Erbstücke wie das Kunai-Messer freischalten

von: Spieletipps Team (15. Februar 2019)

In Apex Legends könnt ihr sogenannte Apex-Packs öffnen, um kosmetische Inhalte wie Skins und Posen freizuschalten. Dabei sind legendäre Objekte nicht die seltensten Boni, wie anfangs angenommen wurde. Es gibt auch Items der Seltenheitsstufe „Erbstück“, die jeder Apex-Spieler gerne hätte.

Der Launch-Trailer zu Apex Legends!

So erhaltet ihr die seltenen Erbstücke

Objekte der Seltenheitsstufe „Erbstück“ können nur mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % aus einem Pack gezogen werden. Im Spiel ist allerdings ein „Pechschutz“ implementiert, der dafür sorgt, dass ihr beim Öffnen eures 500. Packs garantiert ein Erbstück-Set erhaltet.

Durch Levelaufstiege könnt ihr euch in Apex Legends 45 Packs erspielen. Das wird aber nur in den seltensten Fällen ausreichen, um ein Erbstück-Set zu bekommen. Weitere Packs müsst ihr euch für 100 Apex-Münzen pro Pack kaufen, was euch umgerechnet circa 1 Euro kostet. Es kann also ziemlich teuer werden!

Wenn ihr diesen Inhalt aus einem Pack erhaltet, seid ihr entweder ein Glückspilz oder reich.

Welche Erbstücke gibt es?

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 15. Februar 2019) gibt es nur ein Bonus-Set für Wraith, das das Kunai-Messer (Waffenskin), eine Pose und eine Intro-Bemerkung beinhaltet. In Zukunft werden weitere Erbstück-Belohnungen hinzugefügt.

Welche Vorteile haben Erbstücke?

Erbstück-Objekte wie das Kunai-Messer sind genau wie andere Skins nur kosmetischer Natur und bringen euch keinerlei spielerischer Vorteile. Im Falle des Kunai-Messers z.B. hat Wraith die Waffe in der Hand, aber der Schaden ist identisch mit dem eines normalen Nahkampfangriffs.

