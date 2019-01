von: Spieletipps Team (28. Januar 2019)

Den Schließfächerraum erreicht ihr schon sehr früh in Resident Evil 2 Remake. Leider fehlen hier beim Terminal einige Tasten, sodass ihr die besten Items nicht sofort einsammeln könnt. Wo ihr Ersatztasten findet, erklären wir euch in diesem Guide!

Hier findet ihr die Ersatztaste

Die erste Ersatztaste ist gar nicht mal so weit vom Schließfächerraum entfernt. Dafür müsst ihr zurück in den Korridor gehen und diesem folgen. Steigt die Stufen der Treppe in das zweite Stockwerk hinauf und geht in den Duschraum. Auf der rechten Seite liegt ein tragbarer Tresor und darin ist die Ersatztaste.

Fundort des ersten tragbaren Tresors bzw. der ersten Ersatztaste.

Der zweite tragbare Tresor mit einer Taste

Die zweite Ersatztaste liegt ebenfalls in einem tragbaren Tresor. Der Fundort ist sogar ganz in der Nähe des Duschraums. Der Tresor liegt nämlich auf einer Waschmaschine in der Wäschekammer. Um die Wäschekammer öffnen zu können, benötigt ihr allerdings einen Karoschlüssel. Diesen erhaltet ihr im Laufe der Story in der Tiefgarage. Sobald ihr ihn besitzt, dürft ihr nicht vergessen, die Wäschekammer zu betreten.

Fundort des zweiten tragbaren Tresors bzw. der zweiten Ersatztaste.

Die Belohnungen im Schließfächerraum

Im Schließfächerraum gibt es insgesamt 5 Fächer, die nette Items beinhalten. Um sie zu öffnen, müsst ihr lediglich die entsprechenden Nummern am Terminal eingeben.

106 - Film

109 - Pistolenmunition

103 - Kampfmesser (eine Taste wird benötigt)

208 - Flintenmunition/Brandgranaten (eine Taste wird benötigt)

203 - Gürteltasche (beide Tasten werden benötigt)

Gibt es Lösungen für die tragbaren Tresore?

Wenn ihr einen tragbaren Tresor untersucht, müsst ihr ein kleines Rätsel lösen, um den Tresor öffnen zu können. Dabei gilt es die verschiedenen Tasten so zu drücken, dass die Lichter nacheinander aufleuchten. Die Tastenrätsel werden zufällig generiert, sodass es keine einheitlichen Lösungen gibt. Ihr werdet ein paar Versuche benötigen, aber letztlich solltet ihr es problemlos hinbekommen.