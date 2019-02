Sam-Fisher-Outfit: Fundort im Video

von: Spieletipps Team (18. Februar 2019)

In Far Cry - New Dawn gibt es einige lustige und interessante Easter Eggs aus dem Ubisoft-Universum. So könnt ihr ein Outfit von Sam Fisher finden, der einigen von euch als Geheimagent aus der „Splinter Cell“-Serie bekannt sein dürfte. Wir zeigen euch das Sam-Fisher-Outfit und seinen Fundort im Video.

Das Outfit von Sam Fisher hat besonders viel Stil. Wir zeigen euch im Video, wo ihr es findet.

Fundort des Sam-Fisher-Outfits in Hope County

Das Sam-Fisher-Outfit könnt ihr weiblichen sowie männlichen Charakteren überstülpen und es besteht aus zwei Teilen. Finden könnt ihr das Kostüm aus Splinter Cell allerdings nur auf einer bestimmten Expedition. Diese Ausflüge werden verfügbar, wenn ihr die Expeditionen-Basis auf Stufe 1 verbessert habt - dafür benötigt ihr lediglich 75 Ethanol.

In eurer Basis redet ihr anschließend mit Roger Cadoret, bei dem ihr die Expedition „Wrack des Regierungsflugzeugs“ startet. Hier könnt ihr das Sam-Fisher-Outfit finden. Um euch die Suche etwas zu erleichtern, haben wir nachfolgend ein Video mit dem Fundort erstellt:

Wir zeigen euch in wenigen Sekunden, wo ihr das Sam-Fisher-Outfit finden könnt:

Euer Ziel führt euch bei dieser Expedition zu einem zweigeteilten Flugzeugwrack. Indem ihr das erste Teil ignoriert und durch das feuchte Moor stapft, werdet ihr schon bald die zweite Flugzeughälfte erblicken, in der sich das Outfit von Sam Fisher befindet.

Sucht hier auf dem Schreibtisch nach einem Laptop, mit dem ihr interagieren könnt. Tut dies und lauft hinter dem Tisch auf der linken Seite die Treppen nach oben in die nächste Etage. Haltet euch hier erneut links, bevor das Sam-Fisher-Outfit hinter einer Tür in der Wand zum Vorschein kommt.

Schnappt euch das Kostüm von Sam Fisher, um auch die Trophäe „Geheimnis der Paladin“ zu bekommen. Ihr findet es anschließend im Charakter-Bildschirm und könnt das Ober- und Unterteil ausrüsten.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.