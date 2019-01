von: Spieletipps Team (28. Januar 2019)

In Resident Evil 2 Remake gibt es viele Türen, die nur mit besonderen Schlüsseln geöffnet werden können. Den Pik- und Karoschlüssel findet ihr problemlos im Laufe des Spiels, doch der Herz- und Kreuzschlüssel sorgen für Verwirrung – wir klären euch auf!

Wo ist bloß der Herz- bzw. Kreuzschlüssel?

Ihr seid schon kurz vor dem Ende des Spiels und fragt euch, warum es noch unentdeckte Räume im Polizeirevier gibt? Vermutlich habt ihr alles gründlich untersucht, aber es fehlt trotzdem jede Spur vom Herz- bzw. Kreuzschlüssel?

Das liegt daran, dass ihr in eurer Kampagne keinen Herz- bzw. Kreuzschlüssel finden könnt. Der Herzschlüssel ist nur in der Claire-Kampagne und der Kreuzschlüssel nur in der Leon-Kampagne enthalten. Die entsprechenden Türen könnt ihr also nur exklusiv in den jeweiligen Kampagnen öffnen.

Fundort des Herzschlüssel für Claire

Falls ihr in die Claire-Kampagne spielt und den Herzschlüssel sucht: Im Laufe der Story erreicht ihr über die Tiefgarage das Chefbüro. Über die südliche Tür kommt ihr in einen Gang, der zum Privatansammlungszimmer führt. Hier findet ihr ein Relief, das ihr untersuchen müsst, um den Herzschlüssel zu erhalten.

Hier findet ihr den Herzschlüssel in der Claire-Kampagne.

Fundort des Kreuzschlüssel für Leon

Ähnlich wie bei Claire, müsst ihr den Part in der Tiefgarage abschließen. Dann könnt ihr dank der Winde im Ostbereich des Polizeireviers das dritte Stockwerk erreichen und so auf das Dach gelangen. Von dort aus klettert ihr nach unten (Leon stürzt) und geht dann in den Heizraum. An einem Whiteboard hängt hier der Kreuzschlüssel.

Hier findet ihr den Kreuzschlüssel in der Leon-Kampagne.

Welche Räume verpasst ihr?

Obwohl ihr einen der angesprochenen Schlüssel nicht erhalten könnt, verpasst ihr eigentlich nicht viel. Herz- und Kreuzschlüssel werden benötigt, um in den Akten-, Beobachtungs-, und Vernehmungsraum zu gelangen. Diese Räume könnt ihr sowohl mit Leon als auch mit Claire betreten – nur eben durch andere Eingänge. Wenn ihr mit Leon spielt, könnt ihr aber das Chefbüro und die anliegenden Räume nicht erkunden.

