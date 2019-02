Geheimes Ende freischalten (ohne Spoiler!)

von: Spieletipps Team (01. Februar 2019)

Ihr habt Kingdom Hearts 3 schon durchgespielt und würdet euch über ein geheimes Ende freuen? Dann haben wir gute Neuigkeiten für euch. Seit Update 1.01 könnt ihr nämlich ein geheimes Ende freischalten, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt.

Wichtig: Um Spoiler zu vermeiden, haben die Entwickler von KH3 das geheime Ende erst mit Update 1.01 eingeführt. Stellt sicher, dass ihr den neuesten Patch installiert habt, ansonsten werdet ihr die alternative Endsequenz niemals sehen.

Ein geheimnes Ende in Kingdom Hearts 3? Da schaut selbst Sora ziemlich verdutzt.

Bedingungen für ein geheimes Ende

Kennt ihr die „Kingdom Hearts”-Spiele, wird es euch sicherlich nicht überraschen, dass es ein geheimes Ende gibt. Schon früher haben alternative Endsequenzen auf ein mögliches neues Abenteuer von Sora und seinen Freunden hingewiesen. Wollt ihr das geheime Ende von KH3 freischalten, müsst ihr allerdings einiges an Zeit einplanen.

Habt ihr die Reise beendet, werdet ihr einen Spielstand anlegen können, der direkt vor dem letzten Bosskampf stattfindet. Ihr habt also auch nach dem Durchspielen die Möglichkeit, das geheime Ende freizuschalten, indem ihr Glücksembleme fotografiert.

Im Hintergrund seht ihr das versteckte Micky-Symbol hellblau markiert. Diese sind der Schlüssel zum versteckten Ende.

Diese Sammelobjekte sehen aus wie der Kopf von Micky Maus und sind überall in den Welten verteilt zu finden. Die Fundorte aller Glücksembleme zeigen wir euch in einem anderen Guide, den wir euch an dieser Stelle wärmstens empfehlen können. Mit diesem werdet ihr das geheime Ende viel schneller freischalten können.

Die Foto-Funktion eures Gumi-Fons schaltet ihr übrigens erst frei, wenn ihr Twilight Town zum ersten Mal besucht habt. Nach ein bis zwei Stunden Spielzeit sollte das geschehen.

Sucht ihr alle Micky-Maus-Köpfe in Twilight Town, dann wird euch das folgende Video helfen:

Wie viele Glücksembleme ihr für ein geheimes Ende finden müsst, ist vom Schwierigkeitsgrad abhängig. Spielt ihr auf „Leicht”, müsst ihr sogar alle 90 Micky-Maus-Köpfe finden. Auf „Normal” und „Schwer” verringert sich die Anzahl glücklicherweise. Bisher ist allerdings nicht bekannt, wie viele Fundstücke ihr auf diesen Stufen genau finden müsst.

Womöglich müsst ihr den letzten Bosskampf erneut absolvieren, nachdem ihr genügend Glücksembleme gefunden habt, um ein geheimes Ende auslösen zu können. An dieser Stelle möchten wir euch auch gar nicht zu viel verraten und jegliche Spoiler vermeiden. Also ran an die Suche nach den versteckten Micky-Köpfen!

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge?