Goldene Ballons und ihre Fundorte auf der Karte (Season 7, Woche 9)

von: Spieletipps Team (31. Januar 2019)

Zehn goldene Ballons sollt ihr in Woche 9 der siebten Season zum Platzen bringen. Die Herausforderung in Fortnite ist schnell erledigt, wenn ihr unsere Bilderstrecke mit Fundorten aller goldenen Ballons zur Hilfe nehmt.

„Bringt zehn goldene Ballons zum Platzen.”, verlangt die Herausforderung aus Woche 9 von euch. Das wird kein Problem mit unserer umfangreichen Bilderstrecke, die wir weiter unten mit euch teilen.

Zehn dieser goldenen Ballons müsst ihr finden und zum Platzen bringen.

Goldene Ballons und wo ihr sie findet

Die goldenen Ballons sind teilweise ziemlich gut versteckt, weshalb wir euch eine Bilderstrecke liefern möchten, die euch jeden einzelnen Fundort zeigt. Vorher müssen wir euch aber noch darauf hinweisen, das goldene Ballons in unserer Galerie silber sind.

Das liegt daran, weil wir sie auf der Spielwiese gesucht haben. Erst in einem regulären Spiel zählen die geplatzten Ballons für die Herausforderung. Lasst euch davon also nicht täuschen und sucht in der folgenden Bilderstrecke nach allen goldenen Ballons:

Auch wenn ihr die ungefähren Standorte kennt, sind die goldenen Ballons nicht immer gleich zu sehen. Einer ist in den Bäumen versteckt, ein anderer Ballon wird erst sichtbar, wenn ihr ein paar Holzplanken abbaut.

Einige goldene Ballons sind sogar nur dann erreichbar, wenn ihr direkt auf dem Fundort landet oder euch einen Weg hinauf baut.

Erinnert ihr euch noch an den unglaublichen Raketenstart in Fortnite? Wir haben es festgehalten:

Wir empfehlen euch natürlich, etwas Munition zu sparen und die Spitzhacke zum zerstören der goldenen Ballons zu nutzen. So vermeidet ihr auch unnötigen Krach, wenn ihr nicht gerade eine schallgedämpfte Waffe dabei habt.