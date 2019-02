Fundorte aller Tiere und Fische im Video

von: Spieletipps Team (15. Februar 2019)

Tiere und Fische sind aus der Spielwelt von Far Cry - New Dawn kaum noch wegzudenken. Wir möchten euch die Fundorte aller Tiere und Fische in der Galerie präsentieren, indem wir zu jeder Art je ein Video parat haben.

Ihr müsst Tiere jagen und Fische angeln, wenn ihr Fleisch bekommen und Köder herstellen wollt. Die Häute tauscht ihr gegen Materialien wie Komponenten, Platinen oder Kupfer, die euch neue Ausrüstung oder Fahrzeuge liefern können.

Die Haut erjagter Tiere in Far Cry - New Dawn könnt ihr gegen nützliche Materialien eintauschen.

Tiere und Fische finden - so fällt es euch leichter

Sobald ihr in die freie Welt von Far Cry - New Dawn entlassen werdet, könnt ihr alle Tiere und Fische finden. Auch der Tag- und Nachtzyklus hat keinen Einfluss auf das Erscheinen der verschiedenen Tierarten. Wie schon im Vorgänger, könnt ihr Karten kaufen, die euch die Fundorte aller Tiere und Fische zeigen.

Allerdings gibt es auch Arten wie die Klapperschlange, den Hai oder das Krokodil, die ihr nur über Expeditionen finden könnt. Um euch die Suche nach Tieren etwas zu erleichtern, solltet ihr den Hunde-Begleiter namens Timber mitnehmen. Dieser markiert euch den Standort der Tiere in eurer unmittelbaren Nähe - sehr nützlich!

Auch wenn ihr ein Tier mal nicht in seinem üblichen Lebensraum antrefft, solltet ihr etwas Geduld haben und den Bereich in der Nähe absuchen. Meistens erscheinen Tiere innerhalb von 200 Metern im angezeigten Lebensraum.

Wollt ihr Tiere leichter finden, solltet ihr den putzigen Timber immer mitnehmen.

Wollt ihr zudem die Trophäe „Haut Couture” freischalten, solltet ihr jedes Tier mindestens ein Mal häuten. Das solltet ihr sowieso immer tun, also gewöhnt euch das schon mal an, um keine Beute zu verpassen. Fangt alle Fische mindestens ein Mal, um „Für den An-Fang” zu bekommen.

Fundorte aller Tiere und Fische

Wir haben eine Galerie mit Videos zu den Fundorten aller Tiere und Fische für euch erstellt. In den Videos zu jeder einzelnen Art zeigen wir euch einen geeigneten Standort zum Jagen und Fischen sowie die Expeditionen, auf denen ihr seltene Tiere wie Klapperschlangen, Haie oder Stinktiere (Skunks) entdeckt. Hier findet ihr alle Videos:

Die Videos dieser Galerie sind in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner PowerPyx entstanden. Ähnliche Videos findet ihr auf seinem verlinkten YouTube-Kanal.

Sucht ihr nach bestimmten Tier- oder Fischarten, wird euch die folgende Liste weiterhelfen. Klickt auf den Namen des Tieres, um auf die jeweilige Seite in der Galerie zu gelangen. Dort findet ihr dann ein Video zum Fundort:

Tiere:

Fische:

Tiere, die ihr nicht häuten könnt, wie die Truthähne, Schafe oder Ziegen haben wir nicht in diese Liste aufgenommen, da ihr keine Beute beim Erjagen erhalten werden. Nicht wundern: Der Hai und der Tigerfisch werden im Spiel unter Tieren und nicht unter den Fischen gelistet, weil ihr sie nicht angeln könnt. Daher findet ihr sie in der Liste etwas weiter oben.

Wenn ihr schon alle Tiere erjagt, könnt ihr gleich "Töten oder getötet werden" abschließen:

