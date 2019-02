Alle Trophäen und Erfolge im Leitfaden

von: Spieletipps Team (12. Februar 2019)

Ein mysteriöser Würfel verwandelt Helden in Jump Force in unkontrollierbare Tötungsmaschinen. Ihr schließt euch der J-Force an, bekämpft die Bedrohung und erhaltet dafür massenweise Trophäen und Erfolge. Wir listen euch hier alle Errungenschaften auf und liefern euch Tipps zu ausgewählten Trophäen und Erfolgen.

Der Launch-Trailer zu Jump Force kündigt die neue Bedrohung an. Schaut mal rein:

Trophäen und Erfolge in Jump Force

Dieses Mal gibt es sowohl 50 Trophäen als auch 50 Erfolge, die so gut wie alle Modi und Features des Spiels einbeziehen. Wollt ihr alle Errungenschaften haben, müsst ihr alle Kapitel der Geschichte abschließen, mindestens einen Charakter auf Level 70 verbessern, 100 oder mehr Online-Partien spielen oder eine Million Gold verdienen. Spielt ihr auf der PS4, wird euch diese Auflistung aller Trophäen interessieren:

Bronze-Trophäen: 36

36 Silber-Trophäen: 11

11 Gold-Trophäen: 2

2 Platin-Trophäen: 1

Die Trophäen und Erfolge verraten euch keinerlei Details der Geschichte. Auch die Reihenfolge haben wir beibehalten, da sie durchaus Sinn ergibt. Die Freischaltbedingungen aller Trophäen und Erfolge findet ihr hier:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Das aufkeimende Böse Kapitel 1 abgeschlossen. Bronze 15 G Der größte Schurke Kapitel 2 abgeschlossen. Bronze 15 G Die mysteriöse Frau Kapitel 3 abgeschlossen. Bronze 15 G Hinterlistige Pläne Kapitel 4 abgeschlossen. Bronze 15 G Kopie-Chaos Kapitel 5 abgeschlossen. Bronze 15 G Verdrehte Gefolgschaft Kapitel 6 abgeschlossen. Bronze 15 G Schöpfung Kapitel 7 abgeschlossen. Bronze 15 G Der Puppenspieler Kapitel 8 abgeschlossen. Bronze 15 G Licht & Schatten Kapitel 9 abgeschlossen. Gold 50 G Kriegerlehrling Freie Mission im Schwierigkeitsgrad „Leicht“ einmal oder öfter abgeschlossen.



Lösung: Geht zum Missions-Schalter und wählt hier „Freie Missionen“ aus. Bronze 15 G Vollwertiger Ritter Freie Mission im Schwierigkeitsgrad „Normal“ einmal oder öfter abgeschlossen. Bronze 15 G Erfahrener Kämpfer Freie Mission im Schwierigkeitsgrad „Schwer“ einmal oder öfter abgeschlossen. Bronze 15 G Auf dem Zenit des Ruhms Freie Mission im Schwierigkeitsgrad „Sehr schwer“ einmal oder öfter abgeschlossen. Bronze 15 G An vorderster Front Freie Mission im Schwierigkeitsgrad „Profi“ einmal oder öfter abgeschlossen. Bronze 15 G Lehre abgeschlossen 10-mal oder öfter S-Rang bei leichten Freien Missionen erhalten. Silber 30 G Geborener Kämpfer 10-mal oder öfter S-Rang bei normalen Freien Missionen erhalten. Silber 30 G Meisterkrieger 10-mal oder öfter S-Rang bei schweren Freien Missionen erhalten. Silber 30 G Meister deiner Kampfkunst 10-mal oder öfter S-Rang bei sehr schweren Freien Missionen erhalten. Silber 30 G Spitzenkämpfer 10-mal oder öfter S-Rang bei Freien Missionen für Profis erhalten. Gold 50 G Ausblick 100 oder mehr verschiedene Freie Missionen abgeschlossen. Silber 30 G Der Kampf deiner Träume Zusätzliche Mission einmal oder öfter abgeschlossen.



Lösung: Geht zum Missions-Schalter und wählt hier „Zusätzliche Missionen“ aus. Bronze 15 G Hab mich nur mal aufgewärmt! Mit einem Avatar Level 10 oder höher erreicht. Bronze 15 G Hohe Ziele Mit einem Avatar Level 70 oder höher erreicht. Silber 30 G Vereinigt euch! Mit 10 Unterstützungscharakteren Level 10 oder höher erreicht. Bronze 10 G Verlässliche Gefährten Mit 10 Unterstützungscharakteren Level 70 oder höher erreicht. Silber 30 G Aufwertungslehrling Aufwertung am Aufwertungstresen einmal oder öfter vorgenommen. Bronze 15 G Modemeister 50 oder mehr Avatar-Outfit-Teile errungen. Bronze 15 G Meister der Titel 50 oder mehr Titel errungen. Bronze 15 G Meister der Fertigkeiten 50 oder mehr Fertigkeiten errungen. Bronze 15 G Meister der Fertigkeitenmodulation 30 oder mehr Fertigkeitenmodulationen erhalten. Bronze 15 G Meister der J-Fähigkeiten 50 oder mehr J-Fähigkeiten errungen. Bronze 15 G Meister der Unterstützungsfähigkeiten 50 oder mehr Unterstützungsfähigkeiten errungen. Bronze 15 G Der Kampf beginnt Ranglistenpartie einmal oder öfter gewonnen. Bronze 15 G Der Vorhang hebt sich Freundschaftspartie einmal oder öfter gewonnen. Bronze 10 G Zusammen kämpfen wir 30 oder mehr Onlinepartien bestritten. Bronze 15 G Unsere Bande 100 oder mehr Onlinepartien bestritten. Silber 30 G Ist etwas Schönes passiert? 10-mal oder öfter Gegenstände erhalten. Bronze 15 G Glücksstern 1000-mal oder öfter Gegenstände erhalten. Silber 30 G Herausforderer Andere Spieler 10-mal oder öfter herausgefordert.



Lösung: Seht ihr in der Lobby einen anderen Spieler, könnt ihr ihn mit Kreis bzw. B ansprechen. Im Menü könnt ihr ihn jetzt zu einem Kampf herausfordern. Bronze 15 G Unterstützer Insgesamt mehr als 1.000.000 Gold ausgegeben. Bronze 15 G König der Münze Insgesamt mehr als 1.000.000 Gold erhalten. Bronze 15 G Eine Armee aufstellen Alle Plätze in voreingestellten Teams registriert. Bronze 15 G Du kämpfst für deine Freunde 10 oder mehr Verbrauchsgegenstände genutzt. Bronze 15 G Geist der Zusammengehörigkeit 50 oder mehr Verbrauchsgegenstände genutzt. Silber 20 G Freundschaftsbande 500 SP oder mehr erreicht, für das Erhalten von Unterstützungsfähigkeiten. Bronze 15 G Früchte der Freundschaft 1000 SP oder mehr erreicht, für das Erhalten von Unterstützungsfähigkeiten. Bronze 15 G Diese Party fängt grade erst an! 10-mal oder öfter Emotionen ausgeführt.



Lösung: Haltet in der Hub-Welt L1 bzw. LB gedrückt, und wählt mit dem linken Stick ein beliebiges Emote aus. Bronze 15 G Fanfare 100-mal oder öfter Emotionen ausgeführt. Silber 30 G Jump Force Alle Trophäen/Erfolge errungen. Platin 50 G

Wie für ein Beat'em Up japanischer Entwickler üblich, müsst ihr für einige Trophäen und Erfolge ordentlich viel Zeit aufbringen. Öfter den S-Rang zu erreichen, oder 1.000.000 Millionen Gold zu verdienen könnte schon etwas dauern.

