Konstellationen: Fundorte aller Sternbilder im Video

von: Spieletipps Team (30. Januar 2019)

Düst ihr in Kingdom Hearts 3 mit dem Gumi-Jet von einer zur anderen Welt, könnt ihr sogenannte Konstellationen finden, die Sternbilder darstellen. In den drei Galaxien gibt es jeweils drei Konstellationen und wir zeigen euch hier die Fundorte aller Sternbilder im Video.

Am Steuer eures Gumi-Jets solltet ihr immer Ausschau nach großen, weißen Kugeln zwischen all den Meteoriten halten. Den ersten Hinweis auf Konstellationen erhaltet ihr nämlich nicht gleich bei eurem ersten Flug durch das All.

Erst wenn ihr die Kamera zückt, werden die Bilder der Konstellationen sichtbar.

Konstellationen finden und fotografieren

Findet ihr alle neun Konstellationen, werdet ihr mit der Trophäe „Sterngucker” belohnt. Ihr müsst allerdings bis zur letzten Welt spielen, weil ihr dann erst in die dritte Galaxie gelangt. Sternenkonstellationen bringen euch einige nützliche Boni wie neue Gumi-Missionen oder Baupläne für euren Jet.

Findet ihr ein Sternbild, zückt ihr die Kamera und macht ein Foto von der Konstellation. In einigen Fällen müsst ihr den Kamera-Winkel etwas anpassen, damit die Kugeln auch als Sternbild registriert werden. Erst mit gelbem Rand zählt die Konstellation als gefunden. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

In diesem Video zeigen wir euch die Fundorte aller neun Sternbilder in Kingdom Hearts 3:

Das Video ist in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner PowerPyx entstanden. Ähnliche Videos dieser Art findet ihr auf seinem YouTube-Kanal.

Liste aller Sternbilder mit Timecodes für das Video

Habt ihr schon ein paar Sternenkonstellationen gefunden und seid nur noch auf der Suche nach speziellen Bildern im All, dann wird euch die folgende Tabelle aller Konstellationen weiterhelfen:

Konstellationen Galaxien Timecodes Mogry Sternenlichtpfad 0:05 Bomber Sternenlichtpfad 1:02 Kaktor Sternenlichtpfad 1:54 Imp Nebelfluss 2:38 Tomberry Nebelfluss 3:50 Endymion Nebelfluss 4:51 Ultros Finsternis 5:38 Bismarck Finsternis 6:15 Omega Finsternis 7:47

Wie bereits erwähnt, lohnt sich die Suche nach den Konstellationen nicht nur aufgrund der Trophäe „Sterngucker”, sondern auch wegen der Baupläne und Missionen. Ihr verbessert damit euren Gumi-Jet ungemein und werdet auch alle anderen Geheimnisse leichter freischalten.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.