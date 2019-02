Alle Trophäen und Erfolge im Leitfaden

von: Spieletipps Team (13. Februar 2019)

In Hope County haben es sich die Zwillinge Mickey und Lou gemütlich gemacht. Wollt ihr in Far Cry - New Dawn alle Trophäen und Erfolge freischalten, kommt ihr an den beiden Unruhestiftern nicht vorbei. Wir listen euch die Errungenschaften auf und liefern euch bald Tipps und Videos zu ausgewählten Trophäen und Erfolgen.

Trophäen und Erfolge in Far Cry - New Dawn

Habt ihr den Vorgänger gespielt, wird euch sicherlich keine der 51 Trophäen und 50 Erfolgen großartig überraschen. Wollt ihr die Platin-Trophäe ergattern oder die 100% Gamerscore knacken, müsst ihr Schatzsuche-Missionen abschließen, alle Helfer rekrutieren, alle Außenposten befreien (Überraschung!) oder zehn Schläger mit einem Sägeblattwerfer töten. Auf der PS4 sieht die Verteilung dann wie folgt aus:

Bronze-Trophäen: 38

38 Silber-Trophäen: 10

10 Gold-Trophäen: 2

2 Platin-Trophäen: 1

Aufgrund von Spoilern haben wir versteckte Trophäen in einer zweiten Tabelle weiter unten aufgelistet. Für eine bessere Übersicht haben wir die Beschreibungen etwas gekürzt:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Ehrenamtlicher Kundschafter Sammelt 10 Mal Aufklärungsdaten, indem ihr mit Wiki-Bean-ia-Spähern sprecht. Nur Host. Bronze 10 G Meins! Plündert eine Vorratslieferung der Highwaymen. Bronze 10 G Jäger und Sammler Sammelt 15 Pflanzen, die in Hope County wachsen. Bronze 10 G Wiederverwendbar Plündere einen Außenposten. Ihr könnt ihn jederzeit erneut erobern. Nur Host. Bronze 10 G Teil-Weise richtig Verbessert Prosperity zum ersten Mal, indem ihr in die Infrastruktur investiert. Nur Host. Bronze 15 G Meine kleine Festung Macht Prosperity besser als je zuvor! Baut alle verfügbaren Infrastruktur-Verbesserungen. Nur Host. Bronze 15 G Seitenwagen-Sidekick Fahrt insgesamt 5 Minuten mit Timber. Aber bringt ihn nicht zum Tierarzt. Bronze 10 G Weißes Gold Beschlagnahmt einen Ethanol-Tankwagen und bringt ihn zu einem eurer Außenposten. Bronze 15 G Wer suchet, der findet. Schließt 3 Schatzsuche-Missionen ab. Nur Host. Bronze 15 G Panzerknacker Knackt 5 Safes. Bronze 10 G Wie sieht‘s aus, Doc? Stellt 10 Erste-Hilfe-Sets her. Bronze 10 G Töten oder getötet werden Tötet ein mutiertes Tier. Bronze 20 G Audiophil Findet alle versteckten MP3-Player. Nur Host. Bronze 20 G Haut Couture Sammelt mindestens eine Haut von jeder Tierart in Hope County. Bronze 15 G Waffenschmied Stellt 3 Waffen her. Bronze 10 G Für den An-Fang Fangt erfolgreich einen Fisch jeder Art in Hope County. Bronze 10 G Rette deinen Schinken Rekrutiert Horatio. Nur Host. Bronze 10 G Zisch! Verwendet 3 Rauchgranaten. Bronze 10 G Es ist sehr effektiv! Schießt einem Vollstrecker mit panzerbrechender Munition in den Kopf. Bronze 15 G Zu zweit ist man weniger alleine Schließt 3 Expeditionen mit einem Coop-Partner ab. Bronze 10 G Mit einem Messer zur Schießerei kommen Tötet 25 Gegner mit beliebigen Takedowns. Setzt euer Schienennagel-Messer sinnvoll ein. Bronze 10 G Tapferer Captain Tötet euren ersten Vollstrecker. Bronze 20 G Gut gemacht, Captain! Töte 5 Gegner, indem ihr einen Schild auf sie werft. Bronze 10 G Angehäuft Erwerbt die 5. Stufe eines mehrfach freischaltbaren Vorteils. Bronze 10 G Fliegt, ihr Narren! Fliegt kurz in einem Flugzeug ohne Tragflächen. Bronze 15 G Gesägnet Tötet 10 Schläger mit einem Sägeblattwerfer. Bronze 10 G Den Hut ziehen Schlagt einem Gegner mit einem aufgeladenen Nahkampfangriff den Helm vom Kopf. Bronze 15 G Vorteiliator Schaltet die erste Stufe für alle Vorteile frei. Bronze 10 G Bewerbungsschluss Rekrutiert alle Helfer auf Abruf. Nur Host. Silber 20 G Früher war alles besser Spürt alle Erinnerungsfotos auf. Nur Host. Silber 20 G Wahrer Ninja Befreit einen Außenposten von Rang III, ohne entdeckt zu werden. Silber 30 G Jede einzelne Basis Befreit alle Außenposten mindestens einmal auf Rang III. Silber 30 G Der Legende nach ... Baut erstmals eine Waffe oder ein Fahrzeug vom Rang „Legendär“. Silber 20 G Bogenschießen-Experte Tötet einen Gegner aus mehr als 100 m Entfernung mit einem einfachen Pfeil. Silber 20 G Komm mal zum Punkt Erledigt einen Vollstrecker mit einem Bajonett. Silber 40 G Auf die Straße mit dir Schließt 7 einzigartige Expeditionen im Schwierigkeitsgrad Rang III ab. Gold 50 G Eroberer Erhaltet alle Trophäen. Platin n.v.

Die Tabelle oben könnt ihr euch ohne Gefahr durchlesen, denn hier haben wir komplett auf Spoiler verzichtet. Anders hingegen verhält es sich mit der Erfolge und Trophäen-Liste unterhalb.

Details zu den Waffen zeigt euch dieser umfangreiche Trailer zu Far Cry - New Dawn:

Versteckte Trophäen und Erfolge

Diesen Abschnitt der Trophäen und Erfolge solltet ihr euch nur dann ansehen, wenn ihr die Geschichte bereits abgeschlossen habt oder euch Spoiler nicht wirklich stören. Das sind alle geheimen Errungenschaften:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Die Bedeutung von Prosperity Helft Carmina dabei, zu ihrer Mutter nach Prosperity zurückzugelangen. Nur Host. Bronze 20 G Prosperieren Verbessert und sichert Prosperity. Nur Host. Silber 50 G Rückkehr nach Eden Bringt den Vater zurück zu New Eden. Nur Host. Silber 50 G Problemlöser Löst das größte Problem in Hope County, indem ihr die Zwillinge besiegt. Nur Host. Silber 50 G Das Ende von Eden Bestimmt über das Schicksal das Vaters. Nur Host. Gold 100 G Ruhmreiche Rückkehr Besorgt Grace’ einzigartige Waffe und heißt sie wieder in Prosperity willkommen. Nur Host. Bronze 20 G Die Sachen, die Freunde machen Bringt Selenes wertvolles Zeug zurück. Nur Host. Bronze 20 G Wiki-Bean-ia zurück im Geschäft Holt Beans Businessplan zurück, damit er sein Info-Netzwerk in Prosperity aufbauen kann. Nur Host. Bronze 20 G Wiederver-Rye-Nigung Bringt Nick Rye wieder mit Carmina und Kim zusammen. Nur Host. Bronze 20 G Gelungene Expedition Schließt eure erste Expedition ab und vertreibt die Highwaymen aus einem ihrer Stützpunkte. Bronze 10 G Geheimnis der Paladin Findet Sam Fishers Outfit bei der Expedition „Wrack des Regierungsflugzeugs“. Bronze 10 G Aggressionsbewältigung Eliminiert 10 Gegner während einer einzigen Aktivierung des Jähzorns. Bronze 15 G Hey Vater, schau mal! Führt einen Luft-Takedown nach Einsatz eines Glaubenssprungs durch. Bronze 15 G Sprungbrett Überlebt einen Sturz aus über 30 m Höhe, indem ihr den Aufprall nur mit dem Glaubenssprung abfängst. Bronze 20 G

Viele geheime Trophäen und Erfolge beziehen sich auf wichtige Ereignisse in der Geschichte von Far Cry - New Dawn. Einige andere verlangen waghalsige Manöver, die gar nicht so einfach werden dürften.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge?