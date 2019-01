Tanzt auf einer Sonnenuhr, einer Kaffeetasse und einem Hundekopf (Season 7, Woche 9)

von: Spieletipps Team (31. Januar 2019)

Was wäre Fortnite ohne seine Tanz-Emotes? Dieses Mal müsst ihr im Rahmen der Herausforderung aus Woche 9 der siebten Season auf einer Sonnenuhr, einer Kaffeetasse und einem Metall-Hundekopf tanzen, um Sterne zu kassieren. Wir verraten euch, wo genau ihr die drei gesuchten Orte findet.

„Tanzt auf Sonnenuhr, Kaffeetasse und Hundekopf.” So bzw. etwas gekürzt lautet die Herausforderung aus Woche 9. Bei den gesuchten Orten handelt es sich um große Naturphänomene, die dem Aussehen der genannten Objekte sehr nahe kommen.

Tanzt auf einer Sonnenuhr! (Phase 1/3)

Die Sonnenuhr befindet sich zwischen Fatal Fields und Paradise Palms. Genau westlich von dem kleinen Tümpel müsst ihr auf dem Berg landen und ein beliebiges Emote auswählen. Wir zeigen euch hier im Bild, wo genau ihr nach der Sonnenuhr suchen müsst.

Phase 1: Die Sonnenuhr könnt ihr schon aus der Luft gut erkennen.

Tanzt auf einer Kaffeetasse (Phase 2/3)

Habt ihr die erste Phase abgeschlossen, müsst ihr die Kaffetasse beim Diner nördlich von Dusty Divot finden. Baut euch hinauf oder landet im besten Fall direkt darauf und tanzt eine geschmeidige Runde. Solltet ihr die Kaffeetasse nicht gleich finden, hilft euch dieses Bild weiter:

Phase 2: Die Kaffeetasse steht beim Parkplatz des Diners.

Tanzt auf einem Metall-Hundekopf (Phase 3/3)

Die dritte und letzte Phase schickt euch auf die Suche nach einem Metall-Hundekopf. Diesen findet ihr passenderweise in Junk Junction. Das Schild mit dem Hundekopf wird von einem gelben Bagger in die Höhe getragen. Wo genau ihr die letzte Phase abschließt, seht ihr in diesem Bild:

Phase 3: Besucht Junk Junction und bahnt euch einen Weg hinauf auf das Hundekopf-Schild.

Die drei Fundorte und Phasen sind schnell gefunden bzw. abgeschlossen, wenn ihr die Bilder oben nutzt. Sonnenuhr, Kaffeetasse und Metall-Hundekopf sind kaum zu übersehen.

