Schnell leveln und Sora auf Stufe 99 bringen

von: Spieletipps Team (13. Februar 2019)

Wenn Sora und seine Mitstreiter Donald und Goofy in Kingdom Hearts 3 schnell leveln soll, müsst ihr euch nur an einige Tricks halten, die wir euch in diesem Guide zeigen wollen. Die Methoden zum Farmen von Erfahrungspunkten sind dabei erst im Endgame effektiv.

Wer schnell leveln will, sollte die Geschichte bereits abgeschlossen und im besten Fall die Ultima-Waffe geschmiedet haben. Vorher werdet ihr nur wenig Erfahrungspunkte verdienen und Stufen aufsteigen.

Wenn ihr schnell leveln wollt, sind diese Kampfportale in allen Welten immens wichtig.

45.000 Erfahrungspunkte pro Minute farmen

Wollt ihr schnell leveln, können wir euch die Kampfportale empfehlen. Diese Instanzen schaltet ihr aber erst frei, nachdem ihr den letzten Boss besiegt und damit die Geschichte von Kingdom Hearts 3 abgeschlossen habt.

Kampfportale werden mit einem Schwierigkeitsgrad versehen und können beliebig oft wiederholt werden. Da ihr zu diesem Zeitpunkt schon gut ausgerüstet seid, werden euch die Kampfportale dennoch wenig Mühe machen.

Für die erste Methode, benötigt ihr nicht zwingend die Ultima-Waffe, sie wird den Vorgang aber immens erleichtern und beschleunigen. Reist nach Arendelle und startet im „Eislabyrinth” (Mittlere Ebene). Geht nun wie folgt vor, um schnell leveln zu können:

biegt direkt links ab und folgt dem Weg nach oben, indem ihr euren Fokussprung nutzt

oben angekommen geht ihr links durch den ersten Eingang und ignoriert die Brücke in der Mitte und den Weg rechts

in dem großen Saal findet ihr eine blaue Kugel mit Splittern - das ist das Kampfportal Nummer 9

Drückt jetzt R1 + X bzw. RB + A, um die Fokusattacke der Ultima-Waffe einzusetzen, die alle kleineren Gegner mit nur einem Schlag ausschalten wird

alternativ könnt ihr die Feinde auch anderweitig erledigen, ihr benötigt dadurch aber wesentlich mehr Zeit

In einigen Fällen taucht noch ein Miniboss in diesem Kampfportal auf. Diesen müsst ihr noch erledigen, ehe ihr die 45.000 Erfahrungspunkte kassiert. In wenigen Minuten steigt ihr so gleich mehrere Stufen auf.

Eine Zusammenfassung der KH3-Geschichte liefert euch dieses bunte Emoji-Video:

Knapp 2 Millionen XP pro Stunde verdienen

Eine weitere Möglichkeit, schnell an XP zu kommen, bietet euch das allererste Kampfportal im Olymp. Ihr findet es in, indem ihr in das Gebiet „Götterhalle” (Reich der Götter) reist und nach dem Spawn rechts durch das große Tor lauft.

Hier haltet ihr euch weiter rechts und springt hinunter, wo ihr das blaue Kampfportal am Boden schon sehen könnt. Der Vorteil an diesem Kampfportal ist der geringe Schwierigkeitsgrad. Schnell leveln wird euch hier leicht fallen.

Die Strategie für mehr Erfahrungspunkte gleicht der von oben. Mit der Ultima-Waffe schließt ihr diese Instanz sogar in unter einer Minute ab. Dieses Schlüsselschwert ist aber nicht zwingend notwendig. Erledigt einfach alle Gegner und wiederholt dieses Kampfportal beliebig oft.

Als zusätzliche Belohnung erhaltet ihr die Trophäe Maximale Stufe, wenn Sora Stufe 99 erreicht hat.

