von: Spieletipps Team (29. Januar 2019)

Freischaltbares: Unendlich Munition, The 4th Survivor und Tofu

Freischaltbare Schießeisen mit unendlich Munition sind in der beliebten Zombie-Serie gang und gäbe, sodass ihr einige davon auch in Resident Evil 2 Remake freispielen könnt. Darüber hinaus ist das Original für den ulkigen Tofu-Charakter bekannt, der auch im Remake spielbar ist. Wie ihr diese Dinge und mehr freischalten könnt, erklären wir euch in diesem Guide!

The 4th Survivor, HUNK und Tofu freischalten

HUNK ist der spielbare Charakter im Zusatzmodus „The 4th Survivor“. Hierbei startet ihr in der Kanalisation und müsst das Eingangstor im Polizeirevier erreichen, um erfolgreich zu flüchten. Dutzende Zombies und Monster wollen das jedoch verhindern.

„The 4th Survivor“ schaltet ihr frei, nachdem ihr die Kampagne und die darauffolgende „2. Mal“-Kampagne abschließt. Den alternativen Charakter Tofu dürft ihr in dem Bonus-Modus spielen, wenn ihr „The 4th Survivor“ einmal beendet habt. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich, wenn ihr Tofu als Spielfigur auswählt.

Ihr wolltet schon immer mal als ein Tofu-Block spielen? Resident Evil 2 Remake macht es möglich.

Unendlich Munition freischalten

Wenn ihr in das Pausenmenü geht, könnt ihr über „Herausforderungen“ eine Liste mit Challenges aufrufen, die ihr im Spiel abschließen könnt. Viele davon belohnen euch zudem mit Figuren oder Konzeptzeichnungen.

Einige davon schalten aber auch Waffen mit unendlicher Munition frei. Die genauen Herausforderungsbedingungen und Belohnungen sind aber oftmals geheim. Nachfolgend schaffen wir diesbezüglich Klarheit.

Unendlich Munition für die Samurai Edge Originalmodell : Schließt die Leon- oder Claire-Kampagne auf „Standard“ oder „Veteran“ mit dem S-Rang ab. Auf „Standard“ wird euch der S-Rang verliehen, wenn eure Spielzeit am Ende unter 3 Stunden (A-Kampagne) bzw. 2:30 Stunden (B-Kampagne) bleibt.

Unendlich Munition für die LE 5 : Schließt die Leon- oder Claire-Kampagne auf „Veteran“ mit dem S-Rang ab. Der S-Rang wird euch verliehen, wenn eure Spielzeit am Ende unter 2:30 Stunden (A-Kampagne) bzw. 2:00 Stunden (B-Kampagne) bleibt.

Unendlich Munition für den Raketenwerfer : Schließt eine der beiden Leon-Kampagnen auf „Veteran“ in unter 2 Stunden ab. Darüber hinaus dürft ihr nur dreimal speichern und Bonus-Waffen, die unendlich Munition besitzen, sind verboten.

Unendlich Munition für die Minigun : Schließt eine der beiden Claire-Kampagnen auf „Veteran“ in unter 2 Stunden ab. Darüber hinaus dürft ihr nur dreimal speichern und Bonus-Waffen, die unendlich Munition besitzen, sind verboten.

Verbessertes Kampfmesser:: Sammelt alle 15 „Mr. Raccoon“-Figuren. Der verlinkte Guide zeigt euch die Fundorte. Ihr müsst die Figuren nicht in einem Durchlauf finden – der Fortschritt wird Spielstand-übergreifend gesichert. Das verbesserte Messer ist zwar unzerstörbar, aber ihr könnt es nach wie vor verlieren, wenn ihr es in einem Monster stecken lasst. Vergesst also nicht, es aus dem Monster zu ziehen, falls ihr es für einen Konter benutzt habt.

