreichen „Grind” voraus.

Knackt ihr die 100%? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.