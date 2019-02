von: Spieletipps Team (01. Februar 2019)

Wer in Kingdom Hearts 3 seine Schlüsselschwerter verbessern will, muss zunächst Fluorit farmen. Später reicht dieses gewöhnliche Schmiedematerial nicht mehr aus und Damast wird für weitere Upgrades benötigt. Wir verraten euch, wie und wo ihr Fluorit und Damast farmen könnt.

Für Upgrades besucht ihr den Mogry-Laden und wählt die Optionen „Schmieden” und „Schlüsselschwerter" aus. Da ihr bis zu drei Waffen gleichzeitig tragen könnt, solltet ihr alle mit Schmiedematerialien wie Fluorit oder Damast verbessern.

Fluorit und Damast sind mit die wichtigsten Schmiedematerialien in Kingdom Hearts 3.

Fluorit finden und farmen

Neben anderen Schmiedematerialien wie Energiesplitter, werdet ihr für die ersten Upgrades immer wieder Fluorit benötigen. Und gerade am Anfang eurer Reise ist dieses wertvolle Material ziemlich rar. Erst, wenn ihr das „Königreich von Corona” abgeschlossen habt, könnt ihr Fluorit im Mogry-Laden kaufen. So kommt ihr an genügend Fluorit:

Fluorit in Truhen: In KH3 gibt es zahlreiche Schätze, die über alle Welten verteilt sind. In den kleinen und großen Truhen findet ihr ab und zu auch Fluorit. Allerdings beschränkt sich dieser Fund eher auf die früheren Welten wie „Olymp”, „Twilight Town” oder „Spielzeugkiste”, da Fluorit später durch das wertvollere Damast ersetzt wird. Fluorit im All: Wollt ihr neue Welten bereisen, düst ihr mit dem Gumi-Jet durch das All. Hier findet ihr immer wieder kleine Asteroiden, die blaue Risse aufweisen. Diese könnt ihr mit den Kanonen eures Jets zerstören. Das ist eine der besten Möglichkeiten, wenn ihr Fluorit farmen wollt, weil in allen drei Galaxien Fluorit erscheinen kann und ihr auch andere nützliche Gegenstände oder Baupläne beim Zerstören der Asteroiden erhaltet. Außerdem erscheinen die Asteroiden immer wieder, wenn ihr eine Welt bereist und wieder ins All zurückkehrt. Fluorit im Mogry-Laden: Wie bereits erwähnt, könnt ihr Fluorit im Mogry-Laden für 500 Taler kaufen, wenn ihr das „Königreich von Corona” bereist und die dortige Geschichte abgeschlossen habt.

Links seht ihr eine Schatzsphäre, rechts zerbrechliche Asteroiden. Beide können euch Fluorit und Damast liefern.

Haben eure Schlüsselschwerter eine bestimmte Stufe erreicht, wird Fluorit als Schmiedematerial nicht mehr genügen. An dieser Stelle müsst ihr Damast farmen, um die besten Upgrades freizuschalten. Wir helfen euch bei der Suche!

Damast farmen leicht gemacht

Damast ist seltener als Fluorit und wird nur in den letzten beiden Galaxien auftauchen. Allerdings verändern sich die Farming-Methoden für Damast kaum, was euch die Suche nach dem Schmiedematerial etwas erleichtert. So gehts:

Damast in Truhen: Die ersten Truhen, die euch Damast liefern, stehen im „Königreich von Corona” (das Video unten hilft euch beim Farmen). Auch in „Monstropolis” oder „Arendelle” findet ihr Damast. Früher werdet ihr das verbesserte Schmiedematerial nicht in Kisten finden. Damast im All: Asteroide können auch Damast fallen lassen, allerdings erst in der zweiten und dritten Galaxie. In „Sternenlichtpfad” gibt es lediglich Fluorit. Auch für Damast empfiehlt sich diese Methode am meisten, da ihr einfach zu einer beliebigen Welt reisen könnt und schon spawnen neue Asteroide. In der Galaxie „Nebelfluss” gibt es zudem eine Schatzsphäre, die euch gleich drei Mal Damast spendiert. Schatzsphären sind die riesigen, goldenen Kugeln, die ihr durch Beschuss der Zahnräder und Schaltkreise öffnen könnt.

Gerüchten zufolge, soll Damast ebenfalls beim Mogry-Laden erwerbbar sein, wenn ihr die Welt „Arendelle” abgeschlossen habt. Diese These können wir allerdings bis jetzt nicht bestätigen.

Im Video zeigen wir euch alle Schätze im Königreich von Corona. Etwa Damast ist auch dabei:

Konntet ihr Fluorit und Damast finden? War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.